Мы с вами отправимся в заповедные места, в леса среди отвесных скал и обрывистых каньонов рек...

Мы с вами отправимся в заповедные места, в леса среди отвесных скал и обрывистых каньонов рек Гумиштепе и Кумиштепе.

В этих ущельях более двадцати водопадов, и мы доберемся до самых живописных из них, а заодно посетим необычную локацию, о которой знают даже не все местные.
Водопады Наджиго
Водопады Наджиго
Водопады Наджиго
Водопады Наджиго
Водопады Наджиго
Водопады Наджиго

Что вас ожидает:

    Душевный поход к водопадам и секретная локация
    Пешая часть маршрута пройдет по оборудованным мосткам и тропам. Мы посетим два высоких (более 15 метров) водопада Золотой и Серебряный, а также увидим двойной водопад «Каменный». Наша неспешная прогулка будет наполнена ароматом чая на горных травах и кофе из турки, душевными разговорами об истории, жителях и обитателях здешних мест. С самыми смелыми и любопытными мы отправимся к одному из самых высоких и таинственных водопадов Лазаревского района. Его нет на картах и это будет наш секрет.

    Важная информация:

    • Экскурсия подходит новичкам и проводится круглый год. Продолжительность 2-3 часа с дорогой. Уровень сложности: лёгкий и подходит новичкам;
    • Маршрут несложный, но предполагает спуски/подъемы, движение по лесным тропам и руслу реки. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
    • Исходя из фактических погодных условий, уровня воды и физического состояния участников похода, маршрут может быть изменен или сокращен.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-4 человек
    Стандартное предложение
    6 000 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Вход в Сочинский национальный парк — 200 руб. /чел.
    Место начала и завершения
    Лазаревское
    Когда и сколько длится?
    Когда: Начало с 08.30 до 12.00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Начало с 08.30 до 12.00

    Алексей П.
    Алексей П.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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