Начало с 08.30 до 12.00

Что вас ожидает:
Душевный поход к водопадам и секретная локация
Пешая часть маршрута пройдет по оборудованным мосткам и тропам. Мы посетим два высоких (более 15 метров) водопада Золотой и Серебряный, а также увидим двойной водопад «Каменный». Наша неспешная прогулка будет наполнена ароматом чая на горных травах и кофе из турки, душевными разговорами об истории, жителях и обитателях здешних мест. С самыми смелыми и любопытными мы отправимся к одному из самых высоких и таинственных водопадов Лазаревского района. Его нет на картах и это будет наш секрет.
Важная информация:
- Экскурсия подходит новичкам и проводится круглый год. Продолжительность 2-3 часа с дорогой. Уровень сложности: лёгкий и подходит новичкам;
- Маршрут несложный, но предполагает спуски/подъемы, движение по лесным тропам и руслу реки. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
- Исходя из фактических погодных условий, уровня воды и физического состояния участников похода, маршрут может быть изменен или сокращен.