Начало с 08.30 до 12.00

Что вас ожидает:

Душевный поход к водопадам и секретная локация

Пешая часть маршрута пройдет по оборудованным мосткам и тропам. Мы посетим два высоких (более 15 метров) водопада Золотой и Серебряный, а также увидим двойной водопад «Каменный». Наша неспешная прогулка будет наполнена ароматом чая на горных травах и кофе из турки, душевными разговорами об истории, жителях и обитателях здешних мест. С самыми смелыми и любопытными мы отправимся к одному из самых высоких и таинственных водопадов Лазаревского района. Его нет на картах и это будет наш секрет.

Важная информация: