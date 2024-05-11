Интересные экскурсии для школьного возраста в Липецке

Найдено 7 экскурсий в категории «Для школьников» в Липецке, цены от 3 315 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Липецком
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
34 отзыва
Знакомство с Липецком
Все знаковые места гостеприимного города на душевной обзорной экскурсии
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.
Липецк сквозь эпохи
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Липецк сквозь эпохи
Посетить главные места города и прикоснуться к их прошлому в компании историка-краеведа
Начало: На ул. Ленина
Завтра в 17:00
10 июня в 09:00
39003 315 за всё до 10 чел.
Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
Узнать о судьбе восстановленного дворянского имения и ощутить дух прошлого
Начало: В усадьбе Скорняково-Архангельское
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 760 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Липецку
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Липецку
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Купеческий Липецк
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Купеческий Липецк
Погулять по купеческому кварталу Старого Липецка и увидеть его главные места с гидом-краеведом
Начало: На Театральной площади
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
3 900 за всё до 10 чел.
В Рождество-Богородицкий монастырь и усадьбу Скорняково-Архангельское
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
В Рождество-Богородицкий монастырь и усадьбу Скорняково-Архангельское
Почувствовать энергетику русской провинции и совершить путешествие по историческим эпохам
Начало: В районе автовокзала Липецка
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
13 600 за всё до 4 чел.
Музей ретротехники «Автолегенда»
Индивидуальная
1.5 часа
Музей ретротехники «Автолегенда»
Заглянуть в уголок советского быта и вволю поностальгировать
Начало: На улице Механизаторов
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Липецк сквозь эпохи
    10 мая состоялось наше путешествие в Липецк сквозь эпохи, которое оставило незабываемые впечатления!!! Начитавшись отзывов о том, что, в принципе,
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    Липецк не интересный город для экскурсий особых иллюзий не питали. Но Денис- потрясающий рассказчик, который провел всех нас за руку по истории Липецка от момента его создания, нахождения "святой" воды и железной руды, до современности. Причем все это сопровождалось иллюстрациями, фотографиями, планами местности. Очень понравилась организация. Денис был пунктуален, в отличном настроении. На протяжении всей экскурсии сумел удержать внимание не только взрослых, но и изначально скептически настроенного подростка. От всей души рекомендуем экскурсию и Дениса! Много новой информации, очень интересно, познавательно. Видно что человек очень увлечен своей работой и компетентен, слушать было одно удовольствие!!!

  • Б
    Борис
    10 мая 2024
    Липецк сквозь эпохи
    Отличная экскурсия! Талант Дениса затмил пасмурную погоду) Нам всё очень понравилось.
  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Знакомство с Липецком
    Замечательная экскурсия по центру города. Узнали много интересного, прекрасно провели время. Спасибо Ольге за уютную прогулку по Липецку!
  • Т
    Татьяна
    25 апреля 2024
    Липецк сквозь эпохи
    Хочу выразить огромную благодарность Денису за очень содержательную и интересную экскурсию. Спасибо за живописный и увлекательный маршрут. Время пролетело незаметно. Чувствуется, что Денис знает и любит свой город. Всем рекомендую узнать историю города с помощью Дениса.
  • Н
    Наталия
    20 апреля 2024
    Знакомство с Липецком
    Спасибо большое Ольге за душевную экскурсию и отличный маршрут! На все наши вопросы Ольга ответила и интерес к Липецку утолила на сто процентов, мы очень довольны что выбрали эту экскурсию, узнали историю города, местности и особенности региона!
  • М
    Максим
    14 апреля 2024
    Знакомство с Липецком
    Очень понравилась экскурсия по городу, которую для нас провела Елена. Три часа прошли на одном дыхании. Много узнали о том,
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    чем живет и жил раньше этот замечательный город с очень интересной судьбой. Рассказ очень понятный и легкий для усвоения. Услышали много любопытных историй и легенд о Липецке. Рекомендуем.

  • И
    Ирина
    28 июля 2023
    Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
    Спасибо огромное за прекрасную возможность ознакомиться с историей усадьбы!!! Замечательный гид Оксана, замечательная погода(в тени +36!!!). У нас остались только
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    приятные впечатления! Окунулись в такую давнюю, но интересную историю и храма, и самой усадьбы, ее владельцев, ее возрождение!!! Обед в ресторане ухой и растегаем тоже понравился!

  • В
    Владимир
    3 июля 2023
    Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
    Было отлично, спасибо
  • Ж
    Жанна
    5 января 2023
    Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
    Удивительное место - здесь живёт дух дворянской усадьбы и при этом всё максимально удобно обустроено. Особенно ценно было услышать об
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    истории усадьбы от чудесного экскурсовода Олега, чьи родственники жили здесь испокон веков. Обязательно вернёмся, чтобы насладиться природой и увидеть, как развивается этот проект. Успехов организаторам!

    Удивительное место - здесь живёт дух дворянской усадьбы и при этом всё максимально удобно обустроено. ОсобенноУдивительное место - здесь живёт дух дворянской усадьбы и при этом всё максимально удобно обустроено. ОсобенноУдивительное место - здесь живёт дух дворянской усадьбы и при этом всё максимально удобно обустроено. ОсобенноУдивительное место - здесь живёт дух дворянской усадьбы и при этом всё максимально удобно обустроено. ОсобенноУдивительное место - здесь живёт дух дворянской усадьбы и при этом всё максимально удобно обустроено. Особенно

Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «Для школьников»

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  4. Обзорная экскурсия по Липецку
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  5. Дом купца Русинова
  6. Дом аптекаря Вяжлинского
Сколько стоит экскурсия по Липецку в июне 2024
Сейчас в Липецке в категории "Для школьников" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 315 до 13 600 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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