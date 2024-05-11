1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с Липецком
Все знаковые места гостеприимного города на душевной обзорной экскурсии
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Липецк сквозь эпохи
Посетить главные места города и прикоснуться к их прошлому в компании историка-краеведа
Начало: На ул. Ленина
Завтра в 17:00
10 июня в 09:00
39003 315₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
Узнать о судьбе восстановленного дворянского имения и ощутить дух прошлого
Начало: В усадьбе Скорняково-Архангельское
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 760₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Липецку
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Купеческий Липецк
Погулять по купеческому кварталу Старого Липецка и увидеть его главные места с гидом-краеведом
Начало: На Театральной площади
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
В Рождество-Богородицкий монастырь и усадьбу Скорняково-Архангельское
Почувствовать энергетику русской провинции и совершить путешествие по историческим эпохам
Начало: В районе автовокзала Липецка
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
13 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Музей ретротехники «Автолегенда»
Заглянуть в уголок советского быта и вволю поностальгировать
Начало: На улице Механизаторов
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана11 мая 202410 мая состоялось наше путешествие в Липецк сквозь эпохи, которое оставило незабываемые впечатления!!! Начитавшись отзывов о том, что, в принципе,
- ББорис10 мая 2024Отличная экскурсия! Талант Дениса затмил пасмурную погоду) Нам всё очень понравилось.
- ООльга1 мая 2024Замечательная экскурсия по центру города. Узнали много интересного, прекрасно провели время. Спасибо Ольге за уютную прогулку по Липецку!
- ТТатьяна25 апреля 2024Хочу выразить огромную благодарность Денису за очень содержательную и интересную экскурсию. Спасибо за живописный и увлекательный маршрут. Время пролетело незаметно. Чувствуется, что Денис знает и любит свой город. Всем рекомендую узнать историю города с помощью Дениса.
- ННаталия20 апреля 2024Спасибо большое Ольге за душевную экскурсию и отличный маршрут! На все наши вопросы Ольга ответила и интерес к Липецку утолила на сто процентов, мы очень довольны что выбрали эту экскурсию, узнали историю города, местности и особенности региона!
- ММаксим14 апреля 2024Очень понравилась экскурсия по городу, которую для нас провела Елена. Три часа прошли на одном дыхании. Много узнали о том,
- ИИрина28 июля 2023Спасибо огромное за прекрасную возможность ознакомиться с историей усадьбы!!! Замечательный гид Оксана, замечательная погода(в тени +36!!!). У нас остались только
- ВВладимир3 июля 2023Было отлично, спасибо
- ЖЖанна5 января 2023Удивительное место - здесь живёт дух дворянской усадьбы и при этом всё максимально удобно обустроено. Особенно ценно было услышать об
Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «Можно с детьми»
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