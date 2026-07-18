«Зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь». Задействуем органы чувств с единственным аттестованным незрячим гидом Липецка. Я проведу вас по истории города и помогу распознать объекты Нижнего парка — пока глаза закрыты. Нас подстрахуют помощники, чтобы организовать безопасную прогулку.
Описание квеста
Каждому из вас мы дадим маску на глаза и одноразовые перчатки. Во время движения держимся рукой за канат.
Вы отгадаете
- Как связан ароматный чай с историей города — с помощью вкуса
- Во сколько открывается и закрывается Липецкий курорт — с помощью обоняния
- Какой памятник перед вами — с помощью осязания
Вы узнаете
- Как возник старейший курорт России
- Где найти нулевой километр города и Путевой дворец Петра l
- Как и где загадать желание, чтобы точно сбылось
А ещё попробуете знаменитую минералку и зарядитесь энергией у старейших деревьев Нижнего парка.
Организационные детали
- Не рекомендую экскурсию людям с клаустрофобией и боязнью темноты
- Могу провести для школьной группы до 10 чел. С нами будут 2 помощника
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Нижнего парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Липецке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Всю жизнь прожила в городе Липецк. Я — единственный лицензированный незрячий гид в Липецкой области, поэтому хочется познакомить людей с историей города, задействовав не только зрение, но и все органы чувств.
Входит в следующие категории Липецка
Похожие экскурсии на «Квест-экскурсия с завязанными глазами «Я вижу сердцем»»
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеЗнакомство с Липецком
Посетите главные достопримечательности Липецка и узнайте его тайны. Узнайте, как одна липецкая свадьба повлияла на Пушкина и другие интересные факты
Завтра в 09:00
20 июл в 09:00
от 6300 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка
Откройте для себя Липецк с его богатой историей металлургии, целебными водами и авиационным наследием. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
20 июл в 08:00
21 июл в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Липецкие этюды
Прогулка по Липецку перенесет вас в эпоху Петра I, раскроет тайны городских парков и храмов, познакомит с историей металлургии и авиации
20 июл в 10:00
21 июл в 10:00
от 6650 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Липецк сквозь эпохи
Прогуляйтесь по Липецку, откройте его историю и архитектуру. Увидите храмы, парки и старинные особняки, узнаете о знаменитых посетителях курорта
Начало: На ул. Ленина
Завтра в 10:00
20 июл в 09:00
от 6350 ₽ за всё до 10 чел.
-10%
до 22 июля
от 4770 ₽ за экскурсию