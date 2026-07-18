«Зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь». Задействуем органы чувств с единственным аттестованным незрячим гидом Липецка. Я проведу вас по истории города и помогу распознать объекты Нижнего парка — пока глаза закрыты. Нас подстрахуют помощники, чтобы организовать безопасную прогулку.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 4770 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Липецке

Описание квеста

Каждому из вас мы дадим маску на глаза и одноразовые перчатки. Во время движения держимся рукой за канат.

Вы отгадаете

Как связан ароматный чай с историей города — с помощью вкуса

Во сколько открывается и закрывается Липецкий курорт — с помощью обоняния

Какой памятник перед вами — с помощью осязания

Вы узнаете

Как возник старейший курорт России

Где найти нулевой километр города и Путевой дворец Петра l

Как и где загадать желание, чтобы точно сбылось

А ещё попробуете знаменитую минералку и зарядитесь энергией у старейших деревьев Нижнего парка.

Организационные детали