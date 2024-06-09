Приглашаю на экскурсию по старинному купеческому кварталу Липецка! Вы оцените его главные площади и дореволюционные дома. Узнаете о выдающихся семьях липецкого купечества: Быхановых, Хренниковых, Машковых, Замятиных, Клюевых и других. Представите, как выглядел этот район раньше, и прикоснётесь к его богатой истории.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На бывшей улице Усманской вы увидите дом купца Шелихова, на первом этаже которого в 19 веке был колбасный магазин, на втором — купеческое собрание. А также познакомитесь с историей дома купца Болховитинова, в стенах которого проходили заседания городской думы и управы. Кроме того, узнаете:

Какие соборы украшали купеческую часть города

Где находились склады пивоварни «Елецкая Бавария» Карла Кронберга

Чем знаменит Митрофан Клюев — голова города начала 20 века

Где располагался единственный в городе Дом терпимости

Где преподавал философ-футуролог и педагог-новатор Николай Фёдоров

И многое другое!

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.