Приглашаю на экскурсию по старинному купеческому кварталу Липецка! Вы оцените его главные площади и дореволюционные дома.
Узнаете о выдающихся семьях липецкого купечества: Быхановых, Хренниковых, Машковых, Замятиных, Клюевых и других. Представите, как выглядел этот район раньше, и прикоснётесь к его богатой истории.
Узнаете о выдающихся семьях липецкого купечества: Быхановых, Хренниковых, Машковых, Замятиных, Клюевых и других. Представите, как выглядел этот район раньше, и прикоснётесь к его богатой истории.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На бывшей улице Усманской вы увидите дом купца Шелихова, на первом этаже которого в 19 веке был колбасный магазин, на втором — купеческое собрание. А также познакомитесь с историей дома купца Болховитинова, в стенах которого проходили заседания городской думы и управы. Кроме того, узнаете:
- Какие соборы украшали купеческую часть города
- Где находились склады пивоварни «Елецкая Бавария» Карла Кронберга
- Чем знаменит Митрофан Клюев — голова города начала 20 века
- Где располагался единственный в городе Дом терпимости
- Где преподавал философ-футуролог и педагог-новатор Николай Фёдоров
И многое другое!
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Липецке
Провёл экскурсии для 26 туристов
Меня зовут Денис. Я историк, краевед, реставратор и гид. Всю жизнь занимаюсь историей родного края, пишу научные статьи, участвую в конференциях. В марте 2023 года вышла моя книга «Страницы истории среднего образования на территории Липецкой области». С радостью знакомлю гостей различного возраста с моей малой родиной.Задать вопрос
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