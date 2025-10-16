Липецк - город с богатой историей и уникальными достопримечательностями.
Побывайте в местах, связанных с Петром Великим, прогуляйтесь по Верхнему и Нижнему паркам, где можно попробовать целебную минеральную воду. Узнайте о знаменитых
6 причин купить эту экскурсию
- 🏭 Узнать о металлургической истории Липецка
- 💧 Попробовать целебную минеральную воду
- ✈️ Погрузиться в военную историю города
- 🏛️ Посетить старинные храмы и особняки
- 🌳 Прогуляться по живописным паркам
- 📜 Узнать о знаменитых гостях города
Что можно увидеть
- Петровский спуск
- Верхний парк
- Нижний парк
- Христорождественский собор
- Древне-Успенская церковь
- Дом купца Русинова
- Дом аптекаря Вяжлинского
- Липецкая филармония
Описание экскурсии
В поисках следов основателя
- Поговорим о том, как основанный императором чугунолитейный завод определил судьбу Липецка.
- И побываем в местах, посвящённых Петру Великому, включая обелиск на Петровском спуске — первый монументальный памятник города.
Прогулка по паркам
- Вы погрузитесь в атмосферу Верхнего парка с его вековыми деревьями.
- В Нижнем парке вас ждёт памятник первым железоделательным заводам и дегустация минеральной воды.
- А ещё я расскажу о единственном в мире памятнике террористам, о том, почему балы проводились только летом и зачем в парке установили пушки.
Знаменитые гости курорта
- Вы познакомитесь с историей знаменитых гостей города — Карамзина, Грибоедова, Пушкина, Веры Комиссаржевской и принцессы Евгении Ольденбургской.
- И услышите увлекательные рассказы о каждом из них.
Липецкие храмы
- Вы посетите главные святыни города: Христорождественский собор и Древне-Успенскую церковь — старейшую кирпичную постройку Липецка.
- Узнаете о монастыре у Железной горы, монахи которого открыли залежи руды, и часовне Петра и Павла, возведённой в честь юбилея Петра I.
Старинные особняки
- Прогуляемся по улице Дворянской и рассмотрим дом, где гостили Александр II и Жуковский.
- Осмотрим дом купца Русинова — ныне тут находится Дворец бракосочетаний, и дом аптекаря Вяжлинского, впечатляющий стилем модерн.
- А закончим у здания Липецкой филармонии.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Липецке
Меня зовут Екатерина Мартыненко, я — профессиональный гид. Живу в Липецкой области с самого рождения, и за это время успела глубоко изучить её историю, культуру и уникальные достопримечательности. Моя страсть к
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
С
Софья
16 окт 2025
Очень понравилась экскурсия! Катерина очень грамотный и компетентный экскурсовод, она отвечала на все наши вопросы, вела рассказ непринужденно, с юмором, но в тоже время очень корректно. Видно, что человек любит свой город и любит о нем рассказывать. Катерина поведала нам такие факты, про которые мы никогда не слышали, открыла новые места и объекты. Спасибо ей большое! Искренне рекомендую!
Алина
5 окт 2025
Если можно было поставить оценку 10 звёзд, то поставила бы! Я в Липецке была первый раз, суперожиданий от экскурсии у меня не было. Екатерина легко и интересно открывала мне как
