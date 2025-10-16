Мои заказы

Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка

Откройте для себя Липецк с его богатой историей металлургии, целебными водами и авиационным наследием. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
Липецк - город с богатой историей и уникальными достопримечательностями.

Побывайте в местах, связанных с Петром Великим, прогуляйтесь по Верхнему и Нижнему паркам, где можно попробовать целебную минеральную воду. Узнайте о знаменитых
гостях города и посетите его главные святыни. Откройте для себя старинные особняки и окунитесь в атмосферу прошлого.

Это путешествие позволит увидеть Липецк с разных сторон и оценить его вклад в культуру и экономику страны

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏭 Узнать о металлургической истории Липецка
  • 💧 Попробовать целебную минеральную воду
  • ✈️ Погрузиться в военную историю города
  • 🏛️ Посетить старинные храмы и особняки
  • 🌳 Прогуляться по живописным паркам
  • 📜 Узнать о знаменитых гостях города
Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка© Катерина
Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка© Катерина
Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка© Катерина

Что можно увидеть

  • Петровский спуск
  • Верхний парк
  • Нижний парк
  • Христорождественский собор
  • Древне-Успенская церковь
  • Дом купца Русинова
  • Дом аптекаря Вяжлинского
  • Липецкая филармония

Описание экскурсии

В поисках следов основателя

  • Поговорим о том, как основанный императором чугунолитейный завод определил судьбу Липецка.
  • И побываем в местах, посвящённых Петру Великому, включая обелиск на Петровском спуске — первый монументальный памятник города.

Прогулка по паркам

  • Вы погрузитесь в атмосферу Верхнего парка с его вековыми деревьями.
  • В Нижнем парке вас ждёт памятник первым железоделательным заводам и дегустация минеральной воды.
  • А ещё я расскажу о единственном в мире памятнике террористам, о том, почему балы проводились только летом и зачем в парке установили пушки.

Знаменитые гости курорта

  • Вы познакомитесь с историей знаменитых гостей города — Карамзина, Грибоедова, Пушкина, Веры Комиссаржевской и принцессы Евгении Ольденбургской.
  • И услышите увлекательные рассказы о каждом из них.

Липецкие храмы

  • Вы посетите главные святыни города: Христорождественский собор и Древне-Успенскую церковь — старейшую кирпичную постройку Липецка.
  • Узнаете о монастыре у Железной горы, монахи которого открыли залежи руды, и часовне Петра и Павла, возведённой в честь юбилея Петра I.

Старинные особняки

  • Прогуляемся по улице Дворянской и рассмотрим дом, где гостили Александр II и Жуковский.
  • Осмотрим дом купца Русинова — ныне тут находится Дворец бракосочетаний, и дом аптекаря Вяжлинского, впечатляющий стилем модерн.
  • А закончим у здания Липецкой филармонии.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина
Катерина — ваш гид в Липецке
Меня зовут Екатерина Мартыненко, я — профессиональный гид. Живу в Липецкой области с самого рождения, и за это время успела глубоко изучить её историю, культуру и уникальные достопримечательности. Моя страсть к
путешествиям, краеведению и желание делиться знаниями привели меня к тому, чтобы стать гидом. С каждым путешественником мы строим маршрут индивидуально, учитывая ваши интересы и предпочтения. Будь то знакомство с главными достопримечательностями или исследование малоизвестных уголков, я всегда стараюсь сделать каждую экскурсию незабываемой и наполненной яркими впечатлениями. Присоединяйтесь ко мне, и вместе мы откроем для вас Липецкую область с новой стороны!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
Софья
16 окт 2025
Очень понравилась экскурсия! Катерина очень грамотный и компетентный экскурсовод, она отвечала на все наши вопросы, вела рассказ непринужденно, с юмором, но в тоже время очень корректно. Видно, что человек любит свой город и любит о нем рассказывать. Катерина поведала нам такие факты, про которые мы никогда не слышали, открыла новые места и объекты. Спасибо ей большое! Искренне рекомендую!
Очень понравилась экскурсия! Катерина очень грамотный и компетентный экскурсовод, она отвечала на все наши вопросы, вела рассказ непринужденно, с юмором, но в тоже время очень корректно. Видно, что человек любит свой город и любит о нем рассказывать. Катерина поведала нам такие факты, про которые мы никогда не слышали, открыла новые места и объекты. Спасибо ей большое! Искренне рекомендую!
Алина
Алина
5 окт 2025
Если можно было поставить оценку 10 звёзд, то поставила бы! Я в Липецке была первый раз, суперожиданий от экскурсии у меня не было. Екатерина легко и интересно открывала мне как
жил город от начала основания до сегодняшних дней. Липецк - это жемчужина с минеральными источниками, напоминает Кавказ своими подъёмами и склонами, не зря его сделали городом-курортом. День я провела прекрасно, было настолько интересно, что к нам ненадолго присоединились местные жительницы и тоже с удовольствием послушали рассказ про историю Липецка, надеюсь вернусь сюда ещё не раз. Отдельное спасибо за подарок - липовый чай) Буду пить и вспоминать эту прекрасную поездку!

Если можно было поставить оценку 10 звёзд, то поставила бы! Я в Липецке была первый раз, суперожиданий от экскурсии у меня не было. Екатерина легко и интересно открывала мне как жил город от начала основания до сегодняшних дней. Липецк - это жемчужина с минеральными источниками, напоминает Кавказ своими подъёмами и склонами, не зря его сделали городом-курортом. День я провела прекрасно, было настолько интересно, что к нам ненадолго присоединились местные жительницы и тоже с удовольствием послушали рассказ про историю Липецка, надеюсь вернусь сюда ещё не раз. Отдельное спасибо за подарок - липовый чай) Буду пить и вспоминать эту прекрасную поездку!

Входит в следующие категории Липецка

