1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с Липецком
Все знаковые места гостеприимного города на душевной обзорной экскурсии
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Липецк: путешествие длиною в 300 лет
Проследить эпохи города и открыть самые яркие факты из его жизни: от лечебных вод до космонавтики
Начало: На площади Авиаторов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Липецкие этюды
Узнать о судьбоносных событиях города на прогулке по главным паркам, обителям и старинным кварталам
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Липецк сквозь эпохи
Посетить главные места города и прикоснуться к их прошлому в компании историка-краеведа
Начало: На ул. Ленина
Завтра в 17:00
10 июня в 09:00
39003 315₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
Узнать о судьбе восстановленного дворянского имения и ощутить дух прошлого
Начало: В усадьбе Скорняково-Архангельское
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 760₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Купеческий Липецк
Погулять по купеческому кварталу Старого Липецка и увидеть его главные места с гидом-краеведом
Начало: На Театральной площади
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина1 июня 2024В целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатление что про город просто нечего рассказать. Локации интересные, фотогеничные)
- ЕЕлена12 мая 2024Спасибо огромное за интересное путешествие по истории города. Вместо плановых 2-х часов, 3 часа экскурсии пролетели незаметно. Не стандартное, с юмором, предоставление информации Александром оставило очень приятные впечатления о городе.
- ССветлана11 мая 202410 мая состоялось наше путешествие в Липецк сквозь эпохи, которое оставило незабываемые впечатления!!! Начитавшись отзывов о том, что, в принципе,
- ББорис10 мая 2024Отличная экскурсия! Талант Дениса затмил пасмурную погоду) Нам всё очень понравилось.
- ЮЮлия7 мая 2024Добрый день. Отшичная экскурсия, много исторических фактов, приятный в общении гид,
- ИИгорь4 мая 2024Спасибо огромное замечательному экскурсоводу Александру за знакомство с Липецком. Хороший знаток истории города, увлекательный рассказчик, с чувством юмора и позитивом Александр показал нам знаковые места в городе. Теперь у нас в памяти останутся лучшие воспоминания о городе Липецке.
- ООльга1 мая 2024Замечательная экскурсия по центру города. Узнали много интересного, прекрасно провели время. Спасибо Ольге за уютную прогулку по Липецку!
- ТТатьяна25 апреля 2024Хочу выразить огромную благодарность Денису за очень содержательную и интересную экскурсию. Спасибо за живописный и увлекательный маршрут. Время пролетело незаметно. Чувствуется, что Денис знает и любит свой город. Всем рекомендую узнать историю города с помощью Дениса.
- ННаталия20 апреля 2024Спасибо большое Ольге за душевную экскурсию и отличный маршрут! На все наши вопросы Ольга ответила и интерес к Липецку утолила на сто процентов, мы очень довольны что выбрали эту экскурсию, узнали историю города, местности и особенности региона!
- ИИван18 апреля 2024Большое спасибо Александру за замечательную экскурсию. Хорошо структурированая информация представлена с юмором. Много Александр дал советов по посещению расположенных рядом с Липецком достопримечательностей!
Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «Пешеходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Липецке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Липецке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Липецку в июне 2024
Сейчас в Липецке в категории "Пешеходные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 100 до 4 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Липецке на 2024 год по теме «Пешеходные», 117 ⭐ отзывов, цены от 3100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август