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Рязанский кремль

Кремль — самая древняя часть Рязани, именно на этом месте был основан город Переяславль Рязанский, который позднее переименовали в Рязань. Уникальный архитектурный ансамбль Кремля с живописным ландшафтом является гордостью и главным украшением города.

Историко-археологическом музее

В 1982 г. музей переехал в нарядный двухэтажный особняк купцов Морозовых, строение конца ХIХ в. С 1998 г. музей носит имя Георгия Карловича Вагнера — доктора искусствоведения, лауреата Государственной премии СССР, уроженца г. Спасска. Откройте для себя историю возникновения, развития и разорения Великого Рязанского княжества. Окунитесь в этнографию и быт Спасского Уезда. Зарядитесь положительными эмоциями от посещения выставочного зала.

Музей космонавтики

Посещение дома-музея К. Э. Циолковского — основоположника отечественной космонавтики. В музее представлены: макет в полную величину первой ракеты «09», одежда и образцы питания космонавтов спускаемый аппарат, космического корабля «Союз-22», документы К. Э. Циолковского, авторские прижизненные издания его работ.

Пивоварня «Старый завод»

Экскурсия по производству, просмотр фильма о истории пивоварения, беседа с краеведом и дегустация 6-8 сортов пива и медовухи с рассказом и снеками + 1 сорт б/а напитка (очень вкусный лимонад). Пивоварня располагается в уникальном заповедном районе Рязанской области — Мещере. Чистейшая экология, вкуснейшая вода из своей скважины, натуральное сырьё — всё это залог продукции самого высокого качества.

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