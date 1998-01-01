Приглашаем вас в путешествие по чарующим заповедным местам Рязанской области

Приглашаем вас в путешествие по чарующим заповедным местам Рязанской области.

Устали от скучных экскурсий? Мечтаете взглянуть на город по-новому? Мы рады предложить вам интересную программу увлекательного времяпрепровождения на целый день.

Нам есть, чем вас удивить и мы уверены, что каждый, даже самый требовательный путешественник обязательно найдёт в наших местах, что-то, что действительно сможет его впечатлить!
Незнакомка Рязань
Незнакомка Рязань
Незнакомка Рязань
Незнакомка Рязань
Незнакомка Рязань
Незнакомка Рязань

Что вы увидите 🤩

  • Рязанский кремль
  • Спасск-Рязанский
  • с. Ижевское
  • Дом-музей К. Э. Циолковского
  • Пивоварня «Старый завод»

Что вас ожидает:

    Рязанский кремль
    Кремль — самая древняя часть Рязани, именно на этом месте был основан город Переяславль Рязанский, который позднее переименовали в Рязань. Уникальный архитектурный ансамбль Кремля с живописным ландшафтом является гордостью и главным украшением города.
    Историко-археологическом музее
    В 1982 г. музей переехал в нарядный двухэтажный особняк купцов Морозовых, строение конца ХIХ в. С 1998 г. музей носит имя Георгия Карловича Вагнера — доктора искусствоведения, лауреата Государственной премии СССР, уроженца г. Спасска. Откройте для себя историю возникновения, развития и разорения Великого Рязанского княжества. Окунитесь в этнографию и быт Спасского Уезда. Зарядитесь положительными эмоциями от посещения выставочного зала.
    Музей космонавтики
    Посещение дома-музея К. Э. Циолковского — основоположника отечественной космонавтики. В музее представлены: макет в полную величину первой ракеты «09», одежда и образцы питания космонавтов спускаемый аппарат, космического корабля «Союз-22», документы К. Э. Циолковского, авторские прижизненные издания его работ.
    Пивоварня «Старый завод»
    Экскурсия по производству, просмотр фильма о истории пивоварения, беседа с краеведом и дегустация 6-8 сортов пива и медовухи с рассказом и снеками + 1 сорт б/а напитка (очень вкусный лимонад). Пивоварня располагается в уникальном заповедном районе Рязанской области — Мещере. Чистейшая экология, вкуснейшая вода из своей скважины, натуральное сырьё — всё это залог продукции самого высокого качества.

    Важная информация:

      Внимание! Как записаться на экскурсию:

      • 1) Экскурсию турист оплачивает в офисе, вы заполняете договор и оплачивайте полную стоимость.
      • 2) Мы присылаем вам договор на почту, вы его заполняете, высылаете скан, деньги переводите на карту Сбербанк.
      • В случае, если вы не сможете поехать после оплаты, деньги не возвращаются, но вы сможете заменить эту экскурсию на другую, с такой же стоимостью.

      Цены на экскурсию

      Для группы 1-25 человек
      Стандартный билет
      3 500 ₽

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Транспортно–экскурсионное обслуживание
      Что не входит
      • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
      Когда и сколько длится?
      Когда: 27 ноября 07:00
      Экскурсия длится около 13 часов
      Кто ещё будет на экскурсии?
      Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
      А если я передумаю?
      • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
      • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
      У меня есть вопрос
      Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

      27 ноября 07:00

      Маршруты в.
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