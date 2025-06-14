Индивидуальная
до 10 чел.
Липецкие этюды
Узнать о судьбоносных событиях города на прогулке по главным паркам, обителям и старинным кварталам
30 июл в 10:00
31 июл в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка по главным достопримечательностям Липецка
Индивидуальная прогулка по Липецку познакомит вас с театром драмы, Соборной площадью, Нижним и Верхним парками, каскадом фонтанов и площадью Петра Великого
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
30 июл в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Липецку
Посетите Площадь Петра Великого, Нижний и Верхний парки, Соборную площадь и многое другое. Возможность изменить программу по вашему желанию
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
30 июл в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий14 июня 2025Все было очень интересно. Эрудированно. Интересно. Очень классно. Спасибо.
- ССветлана13 июня 2025Наш экскурсовод Светлана рассказала всё очень интересно, маршрут составлен прекрасно. Экскурсия понравилась! Больше всего впечатлил фарфоровый иконостас в кафедральном соборе - необычно и очень красиво!!! Спасибо за экскурсию!
- ММаксим16 июля 2024Посетили замечательную экскурсию по Липецку. Все прошло отлично, за одну экскурсию успели фактически посмотреть все основные достопримечательности города. Несмотря на то что экскурсию заказывали для гостьи из Сочи, самим тоже было очень интересно послушать и посмотреть - познавательно.
- pprozorov12 мая 2021Чудесный экскурсовод Ольга Александровна! Очень интересный рассказ об истории города и известных людях. Без спешки и суеты мы за 2,5
- ЕЕлена5 октября 2020Экскурсия была исторической.
Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «Соборная площадь»
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