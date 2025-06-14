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Соборная площадь – экскурсии в Липецке

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборная площадь» в Липецке, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Липецкие этюды
Пешая
2.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Липецкие этюды
Узнать о судьбоносных событиях города на прогулке по главным паркам, обителям и старинным кварталам
30 июл в 10:00
31 июл в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Липецку
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка по главным достопримечательностям Липецка
Индивидуальная прогулка по Липецку познакомит вас с театром драмы, Соборной площадью, Нижним и Верхним парками, каскадом фонтанов и площадью Петра Великого
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
30 июл в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Липецку
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Липецку
Посетите Площадь Петра Великого, Нижний и Верхний парки, Соборную площадь и многое другое. Возможность изменить программу по вашему желанию
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
30 июл в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    14 июня 2025
    Липецкие этюды
    Все было очень интересно. Эрудированно. Интересно. Очень классно. Спасибо.
  • С
    Светлана
    13 июня 2025
    Липецкие этюды
    Наш экскурсовод Светлана рассказала всё очень интересно, маршрут составлен прекрасно. Экскурсия понравилась! Больше всего впечатлил фарфоровый иконостас в кафедральном соборе - необычно и очень красиво!!! Спасибо за экскурсию!
  • М
    Максим
    16 июля 2024
    Липецкие этюды
    Посетили замечательную экскурсию по Липецку. Все прошло отлично, за одну экскурсию успели фактически посмотреть все основные достопримечательности города. Несмотря на то что экскурсию заказывали для гостьи из Сочи, самим тоже было очень интересно послушать и посмотреть - познавательно.
  • p
    prozorov
    12 мая 2021
    Обзорная экскурсия по Липецку
    Чудесный экскурсовод Ольга Александровна! Очень интересный рассказ об истории города и известных людях. Без спешки и суеты мы за 2,5
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    часа побывали во всех значимых местах города. Мы получили массу впечатлений и ответы на свои вопросы. Отдельное спасибо за рекомендации где и что купить в качестве сувениров и подарков, что нужно обязательно попробовать, где можно вкусно и недорого покушать

  • Е
    Елена
    5 октября 2020
    Обзорная экскурсия по Липецку
    Экскурсия была исторической.

Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «Соборная площадь»

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  6. Христорождественский собор
  7. Соборная площадь
Сколько стоит экскурсия по Липецку в июле 2025
Сейчас в Липецке в категории "Соборная площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 5500. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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