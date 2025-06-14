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часа побывали во всех значимых местах города. Мы получили массу впечатлений и ответы на свои вопросы. Отдельное спасибо за рекомендации где и что купить в качестве сувениров и подарков, что нужно обязательно попробовать, где можно вкусно и недорого покушать