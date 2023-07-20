2 день

Экскурсия по г. Елец. Фестиваль «Толстовская осень»

Завтрак в поезде.

07:46 Прибытие туристического поезда в г. Елец.

08:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Елец с осмотром Красной площади, кафедрального Вознесенского собора, построенного по проекту создателя Храма Христа Спасителя – Константина Тона, купеческих особнячков, пожарной каланчи, Великокняжеской церкви в стиле «модерн», здания бывшей женской гимназии, памятника художнику Николаю Жукову (автора октябрятской звёздочки с кудрявым Ильичом и пачки папирос «Казбек»).

Вас ждёт прогулка по елецкому Арбату (пешеходная улица Мира/Торговая), посещение Музея народных ремёсел и промыслов, сувенирной лавки и магазина «Елецкие кружева».

Что рекомендуем купить: елецкие кружева, елецкие валенки.

Обед в кафе города.

Далее наш путь лежит на станцию Лев Толстой (Астапово) через Свято-Димитриевский Иларионовский Троекуровский женский монастырь с посещением и городок Лебедянь.

Вы увидите Тяпкину гору, Ново-Казанский собор, Дом Игумновых и ту самую точку, с которой в прошлом веке Кустодиев писал городской лебедянский пейзаж.

Прибытие на ст. Лев Толстой (Астапово) – станцию «остановившихся часов».

Экскурсия по исторической части посёлка Лев Толстой и посещение регионального фестиваля «Толстовская осень» с тематической театральной постановкой.

Ужин со стопочкой астаповской настойки, канапе с «бульонкой по-борзовски» и дегустацией «Анковского пирога» (по рецепту Софьи Толстой).

Посещение Мемориально-литературного музея Л. Н. Толстого.

Посещение Культурно-образовательного центра им. Л. Толстого.

Свободное время.

Что рекомендуем купить: «Анковский пирог».

23:15 Посадка в туристический поезд.

23:14 Отправление туристического поезда №925/926 в г. Липецк.