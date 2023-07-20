Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Липецкую область

Вкус эпохи

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Приглашаем Вас в Липецкую область с её живописными видами русского лесостепья, аутентичной атмосферой дворянских усадеб, провинциальным очарованием малых городов с их, без преувеличения, архитектурными шедеврами и на один из старейших российских курортов.
Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Липецкую область
Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Липецкую область
Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Липецкую область
Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Липецкую область
Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Липецкую область
Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Липецкую область
Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Липецкую область
Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Липецкую область
Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Липецкую область
Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Липецкую область
Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Липецкую область
Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Липецкую область
Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Липецкую область
Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Липецкую область
Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Липецкую область
Ближайшие даты:
8
сен

Что вас ожидает:

Липецкий бювет
Липецкий бювет
Пройдемся по аллеям бывшего Курортного сада и отведаем в бювете минеральной воды
"Толстовский" ужин
"Толстовский" ужин
Нас ждет ужин со стопочкой астаповской настойки, канапе с "бульонкой по-борзовски" и дегустацией "Анковского пирога"
Знаменитые елецкие кружева
Знаменитые елецкие кружева
Посетим музей народных ремёсел и промыслов, сувенирную лавку и магазин "Елецкие кружева"
Мастер-класс по глиняной игрушке
Мастер-класс по глиняной игрушке
Увидим яркие, красочные, теплые на ощупь, особенные романовские игрушки, известные на весь мир

Программа тура по дням

1 день

Отправление туристического поезда

Самостоятельная посадка в туристический поезд по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

22:25 Отправление туристического поезда №925/926 с Павелецкого вокзала г. Москвы.

Отправление туристического поездаОтправление туристического поездаОтправление туристического поездаОтправление туристического поезда
2 день

Экскурсия по г. Елец. Фестиваль «Толстовская осень»

Завтрак в поезде.

07:46 Прибытие туристического поезда в г. Елец.

08:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Елец с осмотром Красной площади, кафедрального Вознесенского собора, построенного по проекту создателя Храма Христа Спасителя – Константина Тона, купеческих особнячков, пожарной каланчи, Великокняжеской церкви в стиле «модерн», здания бывшей женской гимназии, памятника художнику Николаю Жукову (автора октябрятской звёздочки с кудрявым Ильичом и пачки папирос «Казбек»).

Вас ждёт прогулка по елецкому Арбату (пешеходная улица Мира/Торговая), посещение Музея народных ремёсел и промыслов, сувенирной лавки и магазина «Елецкие кружева».

Что рекомендуем купить: елецкие кружева, елецкие валенки.

Обед в кафе города.

Далее наш путь лежит на станцию Лев Толстой (Астапово) через Свято-Димитриевский Иларионовский Троекуровский женский монастырь с посещением и городок Лебедянь.

Вы увидите Тяпкину гору, Ново-Казанский собор, Дом Игумновых и ту самую точку, с которой в прошлом веке Кустодиев писал городской лебедянский пейзаж.

Прибытие на ст. Лев Толстой (Астапово) – станцию «остановившихся часов».

Экскурсия по исторической части посёлка Лев Толстой и посещение регионального фестиваля «Толстовская осень» с тематической театральной постановкой.

Ужин со стопочкой астаповской настойки, канапе с «бульонкой по-борзовски» и дегустацией «Анковского пирога» (по рецепту Софьи Толстой).

Посещение Мемориально-литературного музея Л. Н. Толстого.

Посещение Культурно-образовательного центра им. Л. Толстого.

Свободное время.

Что рекомендуем купить: «Анковский пирог».

23:15 Посадка в туристический поезд.

23:14 Отправление туристического поезда №925/926 в г. Липецк.

Экскурсия по г. Елец. Фестиваль «Толстовская осень»Экскурсия по г. Елец. Фестиваль «Толстовская осень»Экскурсия по г. Елец. Фестиваль «Толстовская осень»Экскурсия по г. Елец. Фестиваль «Толстовская осень»
3 день

Город-курорт Липецк

05:55 Прибытие туристического поезда вг. Липецк.

Завтрак в поезде.

08:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).

Автобусно-пешеходная экскурсия по областному центру.

Интересны факты о городе-курорте Липецке: «русский Баден-Баден», в котором в разное время отдыхали и лечились местной минеральной водой будущая жена Пушкина Натали Гончарова, знаменитая актриса начала ХХ века Вера Комиссаржевская и многие другие выдающиеся деятели России.

Увидите сохранившуюся архитектуру XIX-начала XX вв. , Соборную площадь, Петровский спуск, первый памятник Петру I («зубочистку»), Верхний парк, путевой домик царя, часовню Петра и Павла, успеете прогуляться по аллеям бывшего Курортного сада с вековыми деревьями и отведать в бювете минеральной воды.

Обед в кафе города.

Посещение Центра Романовской игрушки с мастер-классом.

Работы мастеров романовской игрушки хранятся в Русском музее (Санкт-Петербург), Государственном Российском Доме народного творчества (Москва), музеях России и за рубежом (Франция, Италия, Израиль, Польша, Китай).

Глиняные игрушки известны с давних времен, композиции повторяются в разных русских губерниях.

Но яркие, красочные, теплые на ощупь романовские – особенные.

Посещение Историко-Культурного музея и презентация проекта «Вышитая карта Липецкой области».

Трансфер на ж/д вокзал г. Липецк.

14:55 Отправление туристического поезда в г. Москву.

23:56 Прибытие поезда на Павелецкий вокзал г. Москвы.

Город-курорт ЛипецкГород-курорт ЛипецкГород-курорт ЛипецкГород-курорт Липецк

Проживание

Тур предусматривает проезд в туристическом поезде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Категория вагонаЧетырехместное купеСВСВ
Одноместное размещение
Для взрослого355004100077710
Для детей с 10 до 17 лет включительно3450040000-
Для детей до 9 лет включительно2382023820-

Варианты проживания

Туристический поезд

2 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

ЛЮКС 6 купе1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
ЛЮКС 5 купе1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины + WC с раковиной. Мягкий угловой диванчик, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 10 человек в вагоне.
ЛЮКС 4 купе1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины + WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 8 человек в вагоне.
ЛЮКС 3 купе1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины + WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 6 человек в вагоне.
СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне – 18.
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне – 36.
Плацкарт9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне – 54.
Общий «Рускеальский экспресс»Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан и фото купе.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в вагоне выбранной категории
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Питание по программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
  • Выкуп дополнительного места в купе 14 000 руб
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
20 июля 2023
Организация тура отработана на "отлично", начиная с приобретения путевки, в продолжении- отличный сервис и прекрасная информационная обеспеченность туристов во время тура.
Организация тура отработана на "отлично", начиная с приобретения путевки, в продолжении- отличный сервис и прекрасная информационнаяОрганизация тура отработана на "отлично", начиная с приобретения путевки, в продолжении- отличный сервис и прекрасная информационнаяОрганизация тура отработана на "отлично", начиная с приобретения путевки, в продолжении- отличный сервис и прекрасная информационнаяОрганизация тура отработана на "отлично", начиная с приобретения путевки, в продолжении- отличный сервис и прекрасная информационнаяОрганизация тура отработана на "отлично", начиная с приобретения путевки, в продолжении- отличный сервис и прекрасная информационнаяОрганизация тура отработана на "отлично", начиная с приобретения путевки, в продолжении- отличный сервис и прекрасная информационнаяОрганизация тура отработана на "отлично", начиная с приобретения путевки, в продолжении- отличный сервис и прекрасная информационнаяОрганизация тура отработана на "отлично", начиная с приобретения путевки, в продолжении- отличный сервис и прекрасная информационнаяОрганизация тура отработана на "отлично", начиная с приобретения путевки, в продолжении- отличный сервис и прекрасная информационная
В
5 июля 2023
Организация тура на высоком уровне. Сопровождающий Сергей в начале поездки все доступно разъяснил и, в ходе поездки, регулярно интересовался впечатлениями и проблемами. Впрочем проблем не было. Питание как в поезде, так и в пунктах экскурсии, было добротным и качественным. Проводники вагона- внимательные и вежливые, порядок поддерживался, все замечательно. Планируем и в дальнейшем при желании путешествовать, пользоваться услугами оператора "Большая Страна".
Организация тура на высоком уровне. Сопровождающий Сергей в начале поездки все доступно разъяснил и, в ходеОрганизация тура на высоком уровне. Сопровождающий Сергей в начале поездки все доступно разъяснил и, в ходеОрганизация тура на высоком уровне. Сопровождающий Сергей в начале поездки все доступно разъяснил и, в ходеОрганизация тура на высоком уровне. Сопровождающий Сергей в начале поездки все доступно разъяснил и, в ходеОрганизация тура на высоком уровне. Сопровождающий Сергей в начале поездки все доступно разъяснил и, в ходеОрганизация тура на высоком уровне. Сопровождающий Сергей в начале поездки все доступно разъяснил и, в ходеОрганизация тура на высоком уровне. Сопровождающий Сергей в начале поездки все доступно разъяснил и, в ходеОрганизация тура на высоком уровне. Сопровождающий Сергей в начале поездки все доступно разъяснил и, в ходеОрганизация тура на высоком уровне. Сопровождающий Сергей в начале поездки все доступно разъяснил и, в ходеОрганизация тура на высоком уровне. Сопровождающий Сергей в начале поездки все доступно разъяснил и, в ходе
Е
27 июня 2023
Просто супер!
Просто супер!Просто супер!Просто супер!Просто супер!Просто супер!Просто супер!
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