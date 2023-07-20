Вкус эпохи
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Отправление туристического поезда
Самостоятельная посадка в туристический поезд по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
22:25 Отправление туристического поезда №925/926 с Павелецкого вокзала г. Москвы.
Экскурсия по г. Елец. Фестиваль «Толстовская осень»
Завтрак в поезде.
07:46 Прибытие туристического поезда в г. Елец.
08:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Елец с осмотром Красной площади, кафедрального Вознесенского собора, построенного по проекту создателя Храма Христа Спасителя – Константина Тона, купеческих особнячков, пожарной каланчи, Великокняжеской церкви в стиле «модерн», здания бывшей женской гимназии, памятника художнику Николаю Жукову (автора октябрятской звёздочки с кудрявым Ильичом и пачки папирос «Казбек»).
Вас ждёт прогулка по елецкому Арбату (пешеходная улица Мира/Торговая), посещение Музея народных ремёсел и промыслов, сувенирной лавки и магазина «Елецкие кружева».
Что рекомендуем купить: елецкие кружева, елецкие валенки.
Обед в кафе города.
Далее наш путь лежит на станцию Лев Толстой (Астапово) через Свято-Димитриевский Иларионовский Троекуровский женский монастырь с посещением и городок Лебедянь.
Вы увидите Тяпкину гору, Ново-Казанский собор, Дом Игумновых и ту самую точку, с которой в прошлом веке Кустодиев писал городской лебедянский пейзаж.
Прибытие на ст. Лев Толстой (Астапово) – станцию «остановившихся часов».
Экскурсия по исторической части посёлка Лев Толстой и посещение регионального фестиваля «Толстовская осень» с тематической театральной постановкой.
Ужин со стопочкой астаповской настойки, канапе с «бульонкой по-борзовски» и дегустацией «Анковского пирога» (по рецепту Софьи Толстой).
Посещение Мемориально-литературного музея Л. Н. Толстого.
Посещение Культурно-образовательного центра им. Л. Толстого.
Свободное время.
Что рекомендуем купить: «Анковский пирог».
23:15 Посадка в туристический поезд.
23:14 Отправление туристического поезда №925/926 в г. Липецк.
Город-курорт Липецк
05:55 Прибытие туристического поезда вг. Липецк.
Завтрак в поезде.
08:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).
Автобусно-пешеходная экскурсия по областному центру.
Интересны факты о городе-курорте Липецке: «русский Баден-Баден», в котором в разное время отдыхали и лечились местной минеральной водой будущая жена Пушкина Натали Гончарова, знаменитая актриса начала ХХ века Вера Комиссаржевская и многие другие выдающиеся деятели России.
Увидите сохранившуюся архитектуру XIX-начала XX вв. , Соборную площадь, Петровский спуск, первый памятник Петру I («зубочистку»), Верхний парк, путевой домик царя, часовню Петра и Павла, успеете прогуляться по аллеям бывшего Курортного сада с вековыми деревьями и отведать в бювете минеральной воды.
Обед в кафе города.
Посещение Центра Романовской игрушки с мастер-классом.
Работы мастеров романовской игрушки хранятся в Русском музее (Санкт-Петербург), Государственном Российском Доме народного творчества (Москва), музеях России и за рубежом (Франция, Италия, Израиль, Польша, Китай).
Глиняные игрушки известны с давних времен, композиции повторяются в разных русских губерниях.
Но яркие, красочные, теплые на ощупь романовские – особенные.
Посещение Историко-Культурного музея и презентация проекта «Вышитая карта Липецкой области».
Трансфер на ж/д вокзал г. Липецк.
14:55 Отправление туристического поезда в г. Москву.
23:56 Прибытие поезда на Павелецкий вокзал г. Москвы.
Проживание
Тур предусматривает проезд в туристическом поезде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория вагона
|Четырехместное купе
|СВ
|СВ
Одноместное размещение
|Для взрослого
|35500
|41000
|77710
|Для детей с 10 до 17 лет включительно
|34500
|40000
|-
|Для детей до 9 лет включительно
|23820
|23820
|-
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС 6 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
|ЛЮКС 5 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины + WC с раковиной. Мягкий угловой диванчик, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 10 человек в вагоне.
|ЛЮКС 4 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины + WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 8 человек в вагоне.
|ЛЮКС 3 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины + WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 6 человек в вагоне.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне – 18.
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне – 36.
|Плацкарт
|9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне – 54.
|Общий «Рускеальский экспресс»
|Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан и фото купе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд в вагоне выбранной категории
- Входные билеты в туристические объекты по программе
- Питание по программе
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Выкуп дополнительного места в купе 14 000 руб
- Место начала и завершения?
- Москва
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.