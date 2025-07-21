Водная прогулка
Листвянка и Байкал: культурное погружение и активный отдых
Ваше путешествие по Листвянке - это слияние истории, культуры и природы Байкала в одном незабываемом дне
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 900 ₽ за всё до 4 чел.
Вдоль Кругобайкальской железной дороги - на катере
Увлекательная водная прогулка вдоль Кругобайкальской железной дороги на катере. Откройте для себя уникальные места и истории Байкала, наслаждаясь природой
Начало: В Листвянке
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8000 ₽ за человека
Дайвинг на Байкале
Исследовать подводный мир озера в сопровождении опытного инструктора
Завтра в 08:00
2 сен в 08:00
11 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия21 июля 2025Вдоль Кругобайкальской железной дороги - на катереДата посещения: 21 июля 2025Большое спасибо гиду Кристине и капитану Евгению за приятное и познавательное путешествие! !!!
- ЛЛюдмила27 августа 2025Добрый день! Спасибо большое за лучший день на Байкале! У нас была гид Анна и в ходе общения сказала, что она работает по принципу- все для туриста, чтобы он полюбил Байкал и захотел приехать еще раз! Надеюсь приехать еще раз!
- ППавел22 августа 2025Действительно лучший день на Байкале. Спасибо Марии!
- ВВиталий22 июля 2025Всё прошло очень хорошо. Гид Евгений рассказывал очень интересно. Жаль из-за погоды не покатались на канатной дороге.
- ЕЕмельянова21 июля 2025Экскурсовод Евгений очень позитивный, молодец очень много интересной информации, знание обычаев, природы, гастрономии. Очень советую как экскурсовода. С данным экскурсоводом время пролетит незаметно.
- ЕЕвгений21 июля 2025Попали на эту экскурсию случайно, но совсем не пожалели. Красивые места (станции Шумиха, Половинная), интересный рассказ гида Кристины, достойный перекус.
- ЕЕлена14 июля 20256 июля мы провели ОТЛИЧНЫЙ ДЕНЬ на Байкале!!!
Мы путешествовали вместе с Евгением.
Это замечательный человек! 👏
Экскурсия продумана до мелочей!
Много информации об
- ИИван9 июля 2025Организация четкая и понятная. Дорога до места первой высадки была спокойная, по месту высадки и до него гид Елизавета привела
- ССтанислав15 июня 2025Это действительно был лучший день на Байкале! Мария провела прекрасную экскурсию с удивительными и неочивидными деталями, всё очень понравилось!
- ЛЛюбовь11 июня 2025Огромное спасибо гиду Евгению(он из команды Марии) за проведённые экскурсии по Листвянке и по острову Ольхон. Всё было очень познавательно и интересно. Евгений отличный гид. Мы узнали много нового о Байкале.
- ЕЕлена9 июня 2025Замечание одно-не попали на экскурсию в музее Байкала,все рассказывал экскурсовод.
- ЕЕлена9 июня 2025Все хорошо,кроме трех моментов:1. Экскурсия длится 5 часов-туалет только в одном месте после первого часа. 2. Обед можно было сделать поинтересней и со складными стульчиками. 3. Экскурсовод-девочка рассказывала не профессионально,без интереса и не все.
- ККулешов7 апреля 2025В принципе всё неплохо, но хочу отметить пару моментов. 1) цена - дороговато, всё было отлично, но не стоит это
- ААнна25 марта 202511 марта 2025 мы посетили данную экскурсию. Нас забрали прям из гостиницы и сразу на гид Евгений начал свой рассказ
- ООльга19 марта 2025Провели действительно лучший день на Байкале с гидом Евгением. Отличный собеседник, все наши вопросы получили исчерпывающие ответы. Интересные локации, маршруты.
- ЮЮлия17 января 2025Экскурсия очень понравилась. За 1 день успели посмотреть много красивых мест и узнать историю Байкала. Евгений очень интересный рассказчик, который сумел заинтересовать даже моих шумных детей.
- ИИрина13 января 2025Все отлично
- ММаргарита9 января 2025Не было ощущения, что я на экскурсии с экскурсоводом. Было, что встретилась со старым другом, который живет в удивительном месте и готов много о нем рассказать.
- ООльга15 августа 2024Мы провели замечательный день, из тех, что по впечатлениям сродни неделе.
Сначала поехали в Тальцы, где и окунулись в быт древних
- ССергей13 августа 2024Выражаем огромную благодарность гиду Евгению за незабываемые впечатления в поездке в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» и на Байкал.
Евгений очень квалифицированный экскурсовод
