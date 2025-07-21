Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Листвянке, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Ваш лучший день на Байкале
На машине
Прогулки на каяках
8 часов
26 отзывов
Водная прогулка
Листвянка и Байкал: культурное погружение и активный отдых
Ваше путешествие по Листвянке - это слияние истории, культуры и природы Байкала в одном незабываемом дне
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 900 ₽ за всё до 4 чел.
Вдоль Кругобайкальской железной дороги - на катере
На катере
На поезде
5 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Вдоль Кругобайкальской железной дороги - на катере
Увлекательная водная прогулка вдоль Кругобайкальской железной дороги на катере. Откройте для себя уникальные места и истории Байкала, наслаждаясь природой
Начало: В Листвянке
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8000 ₽ за человека
Дайвинг на Байкале
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Дайвинг на Байкале
Исследовать подводный мир озера в сопровождении опытного инструктора
Завтра в 08:00
2 сен в 08:00
11 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    21 июля 2025
    Вдоль Кругобайкальской железной дороги - на катере
    Дата посещения: 21 июля 2025
    Большое спасибо гиду Кристине и капитану Евгению за приятное и познавательное путешествие! !!!
  • Л
    Людмила
    27 августа 2025
    Ваш лучший день на Байкале
    Добрый день! Спасибо большое за лучший день на Байкале! У нас была гид Анна и в ходе общения сказала, что она работает по принципу- все для туриста, чтобы он полюбил Байкал и захотел приехать еще раз! Надеюсь приехать еще раз!
  • П
    Павел
    22 августа 2025
    Ваш лучший день на Байкале
    Действительно лучший день на Байкале. Спасибо Марии!
  • В
    Виталий
    22 июля 2025
    Ваш лучший день на Байкале
    Всё прошло очень хорошо. Гид Евгений рассказывал очень интересно. Жаль из-за погоды не покатались на канатной дороге.
    Всё прошло очень хорошо. Гид Евгений рассказывал очень интересно. Жаль из-за погоды не покатались на канатной дороге.
  • Е
    Емельянова
    21 июля 2025
    Ваш лучший день на Байкале
    Экскурсовод Евгений очень позитивный, молодец очень много интересной информации, знание обычаев, природы, гастрономии. Очень советую как экскурсовода. С данным экскурсоводом время пролетит незаметно.
  • Е
    Евгений
    21 июля 2025
    Вдоль Кругобайкальской железной дороги - на катере
    Попали на эту экскурсию случайно, но совсем не пожалели. Красивые места (станции Шумиха, Половинная), интересный рассказ гида Кристины, достойный перекус.
    читать дальше

    Желающие смогли искупаться, но мы были немного простужены и прогулялиаь по окрестностям - в том числе до речки в Шумихе. Нам очень понравилось.

  • Е
    Елена
    14 июля 2025
    Ваш лучший день на Байкале
    6 июля мы провели ОТЛИЧНЫЙ ДЕНЬ на Байкале!!!
    Мы путешествовали вместе с Евгением.
    Это замечательный человек! 👏
    Экскурсия продумана до мелочей!
    Много информации об
    читать дальше

    истории края, о проживающем ранее и сейчас населении, о природе.
    Евгений обладает ысоким уровнем знаний и рассказывает очень доходчиво, отвечая на наши вопросы!!
    Очень рекомендуем начать знакомство с Байкалом, проехав по маршруту этой экскурсии.

  • И
    Иван
    9 июля 2025
    Вдоль Кругобайкальской железной дороги - на катере
    Организация четкая и понятная. Дорога до места первой высадки была спокойная, по месту высадки и до него гид Елизавета привела
    читать дальше

    достаточно справочной информации для понимания истории КБЖД, этапов строительства и нынешнего состояния. Обед быль нормальный, в живописной деревушке. Возле входов в тоннели также имелась справочная информация в виде стендов. Обратная дорога оказалась непредсказуемо длинной и "протрясающей", было страшновато идти наперерез волнам на столь небольшом судне. По итогу причалили без потерь и взбодрившись. Единственное чего не хватило - возможности за что-то держаться на палубе.

  • С
    Станислав
    15 июня 2025
    Ваш лучший день на Байкале
    Это действительно был лучший день на Байкале! Мария провела прекрасную экскурсию с удивительными и неочивидными деталями, всё очень понравилось!
    Это действительно был лучший день на Байкале! Мария провела прекрасную экскурсию с удивительными и неочивидными деталями, всё очень понравилось!
  • Л
    Любовь
    11 июня 2025
    Ваш лучший день на Байкале
    Огромное спасибо гиду Евгению(он из команды Марии) за проведённые экскурсии по Листвянке и по острову Ольхон. Всё было очень познавательно и интересно. Евгений отличный гид. Мы узнали много нового о Байкале.
  • Е
    Елена
    9 июня 2025
    Ваш лучший день на Байкале
    Замечание одно-не попали на экскурсию в музее Байкала,все рассказывал экскурсовод.
  • Е
    Елена
    9 июня 2025
    Вдоль Кругобайкальской железной дороги - на катере
    Все хорошо,кроме трех моментов:1. Экскурсия длится 5 часов-туалет только в одном месте после первого часа. 2. Обед можно было сделать поинтересней и со складными стульчиками. 3. Экскурсовод-девочка рассказывала не профессионально,без интереса и не все.
  • К
    Кулешов
    7 апреля 2025
    Ваш лучший день на Байкале
    В принципе всё неплохо, но хочу отметить пару моментов. 1) цена - дороговато, всё было отлично, но не стоит это
    читать дальше

    15.000 ₽. 2) подойдёт тем, кто любит историю, культуру и познавать новое и забытое старое (нам понравилось), через чур «современному» человеку может не подойти.

    
  • А
    Анна
    25 марта 2025
    Ваш лучший день на Байкале
    11 марта 2025 мы посетили данную экскурсию. Нас забрали прям из гостиницы и сразу на гид Евгений начал свой рассказ
    читать дальше

    об Иркутске. Затем мы чудесно погуляли в этнодеревне Тальцы. А после поехали в Листвянку. С погодой повезло! Всё было насыщенно, интересно и не забываемо. Очень благодарны нашему экскурсоводу Евгению за чудесный познавательный день и отдельное спасибо за обед, где мы смогли попробовать уху их хариуса, сугудай и некоторые другие деликатесы местной кухни!!!

    
  • О
    Ольга
    19 марта 2025
    Ваш лучший день на Байкале
    Провели действительно лучший день на Байкале с гидом Евгением. Отличный собеседник, все наши вопросы получили исчерпывающие ответы. Интересные локации, маршруты.
    читать дальше

    Встретились вовремя, в назначенном месте, сели в чистую, тёплую машину. Всё время экскурсии прошло легко и непринуждённо, как с хорошим другом. Большое ему спасибо!

    
  • Ю
    Юлия
    17 января 2025
    Ваш лучший день на Байкале
    Экскурсия очень понравилась. За 1 день успели посмотреть много красивых мест и узнать историю Байкала. Евгений очень интересный рассказчик, который сумел заинтересовать даже моих шумных детей.
    
  • И
    Ирина
    13 января 2025
    Ваш лучший день на Байкале
    Все отлично
  • М
    Маргарита
    9 января 2025
    Ваш лучший день на Байкале
    Не было ощущения, что я на экскурсии с экскурсоводом. Было, что встретилась со старым другом, который живет в удивительном месте и готов много о нем рассказать.
    
  • О
    Ольга
    15 августа 2024
    Ваш лучший день на Байкале
    Мы провели замечательный день, из тех, что по впечатлениям сродни неделе.
    Сначала поехали в Тальцы, где и окунулись в быт древних
    читать дальше

    народов, и побывали в казачьем остроге, и в крестьянской деревне.
    Затем побывали у устья Ангары, в Байкальском музее, покатались на канатке, посетили древний храм Николы-Чудотворца..
    Нашим гидом был Евгений, исключительной интеллигентный и эрудированный, владеющий материалом, умеющий увлечь повествованием даже самую прихотливую публику.
    Безусловно, мы будем рекомендовать и тур, и гида знакомым и друзьям.

  • С
    Сергей
    13 августа 2024
    Ваш лучший день на Байкале
    Выражаем огромную благодарность гиду Евгению за незабываемые впечатления в поездке в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» и на Байкал.

    Евгений очень квалифицированный экскурсовод
    читать дальше

    и чуткий, внимательный человек, хорошо знающий историю своего региона.

    Мы получили большое удовольствие от общения и самой экскурсии.

    Всем рекомендуем гида Евгения!

    12 августа 2024

    С благодарностью, группа из Красноярска

