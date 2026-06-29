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наш первый день в Листвянке, это не умаляет той феерии чувств, которые мы в тот день испытали! нам есть, с чем сравнивать, и эта поездка получилась одной из самых насыщенных и интересных. наш гид Евгений - квинтэссенция понятия «человек на своем месте», его познания во всех возможных областях настолько обширны, что уже кажутся просто безграничными) прибавьте к этому его азарт поделиться знаниями и любовью к Байкалу, а вместе с этим желание создать максимально комфортные условия = в итоге мы получили фантастический день на Байкале, прониклись красотой и силой, влюбились в эти края. мечтаем вернуться! большое спасибо!!!

ПС пишу эти строки спустя почти 4 месяца, а впечатления свежи и ярки)