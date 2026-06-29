Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш лучший день на Байкале
Ваше путешествие по Листвянке - это слияние истории, культуры и природы Байкала в одном незабываемом дне
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
от 16 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Зимние краски Байкала: в Большое Голоустное из Листвянки или Иркутска
Послушать шёпот ветра, увидеть синеву льда и прикоснуться к магии Байкала
Начало: От вашего отеля
23 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от 25 350 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
На Ольхон из Листвянки: душевная поездка по острову с местным жителем
Залив Загли, озеро Нурское, полуостров Кобылья Голова, посёлок Хужир, мыс Бурхан и скала Шаманка
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
20 авг в 06:00
22 авг в 06:00
10 350 ₽
11 500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
К
Это было великолепно!
Евгений просто потрясающий рассказчик! Рассказывает максимально интересно, затягивает с первой секунды! Выбирает интересные музеи, приехал вовремя, никуда не торопился и нас не торопил, ждал пока мы насладимся видами.
Евгений просто потрясающий рассказчик! Рассказывает максимально интересно, затягивает с первой секунды! Выбирает интересные музеи, приехал вовремя, никуда не торопился и нас не торопил, ждал пока мы насладимся видами.
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Д
это был действительно наш лучший день в Листвянке - полное соответствие названию) пусть - так совпало - это был и
+2
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Ю
С Евгением было потрясающе интересно, экспертно и размеренно. Слышал наши пожелания, подарил незабываемые воспоминания. Еще раз спасибо!
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О
Очень познавательно и комфортно провели день. Гид Евгений владеет материалом на 100%. Увлекально рассказал нам о регионе. Мы остались довольны.
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Замечательно провели время в компании с Евгением, нашим гидом на этот день. Получили уйму эмоций, впечатлений и отличное настроение! Огромное спасибо!
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отличная экскурсия в Листвянку рекомендую гида Илью
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П
Вел экскурсию гид Евгений, мы остались очень довольны. Посмотрели много локаций, Евгений ответил на все наши вопросы, рассказвал очень интересно.
Помог с выбором ресторана и дал советы по дальнейшей поездке.
Помог с выбором ресторана и дал советы по дальнейшей поездке.
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А
все просто очень отлично,отдельное спасибо гиду Илья знает свое дело на 1000%%%
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С
Мария забрала меня в отеле в Листвянке. Сначала она провела экскурсию в Байкальском музее, где особенно впечатлили плавающие в аквариуме
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Очень умный и начитанный гид, всю дорогу провели за интересным разговором
Все было спланировано по времени до минуты, успели покататься на хивусе, сходить в нерпинарий.
Все было спланировано по времени до минуты, успели покататься на хивусе, сходить в нерпинарий.
+1
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Всего 45 отзывов в Листвянке в категории "От вашего отеля"
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Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «От вашего отеля»
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