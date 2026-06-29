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Экскурсии от вашего отеля в Листвянке

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Листвянке, цены от 10 350 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Ваш лучший день на Байкале
На машине
Прогулки на каяках
8 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш лучший день на Байкале
Ваше путешествие по Листвянке - это слияние истории, культуры и природы Байкала в одном незабываемом дне
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
от 16 900 ₽ за всё до 4 чел.
Зимние краски Байкала: в Большое Голоустное из Листвянки или Иркутска
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Зимние краски Байкала: в Большое Голоустное из Листвянки или Иркутска
Послушать шёпот ветра, увидеть синеву льда и прикоснуться к магии Байкала
Начало: От вашего отеля
23 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от 25 350 ₽ за всё до 5 чел.
На Ольхон из Листвянки: душевная поездка по острову с местным жителем
На машине
13 часов
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
На Ольхон из Листвянки: душевная поездка по острову с местным жителем
Залив Загли, озеро Нурское, полуостров Кобылья Голова, посёлок Хужир, мыс Бурхан и скала Шаманка
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
20 авг в 06:00
22 авг в 06:00
10 350 ₽11 500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

К
Ваш лучший день на Байкале
Это было великолепно!
Евгений просто потрясающий рассказчик! Рассказывает максимально интересно, затягивает с первой секунды! Выбирает интересные музеи, приехал вовремя, никуда не торопился и нас не торопил, ждал пока мы насладимся видами.
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Д
Ваш лучший день на Байкале
это был действительно наш лучший день в Листвянке - полное соответствие названию) пусть - так совпало - это был и
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наш первый день в Листвянке, это не умаляет той феерии чувств, которые мы в тот день испытали! нам есть, с чем сравнивать, и эта поездка получилась одной из самых насыщенных и интересных. наш гид Евгений - квинтэссенция понятия «человек на своем месте», его познания во всех возможных областях настолько обширны, что уже кажутся просто безграничными) прибавьте к этому его азарт поделиться знаниями и любовью к Байкалу, а вместе с этим желание создать максимально комфортные условия = в итоге мы получили фантастический день на Байкале, прониклись красотой и силой, влюбились в эти края. мечтаем вернуться! большое спасибо!!!
ПС пишу эти строки спустя почти 4 месяца, а впечатления свежи и ярки)

это был действительно наш лучший день в Листвянке - полное соответствие названию) пусть - так совпало
это был действительно наш лучший день в Листвянке - полное соответствие названию) пусть - так совпало
это был действительно наш лучший день в Листвянке - полное соответствие названию) пусть - так совпало
это был действительно наш лучший день в Листвянке - полное соответствие названию) пусть - так совпало+2
это был действительно наш лучший день в Листвянке - полное соответствие названию) пусть - так совпало
это был действительно наш лучший день в Листвянке - полное соответствие названию) пусть - так совпало
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Ю
Ваш лучший день на Байкале
С Евгением было потрясающе интересно, экспертно и размеренно. Слышал наши пожелания, подарил незабываемые воспоминания. Еще раз спасибо!
С Евгением было потрясающе интересно, экспертно и размеренно. Слышал наши пожелания, подарил незабываемые воспоминания. Еще раз спасибо!
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О
Ваш лучший день на Байкале
Очень познавательно и комфортно провели день. Гид Евгений владеет материалом на 100%. Увлекально рассказал нам о регионе. Мы остались довольны.
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Александр
Ваш лучший день на Байкале
Замечательно провели время в компании с Евгением, нашим гидом на этот день. Получили уйму эмоций, впечатлений и отличное настроение! Огромное спасибо!
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Stanislav
Ваш лучший день на Байкале
отличная экскурсия в Листвянку рекомендую гида Илью
отличная экскурсия в Листвянку рекомендую гида Илью
отличная экскурсия в Листвянку рекомендую гида Илью
отличная экскурсия в Листвянку рекомендую гида Илью
отличная экскурсия в Листвянку рекомендую гида Илью
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П
Ваш лучший день на Байкале
Вел экскурсию гид Евгений, мы остались очень довольны. Посмотрели много локаций, Евгений ответил на все наши вопросы, рассказвал очень интересно.
Помог с выбором ресторана и дал советы по дальнейшей поездке.
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А
Ваш лучший день на Байкале
все просто очень отлично,отдельное спасибо гиду Илья знает свое дело на 1000%%%
все просто очень отлично,отдельное спасибо гиду Илья знает свое дело на 1000%%%
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С
Ваш лучший день на Байкале
Мария забрала меня в отеле в Листвянке. Сначала она провела экскурсию в Байкальском музее, где особенно впечатлили плавающие в аквариуме
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игривые нерпы. Затем мы пешком поднялись на пик Черского, откуда открываются замечательные виды на исток Ангары (повезло, что погода была ясная). Спустились мы по канатной кресельной дороге. Далее Мария организовала мне часовую прогулку на хивусе до первого тоннеля КБЖД (удалось даже в него зайти). Ну и напоследок была проведенная Марией экскурсия в музее Тальцы. Также по ходу экскурсии мы побывали на рыбном рынке и в сувенирном магазине. Мария - аккредитованный экскурсовод, поэтому экскурсия с ней будет интересна всем, кто не просто хочет увидеть Байкал, но и услышать о нем много интересных фактов и историй. Всем рекомендую эту экскурсию.

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Марина
Ваш лучший день на Байкале
Очень умный и начитанный гид, всю дорогу провели за интересным разговором

Все было спланировано по времени до минуты, успели покататься на хивусе, сходить в нерпинарий.
Очень умный и начитанный гид, всю дорогу провели за интересным разговором
Очень умный и начитанный гид, всю дорогу провели за интересным разговором
Очень умный и начитанный гид, всю дорогу провели за интересным разговором
Очень умный и начитанный гид, всю дорогу провели за интересным разговором+1
Очень умный и начитанный гид, всю дорогу провели за интересным разговором
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Всего 45 отзывов в Листвянке в категории "От вашего отеля"

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Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Листвянке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Ваш лучший день на Байкале;
  2. Зимние краски Байкала: в Большое Голоустное из Листвянки или Иркутска;
  3. На Ольхон из Листвянки: душевная поездка по острову с местным жителем.
Сколько стоит экскурсия по Листвянке в августе 2026
Сейчас в Листвянке в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 10 350 до 25 350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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