На Ольхон из Листвянки: душевная поездка по острову с местным жителем

Залив Загли, озеро Нурское, полуостров Кобылья Голова, посёлок Хужир, мыс Бурхан и скала Шаманка
Ольхон — остров со своим характером, историями и настроением. И мы хотим вас с ним познакомить.

Не просто провести по маршруту, а помочь почувствовать Байкал глубже: через интересные факты, нескучные разговоры, красивые локации и атмосферу настоящего гостеприимства. Даже долгая дорога здесь становится частью впечатления: тёплой и живой.
На Ольхон из Листвянки: душевная поездка по острову с местным жителем
На Ольхон из Листвянки: душевная поездка по острову с местным жителем
На Ольхон из Листвянки: душевная поездка по острову с местным жителем

Описание экскурсии

6:00 — выезд из Листвянки. По дороге вы узнаете первые интересные факты о Байкале и Приольхонье. Вас ждут местные истории, вопросы, наблюдения и тёплая атмосфера

11:30 — посёлок Сахюрта и переправа на пароме. Вы посмотрите на просторы Байкала, покормите чаек и почувствуете, как вокруг становится больше воздуха, тишины и свободы. Летом возможна очередь на переправу — закладываем на это время

12:30 — южная часть Ольхона. По пути будем останавливаться в красивых обзорных точках, чтобы увидеть степные просторы, заливы и скалистые берега. Вы узнаете, почему остров считается особенным местом и как здесь переплетаются история, традиции и современная жизнь

13:30 — залив Загли, озеро Нурское, полуостров Кобылья Голова. Эта часть маршрута показывает Ольхон с более дикой стороны — особенно хорошо чувствуется контраст ландшафтов

14:30 — обед

15:30 — посёлок Хужир. Вы пройдётесь по улицам и увидите, как живут местные. Рядом мыс Бурхан и скала Шаманка — одна из главных природных точек маршрута и символ Байкала. У 13 столбов сэргэ мы расскажем о местных традициях и уважительном отношении к культуре острова

17:00 — Сарайский пляж. Просторный берег, песок, открытая линия Байкала и то самое ощущение масштаба, ради которого многие едут на Ольхон

17:30–23:00 — переправа на пароме и дорога в Листвянку

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер, посещение основных локаций по программе, сборы Прибайкальского национального парка и чай
  • Поездка проходит на комфортном автомобиле в зависимости от размера группы: джип-внедорожник или микроавтобус Toyota Hiace. Детское кресло — по запросу
  • Специальная физическая подготовка не требуется
  • Маршрут может немного меняться в зависимости от сезона, погоды и дорожной ситуации
  • С вами будет гид из нашей команды
Оплачивается дополнительно
  • Питание в кафе по пути — до 1000 ₽ за чел.
  • Профессиональная фото- и видеосъёмка на квадропоктер (по желанию) — 5000 ₽ за чел.
  • Переправа на Хивусе (в зимне-весенний период, если требуется) — 750 ₽ в одну сторону за чел.

ежедневно в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Студенты9900 ₽
Пенсионеры9900 ₽
Стандартный10 350 ₽
Дети до 12 лет9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Листвянке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 128 туристов
Я коренной житель Иркутской области, с детства связанный с Байкалом. Когда-то у меня была обычная офисная работа, но всё свободное время я проводил в поездках — изучал знакомые и совсем
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неочевидные места, маршруты, истории и атмосферу этого края. Со временем пришло понимание: именно этим я хочу заниматься по-настоящему. Ушёл из офиса, прошёл аттестацию гида и начал показывать Байкал — сначала друзьям и знакомым, потом путешественникам из разных городов. Уже больше 10 лет я вожу людей по любимым местам, делюсь историями и фактами, помогаю увидеть озеро не поверхностно, а глубже и живее. Теперь нас стало больше. Со мной команда, которая выросла здесь и любит эти места так же, как я. Мы возим небольшими группами, заезжаем туда, куда не добираются большие автобусы, и относимся к каждой поездке не как к конвейеру, а как к путешествию, которое хочется запомнить. Я остаюсь на связи и отвечаю, чтобы всё прошло как обещано.

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