2 день

Переход по льду Байкала до поселка Большие Коты

Завтрак.

Переход по Байкалу до поселка Большие Коты.

Разминочный и нетрудный переход (около 15 км).

Живописный участок, особенно в солнечную погоду, но Байкал тут часто покрыт снегом, однако самое лучшее нас ждет еще впереди.

Скалы, лед, наледи.

Байкал очень красив именно на льду.

Переход осуществляется на коньках, лыжах или пешком (обязательно нужно купить резинки с шипами для хождения по льду, гололеду, как правило, продаются зимой в каждом городе, в ином случае придется вкручивать саморезы прямо в обувь).

Каждый участник выходит на Байкал в теплых ботинках, а коньки берет с собой.

При хорошем состоянии льда — надеваем коньки.

Как правило к обеду мы уже будем на месте.

После обеда подъем на обзорную точку для желающих.

Ночь на Базе отдыха.

Ужин.