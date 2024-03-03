Вы на время забудете о цивилизации, ощутите себя настоящими первопроходцами, восхититесь видом ледяных скал, торосов и гротов, побудете наедине с первозданной природой, испытаете свою выносливость и наберетесь сибирского здоровья.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча с Байкалом. Посещение музея Байкала и Пика Черского
Встреча в 11:00 часов, в аэропорту г. Иркутск (возле справочной 1 этаж).
Переезд на в поселок Листвянка (70 км).
Перед поселком Листвянка предстанет красавица Ангара.
Поездка занимает 60 минут и очень живописная.
Совершаем небольшое восхождение на камень Черского и перед нами откроется панорамный вид на Ангару.
Посещение музея, с полной информацией о Байкале.
Обед в поселке Листвянка (оплата на месте).
Размещение на базе отдыха эконом класса.
Размещение по 2-3-4 человека.
Обсуждение планов, распределение продуктов.
Знакомство с участниками.
Распределение дежурства!
Техника безопасности на маршруте.
Подготовка и проверка снаряжения (лыжи, коньки, палки — для тех, кто взял с собой или арендовал. Будет намного легче идти, если у Вас с собой будут сани или волокуши. При этом сани могут быть обычные, детские. По запросу - возможна аренда).
При наличии времени осмотр Байкала по состоянию снега на льду.
При хорошей погоде — фотографии заката прямо на льду.
Ужин.
Примечание: В случае опоздания по любым причинам, туристы самостоятельно догоняют группу.
Переход по льду Байкала до поселка Большие Коты
Завтрак.
Переход по Байкалу до поселка Большие Коты.
Разминочный и нетрудный переход (около 15 км).
Живописный участок, особенно в солнечную погоду, но Байкал тут часто покрыт снегом, однако самое лучшее нас ждет еще впереди.
Скалы, лед, наледи.
Байкал очень красив именно на льду.
Переход осуществляется на коньках, лыжах или пешком (обязательно нужно купить резинки с шипами для хождения по льду, гололеду, как правило, продаются зимой в каждом городе, в ином случае придется вкручивать саморезы прямо в обувь).
Каждый участник выходит на Байкал в теплых ботинках, а коньки берет с собой.
При хорошем состоянии льда — надеваем коньки.
Как правило к обеду мы уже будем на месте.
После обеда подъем на обзорную точку для желающих.
Ночь на Базе отдыха.
Ужин.
Переход до мыса Кадильный. Восхождение на гору Скрипер
Завтрак.
Переход до мыса Кадильный (11 км).
По пути делаем восхождение на гору Скрипер (вещи оставляем внизу), откуда открывается панорама озера во всей красоте!
Внизу под скалами, можно наблюдать огромные торосы байкальского льда, толщиной до 1 метра.
Переход 9 км.
Именно здесь можно наблюдать чистый и удивительный Байкальский лед.
Зависит от темпа группы.
Ужин.
Ночь на Базе отдыха в поселке Большое Голоустное или на кордоне на мысе Кадильный (ночь в теплом доме. Имеются две комнаты на 4 и 10 мест с двуярусными кроватями, отопление печное. Размещение групповое в одном корпусе. Двухместного и одноместного здесь нет).
Переход до поселка Большое Голоустное
Завтрак.
Переход до поселка Большое Голоустное (17 км).
При переходе во второй день — дневка.
Катание на льду.
Идем на коньках, лыжах или пешком.
Обед.
При плохом состоянии льда - обход вдоль берега.
Вечером баня.
Ночь на базе отдыха.
Отъезд
Завтрак.
Отъезд на рейсовом автобусе в Иркутск.
Завершение программы в 11-12 часов.
Проживание
Тур предусматривает размещение в поселках Листвянка, Большие Коты, Большое Голоустное на базах отдыха эконом-класса по 3-5 человек в номере и на мысе Кадильный (ночь в теплом доме. Имеются две комнаты на 4 и 10 мест с двуярусными кроватями, отопление печное. Размещение групповое в одном корпусе. Двухместного и одноместного здесь нет).
Удобства на этаже или в отдельном теплом помещении, в Кадильном - на улице.
Доплата за 2-х местное размещение – 2600 руб. /чел.
Доплата за 1-местное размещение – 5000 руб. /чел.
Кроме мыса Кадильного.
На турбазах можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет. Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе (удобства на этаже или в отдельном теплом помещении, в Кадильном - на улице)
- Транспорт по программе
- Питание по программе (питание готовят сами участники)
- Работа инструктора
- Оформление разрешения для посещения национального парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Страховка
- Аренда детских санок или волокуши (при бронировании тура)
- Аренда коньков или лыж
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
Необходимо обязательно при себе иметь:
- Паспорт (для детей — свидетельство о рождении).
- Полис обязательного медицинского страхования.
- Справка от терапевта, если имеются хронические заболевания (турист принимает на себя ответственность за свое здоровье в туре).
Необходимое личное снаряжение для зимних и весенних путешествий:
Предлагаем перечень необходимого снаряжения включает и то что одето на Вас:
Снаряжение и аксессуары:
- Рюкзак для личный вещей 60 литров.
- Фонарь налобный.
- Очки солнцезащитные.
- Ложка, кружка, чашка, ножик.
- Спички, или зажигалку.
- Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу).
- Средства от загара (обязательно в горах и путешествиях по льду озера Байкал).
Необходимая одежда:
- Нижнее белье.
- Термобелье 1 шт.
- Кофта, флиска или т. п (желательно из современных материалов).
- Штормовой костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно. Куртка – утепленная с капюшоном. Брюки – защита от ветра, влаги. Можно использовать горнолыжный костюм.
- Носки простые (или трекинговые) — 2 пары.
- Носки шерстяные (трекинговые, утепленные).
- Обувь желательно 2 пары (треккинговые ботинки или другие теплые ботинки с теплой стелькой, без высокого каблука, унты).
- Трекинговые палки — рекомендуем только на пешие маршруты, в комбинированных на усмотрение участников.
- Шапочка теплая спортивная — 2 шт.
- Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.).
- Перчатки утепленные и варежки зимние.
Специальное снаряжение (на определенных маршрутах):
*коньки
*резинки с шипами для обуви – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ в походах по льду
Примечание: если специальное снаряжение не входит в стоимость тура, его можно взять в аренду в фирме, заранее сообщив об этом вашему менеджеру.
Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку – свидетельство о рождении.
Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого!
Правила для участников тура
- участники самостоятельно по очереди занимаются приготовлением еды на всем маршруте;
- устанавливают палатки;
- заготавливают дрова;
- осуществляют перенос всего необходимого снаряжения;
- помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе.
Туристы обязаны ознакомится с правилами поведения на маршруте до покупки тура.
Сопровождение на маршруте
На протяжении всего маршрута группу обслуживают гиды-проводники, имеющие опыт работы.
Количество инструкторов и гидов-проводников зависит от количества человек в группе и распределяется под каждый маршрут индивидуально.
Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога.
Это не экскурсионный тур, т. к. главной целью тура является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.
Гид (инструктор) координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура.
Если у Вас возникли вопросы по снаряжения, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду.
Все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухни, поделятся историями, которые им известны о Байкале.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Главное что получилось прокатиться на коньках по льду Байкала - было классно👍