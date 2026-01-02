Из Листвянки на катере - к бухтам Песчаная, Синичка, Бабушка
Отправиться туда, где ходят деревья и манят белым песком сибирские Мальдивы
Летом добраться до Песчаной можно только по воде или на вертолёте, поэтому здесь сохранилась первозданная красота природы. Мы поплывём к бухте Синичка и оттуда пешком отправимся по заповедным байкальским местам.
В Песчаной увидим ходульные деревья, а в бухте Бабушка — сибирскую версию Мальдив, — отдохнём на белом песке и пообедаем на свежем воздухе.
Домчим на катере из Листвянки в бухту Синичка и оттуда начнём пешую прогулку.
Дойдём до малой колокольни, с которой открывается красивый вид на бухту и Бакланий камень (там действительно можно увидеть множество бакланов).
Отправимся к бухте Песчаная. По дороге заглянем на невероятно красивую обзорную площадку, откуда открывается потрясающий вид на бухты Академическая и Песчаная.
В Песчаной увидим самые большие ходульные деревья на Байкале. Дожди и ветры вымывают и выдувают песчаник из-под корней — и они на 2–3 метра поднимаются над почвой! Из-за чего получается, что деревья стоят как будто на ногах.
Совершим небольшой переход до бухты Бабушка — одной из самых уютных в округе. Шикарный пляж с белым песком, сосны и прозрачная бирюзовая вода — настоящие Мальдивы в сибирской версии!
Здесь мы отдохнём и пообедаем на свежем воздухе. А самые смелые и закалённые могут искупаться в Байкале.
По пути расскажем увлекательные истории о Байкале и покажем самые красивые места во время переходов между бухтами.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на быстроходном катере из Листвянки и обратно, вход в нацпарк, обед (гарнир, мясное блюдо, овощной салат, чай с кексом)
Пеший маршрут — около 2 км. Встречаются корни деревьев, поэтому надевайте удобную обувь
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 10 лет
12 000 ₽
Стандартный билет
17 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Листвянке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Листвянке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 817 туристов
Наша компания работает в туризме на Байкале с 2003 года. У нас большой опыт в организации летних и зимних программ по озеру Байкал — мы хотим, чтобы вы отлично провели читать дальшеуменьшить
время и сохранили теплые воспоминания о поездке.
С каждым годом интерес к Прибайкалью только растет, точно так же растет и обновляется наш парк снегоходов, СВП (хивусов) и быстроходных катеров — чтобы вы путешествовали быстро и с комфортом. Будем рады показать вам красоты нашего региона!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
Е
Елена
Все отлично!
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П
Прошина
Всё прошло замечательно! Спасибо большое Елизавете и Александру за шикарный отдых.
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Н
Наталья
Добрый день! 🌞 экскурсия стоит дешевле, деньги разницу не возвращают, хотя обещали 😊🤪а так все прошло Хорошо!!!
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В
Виталий
Не хватает исторической справки мало информации, было бы гораздо интереснее. Холодный обед
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