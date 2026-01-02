Летом добраться до Песчаной можно только по воде или на вертолёте, поэтому здесь сохранилась первозданная красота природы. Мы поплывём к бухте Синичка и оттуда пешком отправимся по заповедным байкальским местам. В Песчаной увидим ходульные деревья, а в бухте Бабушка — сибирскую версию Мальдив, — отдохнём на белом песке и пообедаем на свежем воздухе.

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Описание экскурсии

Домчим на катере из Листвянки в бухту Синичка и оттуда начнём пешую прогулку.

Дойдём до малой колокольни, с которой открывается красивый вид на бухту и Бакланий камень (там действительно можно увидеть множество бакланов).

Отправимся к бухте Песчаная. По дороге заглянем на невероятно красивую обзорную площадку, откуда открывается потрясающий вид на бухты Академическая и Песчаная.

В Песчаной увидим самые большие ходульные деревья на Байкале. Дожди и ветры вымывают и выдувают песчаник из-под корней — и они на 2–3 метра поднимаются над почвой! Из-за чего получается, что деревья стоят как будто на ногах.

Совершим небольшой переход до бухты Бабушка — одной из самых уютных в округе. Шикарный пляж с белым песком, сосны и прозрачная бирюзовая вода — настоящие Мальдивы в сибирской версии!

Здесь мы отдохнём и пообедаем на свежем воздухе. А самые смелые и закалённые могут искупаться в Байкале.

По пути расскажем увлекательные истории о Байкале и покажем самые красивые места во время переходов между бухтами.

Организационные детали