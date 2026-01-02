читать дальше уменьшить 20 км, и остались очень довольны Шли 7 часов, Наталья рассказывала нам много интересных историй, приводила в красивые места для отдыха, подсказывала, с каких ракурсов получаются классные фото В общем, компания вышла очень приятная, впечатления отличные! Ещё и чаем вкусным напоила))

Если вы приехали на Байкал, то пройти по тропе - обязательно Есть маршруты разных протяжённостей, мы взяли самую небольшую -