Мини-группа
до 11 чел.
Из Листвянки на катере - к бухтам Песчаная, Синичка, Бабушка
Отправиться туда, где ходят деревья и манят белым песком сибирские Мальдивы
Начало: В Листвянке
10 июл в 11:00
11 июл в 11:00
14 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Хайкинг по Большой Байкальской тропе (ББТ)
Начало: Листвянка, отель Маяк
Расписание: май / июнь / июль / авг / сент - бронирование дат будет открыто за 1,5 месяца
12 авг в 09:45
20 сен в 09:45
1350 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Самобытная Листвянка: 300-летний посёлок на берегу Байкала
Познакомиться с озером через историю и атмосферу места, где рождается Ангара
Начало: В районе гостиницы «Легенда Байкала»
13 июл в 16:00
14 июл в 16:00
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Все отлично!
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В
Не хватает исторической справки мало информации, было бы гораздо интереснее. Холодный обед
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Н
Добрый день! 🌞 экскурсия стоит дешевле, деньги разницу не возвращают, хотя обещали 😊🤪а так все прошло Хорошо!!!
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П
Всё прошло замечательно! Спасибо большое Елизавете и Александру за шикарный отдых.
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Е
Отличная экскурсия, соответствует стоимости. Экскурсовод профессионал, в теме, вежливая, тактичная, адекватная. Рекомендую.
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А
Если вы приехали на Байкал, то пройти по тропе - обязательно Есть маршруты разных протяжённостей, мы взяли самую небольшую -
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Всего 6 отзывов в Листвянке в категории "Пешеходные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Листвянке в июле 2026
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