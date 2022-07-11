Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Зима

Отдых на берегах Байкала. Вы посетите поселок Листвянка - самый короткий путь до Байкала

4.7
3 отзыва
Отдых на берегах Байкала. Вы посетите поселок Листвянка – самый короткий путь до Байкала.

Интересные экскурсии и пешие прогулки ждут Вас на Ольхоне, а отдых в Байкальске и Листвянке зарядит Вас энергий здоровья и позитива.
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Зима
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Зима
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Зима
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Зима
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Зима
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Зима
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Зима
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Зима
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Зима
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Зима
Красивейшие места Байкала: Ольхон, Листвянка, Байкальск. Зима
Ближайшие даты:
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даты

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Переезд на Ольхон

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

2 день

Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км Автотранспортом: примерно 100 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

3 день

Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Байкал на весь мир славится чистотой своих вод.

Старожилы острова утверждают, что если пожить на Ольхоне, то можно увидеть 9 разных цветов, в которые окрашивается Байкал в зависимости от времени года, погоды и времени суток.

Он может быть насыщенно-голубым, ярко-бирюзовым, темно-графитовым.

Сделайте несколько фотографий озера в разное время дня.

И вы убедитесь в этом!

Питание включено: завтрак, ужин.

4 день

Мыс Кобылья голова

Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км Автотранспортом: примерно 120 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

5 день

Иркутск

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

6 день

Переезд в город Байкальск

Переезд в город Байкальск.

Размещение в гостинице.

Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 150 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

7 день

Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Многие думают, что на сибирской земле практически ничего нельзя вырастить.

Однако жители Байкальска уже многие десятилетия выращивают клубнику.

Она славится на всю округу своими крупными размерами, необычайным вкусом и ароматом.

В городе даже есть памятник этой ягоде, а каждый год в июле обязательно проводится фестиваль Клубники.

Питание включено: завтрак, ужин.

8 день

Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Благодаря особому микроклимату, зимой здесь не бывает крепких морозов, зато выпадает максимальное количество осадков, по сравнению с другими побережьями Байкала, что создает отличные условия для зимнего отдыха.

С декабря в Байкальске открывается сезон катания на горнолыжном курорте Гора Соболиная, которая славится развитой инфраструктурой и красивыми пейзажами.

Поднявшись на вершину 900 метров, перед вами откроется вид на Байкал с одной стороны, а с другой – величественные вершины Хамар Дабана.

Питание включено: завтрак, ужин.

9 день

Переезд в поселок Листвянку

Переезд из Байкальска в город Иркутск.

Пересадка.

Поездка в поселок Листвянку.

Заселение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 220 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.

10 день

Свободный день в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Побережье Байкала, в том числе и Листвянка, имеет одну удивительную особенность.

Многим Сибирь представляется суровым и хмурым краем.

На самом же деле количество солнечных дней в году здесь сравнимо с ясными днями на самых популярных курортах.

В какое бы время года вы не приехали в Листвянку, почти наверняка будет светить солнце.

Легкий загар на лице после прогулки вдоль берега вам обеспечен и зимой, и летом.

Питание включено: завтрак.

11 день

Свободный день в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Листвянка знаменита тем, что именно здесь берет свое начало единственная вытекающая из Байкала река Ангара.

Это общеизвестный факт.

Однако далеко не все знают, что этот исток уникален еще и тем, что является самым широким в мире – 863 метра.

Если вы хотите увидеть это место своими глазами, прогуляйтесь к началу Листвянки, здесь вы легко заметите поднимающийся над водой огромный Шаманский камень.

Его, согласно легенде, кинул в след непокорной дочери Ангаре разгневанный отец Байкал, когда та не захотела выходить за выбранного ей в женихи Иркута и убежала к возлюбленному Енисею.

Питание включено: завтрак.

12 день

Прибытие в Иркутск

Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 70 км
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Проживание

Тур предусматривает размещение на турбазе и в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Обычные датыПраздничные даты (26.12 по 20.01, 13.02 по 17.03)
экономстандартхостелэкономстандарт
2-хместный номер72 20084 40066 70077 20094 800
доплата за одноместное размещение20 80029 300-24 30036 500

Размещение Хостел (только в праздничные даты):

  • Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории). 4 ночи: ночь 1-4
  • Размещение: Иркутск — Хостел Лайк (Like) — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 1 ночь: ночь 5
  • Размещение: Байкальск — Гостиница Маргобай — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 3 ночи: ночь 6-8
  • Размещение: Листвянка — Турбаза Обитаемый остров — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 3 ночи: ночь 9-11

Размещение Эконом:

  • Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства на этаже). 4 ночи: ночь 1-4
  • Размещение: Иркутск — Гостиница Узоры — 2-местный номер (удобства в номере). 1 ночь: ночь 5
  • Размещение: Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 3 ночи: ночь 6-8
  • Размещение: Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 3 ночи: ночь 9-11

Размещение Стандарт:

  • Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника — 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: ночь 1-4
  • Размещение: Иркутск — Гостиница Виктория — 2-местный номер (удобства в номере). 1 ночь: ночь 5
  • Размещение: Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 6-8
  • Размещение: Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны — 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 9-11

Варианты проживания

Турбаза «Набаймар»

4 ночи

Кемпинг расположен в 3 минутах ходьбы от берега озера Байкал. Здесь гости могут посетить турецкую баню и поиграть в настольный теннис, а также воспользоваться бесплатной парковкой на территории.

Номера кемпинга «Усадьба Набаймар» отапливаются. Большинство из них оформлены в загородном стиле и с телевизором. В числе удобств общая ванная комната, а в некоторых номерах можно пользоваться собственными ванными комнатами.

В ресторане с обслуживанием по меню предложат традиционные блюда русской кухни. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию и посетить сувенирный магазин.

Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

Гостиница «Узоры»

1 ночь

Мини-отель «Узоры», в котором возможно размещение с домашними животными, расположен в Иркутске, в 250 метрах от автобусного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и собственная парковка на территории.

Номера оснащены телевизором. Среди прочих удобств — общая ванная комната.

Гостиница «Узоры»Гостиница «Узоры»Гостиница «Узоры»Гостиница «Узоры»

Гостиница «Виктория»

1 ночь

Трехзвездочный отель находится в центре Иркутска. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и ресторан, специализирующийся на блюдах традиционной русской и европейской кухни.

Просторный вестибюль отеля «Виктория» со сверкающим стеклянным фасадом, телевизором с плоским экраном и гостиным уголком оформлен в классическом стиле. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер, а также воспользоваться услугами экскурсионного бюро.

Все номера отеля «Виктория» оформлены в классическом стиле, располагают телевизором и мини-холодильником и обставлены комфортабельной мебелью. Собственная ванная комната укомплектована феном, бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и тапочками.

Гостиница «Виктория»Гостиница «Виктория»Гостиница «Виктория»Гостиница «Виктория»Гостиница «Виктория»Гостиница «Виктория»

Гостиница «Маргобай»

3 ночи

К услугам гостей гостиницы "Маргобай", расположенной в 200 метрах от озера Байкал, крытый бассейн, сауна, турецкая паровая баня, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан с обслуживанием по меню и круглосуточная стойка регистрации.

Гостям предлагается размещение в номерах с телевизором, оформленных в строгом стиле и обставленных деревянной мебелью. Некоторые из номеров оборудованы просторной гостиной зоной и собственной ванной комнатой.

Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»

Гостиница «Арабеска»

3 ночи

Гостиница «Арабеска» расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.

На территории работает туристическое бюро.

В гостинице можно поиграть в бильярд.

Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Гостиница «Байкальский кедр»

3 ночи

Расположена в поселке Листвянка.

В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание:День 1, 6: ужинДень 2, 4: завтрак, обед, ужинДень 3, 7-8: завтрак, ужинДень 5, 9-12: завтрак
  • День 1, 6: ужин
  • День 2, 4: завтрак, обед, ужин
  • День 3, 7-8: завтрак, ужин
  • День 5, 9-12: завтрак
  • Транспортные услуги:День 1: Иркутск – ОльхонДень 2: По ОльхонуДень 4: По ОльхонуДень 5: Ольхон – ИркутскДень 6: Иркутск – БайкальскДень 9: Байкальск – Иркутск – ЛиствянкаДень 12: Листвянка – Иркутск
  • День 1: Иркутск – Ольхон
  • День 2: По Ольхону
  • День 4: По Ольхону
  • День 5: Ольхон – Иркутск
  • День 6: Иркутск – Байкальск
  • День 9: Байкальск – Иркутск – Листвянка
  • День 12: Листвянка – Иркутск
  • Экскурсионные услуги:День 2: Поездка в северную часть острова ОльхонДень 4: Поездка в южную часть острова Ольхон.
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 4: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Рекреационные сборы
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организованы трансферы?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
11 июля 2022
Поездка была просто великолепной, Байкал нереально красивый😍 нетронутая природа, ее величие и размах никогда не оставил равнодушным!
Наш менеджер «Большой страны» Юлия и менеджер принимающей стороны
«Мой Байкал» Антонина супер профессионалы, вы помогли организовать наше свадебное путешествие на высшем уровне и сделать его незабываемым🥰
Всем рекомендуем отправиться на Байкал с вами!
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!
Е
24 апр 2022
В общем и целом организацией довольны. Все, что заявлено, исполнили. Форсможоры решали быстро и так, что мы о них узнали совершенно случайно. Жалко только, что отель, где нас поселили, находится не в самой Листвянке, а в часе ходьбы от неё. А так все здорово, постоянно держали связь с организаторами по вацапу.

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