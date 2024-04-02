Сказания Байкала. Зимний или весенний тур

Групповой тур в Листвянке
5
3 отзыва
Вы отправитесь на удивительный весенний Байкал! Вы увидите загадочные гроты, величественные скалы в наплесках, завораживающие торосы, остров Ольхон, поселок Листвянку и многие другие достопримечательности Сибири. Тур также проводится в любые даты под индивидуальный запрос.
Сказания Байкала. Зимний или весенний тур
Сказания Байкала. Зимний или весенний тур
Сказания Байкала. Зимний или весенний тур
Ближайшие даты:
3
мая
5
мая
7
мая
10
мая
15
мая
17
мая
22
мая
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даты

Что вас ожидает:

Магия Ольхона
Магия Ольхона
Зарядимся энергией в главном святилище и культовом центре края
Знакомство с обитателями Байкала
Знакомство с обитателями Байкала
Нас ждет виртуальное погружение в батискафе на самое дно озера
Байкальская астрофизическая обсерватория
Байкальская астрофизическая обсерватория
Познакомимся с двумя мощнейшими телескопами в России
Живописный мыс Хобой
Живописный мыс Хобой
Отправимся на север Ольхона с остановками для фотосессий и пешими прогулками

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд до острова Ольхон.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Размещение на турбазе.

Питание включено: ужин.

Автотранспортом: примерно 300 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

2 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 100 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

3 день

Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Возможность прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание включено: завтрак, ужин.

4 день

Ольхон - Листвянка

Переезд с острова Ольхон в город Иркутск.

Пересадка.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Поездка до поселка Листвянка.

Размещение в гостинице.

Питание включено: завтрак.

Автотранспортом: примерно 370 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

5 день

Смотровая площадка Камень Черского. Лимнологический музей

Посещение музея озера Байкал с виртуальным погружением на дно в батискафе.

Знакомство с подводными обитателями, в том числе и с байкальской нерпой.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангары.

Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 10 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

6 день

Свободный день в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Возможность прогуляться по Листвянке и ее окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак

7 день

Байкальская астрофизическая обсерватория и смотровая площадка

Экскурсия в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.

Знакомство с двумя телескопами, один из которых самый большой в мире линзовый телескоп.

Прогулка к обзорной площадке с чарующим видом на Байкал.

Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 5 км.

Автотранспортом: примерно 10 км

Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

8 день

Листвянка - Иркутск

Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.

Питание: завтрак

Автотранспортом: примерно 70 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Проживание

Тур предусматривает двухместное проживание в гостиницах и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и выбранных дат, руб:

ЭкономСтандарт
обычные даты79 20090 000
праздничные даты 81 40097 900
доплата за одноместное размещение в обычные даты13 50021 000
доплата за одноместное размещение в праздничные даты15 00026 500


Вариант с частично благоустроенным проживанием ЭКОНОМ:

  • Размещение: Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства на этаже).
  • Размещение: Листвянка – Гостиница Арабеска – 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).

Вариант с благоустроенным проживанием СТАНДАРТ:

  • Размещение: Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства в номере).
  • Размещение: Листвянка – Гостиница Байкальский Кедр – 2-местный номер (удобства в номере).


Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января
  • 20 февраля – 10 марта
  • 01 мая – 09 мая

Варианты проживания

Турбаза «Набаймар»

3 ночи

Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).

Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.

Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

Гостиница «Байкальский Кедр»

4 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.

За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.

В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон.

В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»

Гостиница «Арабеска»

4 ночи

Гостиница “Арабеска” расположена в курортной зоне Листвянки. За 5-10 минут пешком можно добраться до основных туристических объектов Листвянки: Байкальского музея, смотровой площадки напротив Шаман-камня и канатного подъемника на гору Камень Черского.

К услугам гостей имеется парковка, прачечная и бильярд и кафе.

Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание: день 1: ужиндень 2: завтрак, обед, ужиндень 3: завтрак, ужиндень 4-8: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак, ужин
  • День 4-8: завтрак
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Ольхондень 2: по Ольхонудень 4: Ольхон - Иркутск - Листвянкадень 5: по Листвянкедень 7: по Листвянкедень 8: Листвянка - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Ольхон
  • День 2: по Ольхону
  • День 4: Ольхон - Иркутск - Листвянка
  • День 5: по Листвянке
  • День 7: по Листвянке
  • День 8: Листвянка - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 2: поездка в северную часть острова Ольхондень 5: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникедень 5: посещение музея Байкаладень 7: Байкальская астрофизическая обсерватория
  • День 2: поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 5: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
  • День 5: посещение музея Байкала
  • День 7: Байкальская астрофизическая обсерватория
Что не входит в цену
  • Билеты до начала тура и обратно
  • Питание, не включенное в стоимость тура
  • Авиа - и железнодорожные билеты до Байкала не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Медицинская страховка входит в стоимость?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Как организованы экскурсии?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.

Есть ли скидки детям?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!

Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

Тур входит в следующие категории Листвянки

Можно с детьмиВсе турыВесенниеНа автобусе

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