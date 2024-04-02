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Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд до острова Ольхон.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Размещение на турбазе.
Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 100 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Свободный день на Ольхоне
Свободный день на Ольхоне.
Возможность прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание включено: завтрак, ужин.
Ольхон - Листвянка
Переезд с острова Ольхон в город Иркутск.
Пересадка.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Поездка до поселка Листвянка.
Размещение в гостинице.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 370 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Смотровая площадка Камень Черского. Лимнологический музей
Посещение музея озера Байкал с виртуальным погружением на дно в батискафе.
Знакомство с подводными обитателями, в том числе и с байкальской нерпой.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангары.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Свободный день в Листвянке
Свободный день в Листвянке.
Возможность прогуляться по Листвянке и ее окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак
Байкальская астрофизическая обсерватория и смотровая площадка
Экскурсия в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.
Знакомство с двумя телескопами, один из которых самый большой в мире линзовый телескоп.
Прогулка к обзорной площадке с чарующим видом на Байкал.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 5 км.
Автотранспортом: примерно 10 км
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Листвянка - Иркутск
Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.
Питание: завтрак
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Проживание
Тур предусматривает двухместное проживание в гостиницах и на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и выбранных дат, руб:
|Эконом
|Стандарт
|обычные даты
|79 200
|90 000
|праздничные даты
|81 400
|97 900
|доплата за одноместное размещение в обычные даты
|13 500
|21 000
|доплата за одноместное размещение в праздничные даты
|15 000
|26 500
Вариант с частично благоустроенным проживанием ЭКОНОМ:
- Размещение: Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства на этаже).
- Размещение: Листвянка – Гостиница Арабеска – 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).
Вариант с благоустроенным проживанием СТАНДАРТ:
- Размещение: Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства в номере).
- Размещение: Листвянка – Гостиница Байкальский Кедр – 2-местный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 01 января – 09 января
- 20 февраля – 10 марта
- 01 мая – 09 мая
Варианты проживания
Турбаза «Набаймар»
Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).
Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.
Гостиница «Байкальский Кедр»
Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.
За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.
В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон.
В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Гостиница «Арабеска»
Гостиница “Арабеска” расположена в курортной зоне Листвянки. За 5-10 минут пешком можно добраться до основных туристических объектов Листвянки: Байкальского музея, смотровой площадки напротив Шаман-камня и канатного подъемника на гору Камень Черского.
К услугам гостей имеется парковка, прачечная и бильярд и кафе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной цене
- Питание: день 1: ужиндень 2: завтрак, обед, ужиндень 3: завтрак, ужиндень 4-8: завтрак
- День 1: ужин
- День 2: завтрак, обед, ужин
- День 3: завтрак, ужин
- День 4-8: завтрак
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Ольхондень 2: по Ольхонудень 4: Ольхон - Иркутск - Листвянкадень 5: по Листвянкедень 7: по Листвянкедень 8: Листвянка - Иркутск
- День 1: Иркутск - Ольхон
- День 2: по Ольхону
- День 4: Ольхон - Иркутск - Листвянка
- День 5: по Листвянке
- День 7: по Листвянке
- День 8: Листвянка - Иркутск
- Экскурсионные услуги: день 2: поездка в северную часть острова Ольхондень 5: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникедень 5: посещение музея Байкаладень 7: Байкальская астрофизическая обсерватория
- День 2: поездка в северную часть острова Ольхон
- День 5: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
- День 5: посещение музея Байкала
- День 7: Байкальская астрофизическая обсерватория
Что не входит в цену
- Билеты до начала тура и обратно
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Авиа - и железнодорожные билеты до Байкала не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки;
- сменная обувь;
- теплая куртка и брюки;
- свитер или толстовка;
- шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
- солнцезащитные очки;
- крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Медицинская страховка входит в стоимость?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Как организованы экскурсии?
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.
Есть ли скидки детям?
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.
Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!