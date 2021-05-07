Может, Вы хотели увидеть "Ухо Байкала","Чертов палец", покататься на лыжах и снегоходах, посетить старинные поселки Байкала и активно отдохнуть от суеты? Тогда этот насыщенный тур для всей семьи идеально подходит Вам. Смотровые площадки, множество интересных мест и развлечений Байкала помогут отвлечься от дел и полноценно отдохнуть.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно. Автотранспортом : примерно 70 км. Общая продолжительность : ориентировочно 1 ч.

Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно. Общая протяжённость маршрута пешком : примерно 5 км Автотранспортом : примерно 10 км . Общая продолжительность : ориентировочно 3 ч.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.

Прекрасный лес , начинающийся сразу за поселком, позволит вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной.

Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц.

Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья.

Ее часто называют визитной карточкой озера.

Листвянка — одно из самых популярных мест на Байкале.

Свободный день в Листвянке.

День в Листвянке

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно. Общая протяжённость маршрута пешком : примерно 3 км. Автотранспортом : примерно 10 км. Общая продолжительность : ориентировочно 3 ч.

Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением на батискафе.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке "Камень Черского" , откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.

Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.

Переезд из Байкальска в город Иркутск.

Существует поверье, что если взять камешек, нашептать ему заветное желание, а потом прицелиться и попасть точно в центр Уха, желание непременно исполнится.

Прогуливаясь по Байкальску, вы наткнетесь на множество интересных скульптур.

Свободный день в Байкальске.

День в Байкальске

Поездка из Байкальска в Байкальский государственный биосферный заповедник вблизи поселка Танхой.

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Проживание

Тур предусматривает размещение при группе от 10 человек в гостинице и/или на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб.:

хостел эконом стандарт 2-хместный номер (хостел 2-16 местный) 65 600 67 900 78 800 доплата за одноместное размещение - 9 800 17 300

Размещение в хостеле/ без благоустройства (от 10-ти человек)

Размещение: Байкальск — Гостиница Маргобай — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 3 ночи: ночь 1-3;

Размещение: Листвянка — Турбаза Обитаемый остров — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 4 ночи: ночь 4-7.

Частично благоустроенное размещение (от 10-ти человек)

Размещение: Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 3 ночи: ночь 1-3;

Размещение: Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 4 ночи: ночь 4-7.

Благоустроенное размещение (от 10-ти человек)

Размещение: Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 1-3;

Размещение: Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны — 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: ночь 4-7.

Гостиница "Маргобай"

К услугам гостей гостиницы "Маргобай", расположенной в 200 метрах от озера Байкал, крытый бассейн, сауна, турецкая паровая баня, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан с обслуживанием по меню и круглосуточная стойка регистрации.

Гостям предлагается размещение в номерах с телевизором, оформленных в строгом стиле и обставленных деревянной мебелью. Некоторые из номеров оборудованы просторной гостиной зоной и собственной ванной комнатой.

Турбаза "Обитаемый остров"

Гостевой дом "Обитаемый остров" находится на Байкале (70 км от г.Иркутска), в посёлке Листвянка (падь Крестовая). Очень удачное и удобное расположение дома позволяет наслаждаться отсутствием людской суеты, лесом, речкой прекрасным видом на Байкал и при этом находиться в самом центре посёлка. Три минуты и вы на набережной Байкала.

Бесплатно доступны: фен, утюг, кухня, Wi-Fi и другое.

Гостиница «Арабеска»

Гостиница «Арабеска» расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.

На территории работает туристическое бюро.

В гостинице можно поиграть в бильярд.

Загородный отель «Байкал»

Загородный отель «Байкал» – гостиничный комплекс, расположенный у истока Ангары, на высоте птичьего полета. Здесь можно отвлечься от городской суеты, полюбоваться неповторимыми пейзажами Байкала и Ангары, попариться в настоящей русской бане!

Из отеля всего за 5 – 10 минут можно добраться до основных туристических объектов пос. Листвянка: обзорная площадка «Камень Черского», Байкальский музей, обсерватория, Свято-Никольская церковь.

Услуги, входящие в стоимость проживания: