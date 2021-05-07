Очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка

Может, Вы хотели увидеть "Ухо Байкала", "Чертов палец", покататься на лыжах

4.4
3 отзыва
Может, Вы хотели увидеть "Ухо Байкала","Чертов палец", покататься на лыжах и снегоходах, посетить старинные поселки Байкала и активно отдохнуть от суеты? Тогда этот насыщенный тур для всей семьи идеально подходит Вам.

Смотровые площадки, множество интересных мест и развлечений Байкала помогут отвлечься от дел и полноценно отдохнуть.
Очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Ближайшие даты:
03
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даты

Программа тура по дням

1 день
Переезд в город Байкальск

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в город Байкальск.

Размещение в гостинице.

Питание включено: ужин. 
Автотранспортом: примерно 150 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.  

Переезд в город БайкальскПереезд в город БайкальскПереезд в город БайкальскПереезд в город Байкальск
2 день
Байкальский государственный биосферный заповедник

Поездка из Байкальска в Байкальский государственный биосферный заповедник вблизи поселка Танхой.

Прогулка по заповедной тропе.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак, ужин. 
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.
Автотранспортом: примерно 150 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.  

Байкальский государственный биосферный заповедникБайкальский государственный биосферный заповедникБайкальский государственный биосферный заповедникБайкальский государственный биосферный заповедник
3 день
День в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Прогуливаясь по Байкальску, вы наткнетесь на множество интересных скульптур.

Одна из самых известных — Ухо Байкала.

Скульптуру выполнил местный кузнец-самоучка.

Существует поверье, что если взять камешек, нашептать ему заветное желание, а потом прицелиться и попасть точно в центр Уха, желание непременно исполнится.

Хотите проверить?

Питание включено: завтрак, ужин. 

День в БайкальскеДень в БайкальскеДень в БайкальскеДень в Байкальске
4 день
Поездка в поселок Листвянку

Переезд из Байкальска в город Иркутск.

Пересадка.

Поездка в поселок Листвянку.

Заселение в гостиницу.

Питание включено: завтрак. 
Автотранспортом: примерно 220 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.

Поездка в поселок ЛиствянкуПоездка в поселок ЛиствянкуПоездка в поселок Листвянку
5 день
Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянка

Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке "Камень Черского", откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.

Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением на батискафе.

Возвращение в гостиницу.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.    
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 10 км.   
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.  

Обзорная пешая экскурсия по поселку ЛиствянкаОбзорная пешая экскурсия по поселку ЛиствянкаОбзорная пешая экскурсия по поселку Листвянка
6 день
День в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Листвянка — одно из самых популярных мест на Байкале.

Ее часто называют визитной карточкой озера.

Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья.

Название поселку дано не случайно.

Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц.

Прекрасный лес, начинающийся сразу за поселком, позволит вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.   

День в ЛиствянкеДень в ЛиствянкеДень в ЛиствянкеДень в Листвянке
7 день
Байкальская астрофизическая обсерватория

Поездка в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.

Пешая прогулка до обзорной площадки.

Знакомство с 2 телескопами.

Возвращение в гостиницу.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.    
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 5 км   Автотранспортом: примерно 10 км    .
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.  

Байкальская астрофизическая обсерваторияБайкальская астрофизическая обсерваторияБайкальская астрофизическая обсерватория
8 день
Выезд

Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.    
Автотранспортом: примерно 70 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.  

ВыездВыездВыезд

Проживание

Тур предусматривает размещение при группе от 10 человек в гостинице и/или на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб.:

 хостелэкономстандарт
2-хместный номер (хостел 2-16 местный)65 60067 90078 800
доплата за одноместное размещение-9 80017 300

Размещение в хостеле/ без благоустройства (от 10-ти человек)

  • Размещение: Байкальск — Гостиница Маргобай — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 3 ночи: ночь 1-3;
  • Размещение: Листвянка — Турбаза Обитаемый остров — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 4 ночи: ночь 4-7.

Частично благоустроенное размещение (от 10-ти человек)

  • Размещение: Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 3 ночи: ночь 1-3;
  • Размещение: Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 4 ночи: ночь 4-7.

Благоустроенное размещение (от 10-ти человек)

  • Размещение: Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 1-3;
  • Размещение: Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны — 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: ночь 4-7.

Гостиница "Маргобай"

К услугам гостей гостиницы "Маргобай", расположенной в 200 метрах от озера Байкал, крытый бассейн, сауна, турецкая паровая баня, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан с обслуживанием по меню и круглосуточная стойка регистрации.

Гостям предлагается размещение в номерах с телевизором, оформленных в строгом стиле и обставленных деревянной мебелью. Некоторые из номеров оборудованы просторной гостиной зоной и собственной ванной комнатой.

Турбаза "Обитаемый остров"

Гостевой дом "Обитаемый остров" находится на Байкале (70 км от г.Иркутска), в посёлке Листвянка (падь Крестовая). Очень удачное и удобное расположение дома позволяет наслаждаться отсутствием людской суеты, лесом, речкой прекрасным видом на Байкал и при этом находиться в самом центре посёлка. Три минуты и вы на набережной Байкала.
Бесплатно доступны: фен, утюг, кухня, Wi-Fi и другое.

Гостиница «Арабеска»

Гостиница «Арабеска» расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.

На территории работает туристическое бюро.

В гостинице можно поиграть в бильярд. 

Загородный отель «Байкал»

Загородный отель «Байкал» – гостиничный комплекс, расположенный у истока Ангары, на высоте птичьего полета. Здесь можно отвлечься от городской суеты, полюбоваться неповторимыми пейзажами Байкала и Ангары, попариться в настоящей русской бане!

Из отеля всего за 5 – 10 минут можно добраться до основных туристических объектов пос. Листвянка: обзорная площадка «Камень Черского», Байкальский музей, обсерватория, Свято-Никольская церковь.

Услуги, входящие в стоимость проживания:

  • Завтрак;
  • Wi-Fi;
  • Гладильная комната;
  • Побудка;
  • Оформление документов иностранных граждан для постановки на учет в органах УФМС;
  • Детская комната и детская площадка;
  • Обслуживание в номере при заказе в ресторане;
  • Вызов такси.
Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение, согласно выбранной цене
  • Питание: День 1: ужин День 2-3: завтрак, ужин День 4: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2-3: завтрак, ужин
  • День 4: завтрак
  • Транспортные услуги: День 1: Иркутск – Байкальск День 2: Байкальск – Танхой – Байкальск День 4: Байкальск – Иркутск – Листвянка День 5: По Листвянке День 7: По Листвянке День 8: Листвянка – Иркутск
  • День 1: Иркутск – Байкальск
  • День 2: Байкальск – Танхой – Байкальск
  • День 4: Байкальск – Иркутск – Листвянка
  • День 5: По Листвянке
  • День 7: По Листвянке
  • День 8: Листвянка – Иркутск
  • Экскурсионные услуги: День 2: Посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое День 5: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике День 5: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея) День 7: Байкальская астрофизическая обсерватория.
  • День 2: Посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
  • День 5: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
  • День 5: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
  • День 7: Байкальская астрофизическая обсерватория
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • День 5-8: питание не включено в стоимость тура и оплачивается дополнительно
  • Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.)
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Медицинская страховка включена в стоимость?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Как организованы экскурсии в туре?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.

Есть ли скидки детям?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Н
7 мая 2021
Прекрасные грамотные экскурсоводы. Отвечают на дополнительные вопросы и подстраиваться под туристов. В Беломорске возникли определённые вопросы с обедами - этот вопрос не продуман, в остальном - проживание и питание на хорошем уровне. В свободные дни покатались на горных лыжах на прекрасном курорте" Соболиная гора" в Байкальске. И было время пройти по" Большой Бойкальской тропе" в Листвянке
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!
Е
24 апр 2022
В общем и целом организацией довольны. Все, что заявлено, исполнили. Форсможоры решали быстро и так, что мы о них узнали совершенно случайно. Жалко только, что отель, где нас поселили, находится не в самой Листвянке, а в часе ходьбы от неё. А так все здорово, постоянно держали связь с организаторами по вацапу.

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