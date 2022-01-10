Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Листвянка: музей «Тальцы», Шаман-камень, рыбный и сувенирный рынки
10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.
Трансфер в Листвянку (65 км, ~ 1 час).
Пожалуй, одно из самых старых поселений русских на берегах великого озера, превратилось в туристический центр, где на каждого жителя приходится несколько достопримечательностей, кафе и гостиниц, а к ним и несколько сотен туристов.
По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (доп. плата), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке или пройтись на ходулях.
В Листвянке мы предлагаем вам совершить обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.
Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп. плата), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее.
Закончить день стоит посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.
Поужинать мы рекомендуем в кафе «Прошлый век» (доп. плата), вид из окна которого чудесно сочетается с оригинальным меню, отражающим весь колорит сибирской и байкальской кухни.
Размещение в гостинице.
Включено питание: обед.
Свободное время. Экскурсия по старинному городу Иркутск
Завтрак в гостинице.
Сегодня у вас свободное время в первой половине дня, и каждый может выбрать себе развлечения по душе.
Рекомендуем познакомиться с симпатичными ездовыми собаками и под руководством опытного инструктора попробовать себя в роли каюра (доп.), прокатиться по заснеженному лесу верхом на лошади (доп.), провести время в горнолыжном комплексе (доп.), изготовить себе на память сувенир на одном из оригинальных мастер-классов – по кузнечному, гончарному делу или креативному рукоделию (доп.), или просто погулять по берегу Байкала.
А после обеда – трансфер в город и знакомство со столицей Восточной Сибири – старинным городом Иркутском (на рейсовом автобусе).
Во время обзорной экскурсии по городу вы посетите исторический центр, набережную р. Ангары, памятники архитектуры, совершите экскурсию в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.).
По окончании осмотра городских достопримечательностей, вы сможете приобрести оригинальные подарки в сувенирной лавке, а затем окунуться в атмосферу предновогодних гуляний на центральной площади города с большой елкой, сказочными ледяными скульптурами, лабиринтами и горками.
Размещение в гостинице.
Включено питание: завтрак, обед.
Побережье Малого Моря
После завтрака на автобусе отправляемся на побережье Малого Моря по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи.
Трансфер на индивидуальном транспорте на Малое море (~ 4 часа).
Разместившись на одной из турбаз на побережье Малого моря, вы сможете насладиться байкальским зимним пляжным отдыхом, к которому располагают живописные песчаные берега, смешанные со снегом, контрастно выделяющиеся на фоне синеющего льда Байкала.
Свободный день на турбазе.
Любознательные могут посетить пещеры или совершить ледовую экскурсию по островам Малого моря (доп.), поклонникам активных путешествий предлагаем прокатиться на велосипедах по льду Байкала (доп.), или на коньках – по самому большому катку в мире!
Включено питание: завтрак, обед, ужин.
Свободный день
Сегодня продолжаем исследовать живописные окрестности, свободный день на турбазе.
Любознательные могут посетить пещеры или совершить ледовую экскурсию по островам Малого моря (доп.), поклонникам активных путешествий предлагаем прокатиться на велосипедах по льду Байкала (доп.), или на коньках – по самому большому катку в мире!
Самостоятельные фотопрогулки.
Включено питание: завтрак, ужин.
Трансфер в Иркустк, отъезд
После завтрака в гостинице – трансфер на индивидуальном транспорте в Иркутск.
По прибытии в город – окончание программы, примерно в 14:00.
Включено питание: завтрак в гостинице.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в Листвянке (1 ночь), Малое море (2 ночи), Иркутске (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении – 62 000 руб.
Доплата за одноместное размещение в гостиницах – 15 000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах в Листвянке (1 ночь), Малое море (2 ночи), Иркутске (1 ночь) на базе двухместного размещения
- Питание, указанное в программе
- Все трансферы по программе
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Билеты на экскурсионные объекты и развлечения, указанные за дополнительную плату
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
- шапка с возможностью прикрыть уши;
- теплые непродуваемые перчатки;
- теплая куртка;
- теплый свитер или флисовая кофта;
- штаны (можно лыжные);
- носки (термоноски и шерстяные);
- термобелье;
- очки солнцезащитные;
- фонарик;
- помада гигиеническая.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.