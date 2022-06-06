Выходные в Листвянке

Уникальная возможность провести незабываемые выходные на Байкале! Индивидуальный активный тур по самым живописным местам

4.7
3 отзыва
Уникальная возможность провести незабываемые выходные на Байкале! Индивидуальный активный тур по самым живописным местам священного озера, в рамках которого вы получите максимум эмоций всего за несколько дней.
Выходные в Листвянке
Выходные в Листвянке
Выходные в Листвянке
Выходные в Листвянке
Выходные в Листвянке
Выходные в Листвянке
Выходные в Листвянке
Выходные в Листвянке
Выходные в Листвянке
Выходные в Листвянке
Выходные в Листвянке
Выходные в Листвянке
Выходные в Листвянке
Выходные в Листвянке
Выходные в Листвянке
Выходные в Листвянке
Ближайшие даты:
14
фев
14
мар
14
апр

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • активный отдых – нас ждет катание на снегоходах, собачьих упряжках, хивусе и коньках по желанию;
  • индивидуальный подход – тур проводится индивидуально для вашей семьи или дружеской компании, вы сами выбираете подходящую дату поездки;
  • насыщенная программа – всего за три дня мы испытаем массу незабываемых ощущений и вдоволь насладимся красотами Байкала.

Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты в период с октября по май для групп от 2 до 10 человек.

Программа тура по дням

1 день
Встреча. Катание на снегоходах

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в поселок Листвянку.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.

Катание на снегоходах по лесу, либо по льду Байкала (в зависимости от погодных условий).

Размещение в гостинице.

Питание включено: обед;
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 1 км. Автотранспортом: примерно 90 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Встреча. Катание на снегоходахВстреча. Катание на снегоходахВстреча. Катание на снегоходахВстреча. Катание на снегоходахВстреча. Катание на снегоходах
2 день
Поездка по льду Байкала на хивусе в бухту Песчаную

Посадка на Хивус в Листвянке.

Поездка по льду Байкала в бухту Песчаную.

Экскурсия с остановками и пешими прогулками.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак, обед;
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Водным транспортом: примерно 160 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Поездка по льду Байкала на хивусе в бухту ПесчануюПоездка по льду Байкала на хивусе в бухту ПесчануюПоездка по льду Байкала на хивусе в бухту ПесчануюПоездка по льду Байкала на хивусе в бухту Песчаную
3 день
Катание на собачьих упряжках. Музей Тальцы

Отправление из гостиницы Листвянки.

Поездка в питомник ездовых собак, знакомство и инструктаж, катание на собачьих упряжках.

Экскурсия в музей под открытым небом Тальцы.

Прибытие в Иркутск.

Питание включено: завтрак, обед;
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 90 км    
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.  

Катание на собачьих упряжках. Музей ТальцыКатание на собачьих упряжках. Музей ТальцыКатание на собачьих упряжках. Музей ТальцыКатание на собачьих упряжках. Музей Тальцы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб.:

при размещении ХОСТЕЛ:

Количество человек в группе:246810
Стоимость тура за 1 человека:183 700127 600106 20096 800104 500
Стоимость тура за группу:367 400510 400637 200774 4001 045 000

при размещении ЭКОНОМ:

Количество человек в группе:246810
Стоимость тура за 1 человека:183 700127 600106 20096 800104 500
Стоимость тура за группу:367 400510 400637 200774 4001 045 000

при размещении СТАНДАРТ:

Количество человек в группе:246810
Стоимость тура за 1 человека:190 900134 800113 400104 000111 700
Стоимость тура за группу:381 800539 200680 400832 0001 117 000

Хостел

Размещение: Листвянка — Турбаза Обитаемый остров — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 2 ночи: ночь 1-2

Эконом 

Размещение: Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 2 ночи: ночь 1-2

Стандарт

Размещение: Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны — 2-местный номер (удобства в номере). 2 ночи: ночь 1-2

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение
  • Питание: день 1: обед день 2-3: завтрак, обед
  • День 1: обед
  • День 2-3: завтрак, обед
  • Транспортные услуги: день 2: Листвянка – бухта Академическая – Листвянка день 3: по Листвянке день 3: Листвянка – Иркутск
  • День 2: Листвянка – бухта Академическая – Листвянка
  • День 3: по Листвянке
  • День 3: Листвянка – Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 1: катание на снегоходах день 2: бухта Песчаная день 3: катание на собачьих упряжках день 3: музей под открытым небом Тальцы.
  • День 1: катание на снегоходах
  • День 2: бухта Песчаная
  • День 3: катание на собачьих упряжках
  • День 3: музей под открытым небом Тальцы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • День 2: прокат коньков
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки;
  • Сменная обувь;
  • Теплая куртка и брюки;
  • Свитер или толстовка;
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • Солнцезащитные очки;
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.

Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!
Е
24 апр 2022
В общем и целом организацией довольны. Все, что заявлено, исполнили. Форсможоры решали быстро и так, что мы о них узнали совершенно случайно. Жалко только, что отель, где нас поселили, находится не в самой Листвянке, а в часе ходьбы от неё. А так все здорово, постоянно держали связь с организаторами по вацапу.
А
17 мар 2022
Хорошие внимательные организаторы, помогли подобрать тур. Единственное, что сказали брать обратный билет не ранее 20:00 из Иркутска, а по факту в городе мы были уже в 15:30. Я могла бы улететь раньше и не ночевать в Иркутске:) организаторы, пожалуйста, обратите на это внимание.
Организатору от большой страны Ольге огромное спасибо за проделанную работу!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Анастасия!

Большое спасибо за обратную связь, для нас это очень важно.

Действительно, рекомендованное время вылета не ранее 20.00, так как на дороге могут случаться форс-мажоры, а расстояние достаточно большое (около 300 км) и нам необходимо иметь запас времени, ведь главное, чтоб бы вы не опоздали на ваш самолет. Нам жаль, что это доставило вам неудобства.

Рады, что в целом тур вам понравился, надеемся, что вы обратитесь к нам для организации вашего следующего путешествия по России!

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