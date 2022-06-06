Преимущества этого путешествия:
Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты в период с октября по май для групп от 2 до 10 человек.
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд в поселок Листвянку.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.
Катание на снегоходах по лесу, либо по льду Байкала (в зависимости от погодных условий).
Размещение в гостинице.
Питание включено: обед;
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 1 км. Автотранспортом: примерно 90 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Посадка на Хивус в Листвянке.
Поездка по льду Байкала в бухту Песчаную.
Экскурсия с остановками и пешими прогулками.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак, обед;
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Водным транспортом: примерно 160 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Отправление из гостиницы Листвянки.
Поездка в питомник ездовых собак, знакомство и инструктаж, катание на собачьих упряжках.
Экскурсия в музей под открытым небом Тальцы.
Прибытие в Иркутск.
Питание включено: завтрак, обед;
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 90 км
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб.:
при размещении ХОСТЕЛ:
|Количество человек в группе:
|2
|4
|6
|8
|10
|Стоимость тура за 1 человека:
|183 700
|127 600
|106 200
|96 800
|104 500
|Стоимость тура за группу:
|367 400
|510 400
|637 200
|774 400
|1 045 000
при размещении ЭКОНОМ:
|Количество человек в группе:
|2
|4
|6
|8
|10
|Стоимость тура за 1 человека:
|183 700
|127 600
|106 200
|96 800
|104 500
|Стоимость тура за группу:
|367 400
|510 400
|637 200
|774 400
|1 045 000
при размещении СТАНДАРТ:
|Количество человек в группе:
|2
|4
|6
|8
|10
|Стоимость тура за 1 человека:
|190 900
|134 800
|113 400
|104 000
|111 700
|Стоимость тура за группу:
|381 800
|539 200
|680 400
|832 000
|1 117 000
Хостел
Размещение: Листвянка — Турбаза Обитаемый остров — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 2 ночи: ночь 1-2
Эконом
Размещение: Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 2 ночи: ночь 1-2
Стандарт
Размещение: Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны — 2-местный номер (удобства в номере). 2 ночи: ночь 1-2
Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.