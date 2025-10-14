Мои заказы

Корпоративные туры – туры в Листвянке

Найдено 5 туров в категории «Корпоративные туры» в Листвянке, цены от 79 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
23 февраля на Байкале. Индивидуальный тур в феврале и марте
Джиппинг
На снегоходах
4 дня
3 отзыва
Начало: Иркутск
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
от 138 000 ₽ за человека
По летним тропам Байкала. Конный тур
Конные прогулки
5 дней
3 отзыва
Начало: Россия, Иркутск
29 апр в 10:00
30 мая в 10:00
от 79 000 ₽ за человека
Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Начало: Россия, Иркутск
Завтра в 10:00
17 окт в 10:00
от 90 000 ₽ за человека
Выходные в Листвянке
На автобусе
На снегоходах
3 дня
3 отзыва
Начало: Россия, Иркутск
Завтра в 10:00
17 окт в 10:00
от 109 300 ₽ за человека
От истока Ангары к Сердцу Байкала
8 дней
3 отзыва
Начало: Россия, Иркутск
30 мая в 10:00
29 июн в 10:00
от 355 000 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Листвянке в октябре 2025
Сейчас в Листвянке в категории "Корпоративные туры" можно забронировать 5 авторских туров от 79 000 до 355 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
