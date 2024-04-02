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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Автомобильно-пешеходная экскурсия по историческому центру города.
Размещение в гостинице.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 15 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Листвянка
Переезд в поселок Листвянку, расположенный на байкальском побережье.
По пути остановка в музее деревянного зодчества под открытым небом «Тальцы».
Продолжение пути в Листвянку.
Остановка у истока Ангары, у культового места «Шаман-камень».
Обед в ресторане на берегу озера.
Далее – посещение Лимнологического музея.
После музея Вы отправитесь на обзорную площадку «Камень Черского», чтобы взглянуть на Байкал и исток Ангары (самый широкий в мире!) с высоты птичьего полета.
Подъем по канатной дороге.
Затем Вы посетите представление байкальской нерпы – единственного в мире пресноводного тюленя-эндемика.
Заселение в гостиницу.
Питание включено: обед.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км. Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 8 ч.
Бухта Песчаная
Водный переход от Листвянки до бухты Песчаной.
Размещение на корабле.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Водным транспортом: примерно 90 км
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Ольхон
Водный переход из бухты Песчаной до острова Ольхон.
Размещение на турбазе.
Питание включено: обед.
Водным транспортом: примерно 160 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 12 ч.
Мыс Хобой
Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 100 км, без сопровождения гидом.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Остров Огой
Водная прогулка по проливу Малое Море до острова Огой и святых источников.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Водным транспортом: примерно 60 км, без сопровождения гидом.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Воздушный маршрут над Байкалом
Перелёт с острова Ольхон до города Иркутска.
Воздушный маршрут будет пролегать вдоль береговой линии Байкала над кромкой воды и Байкальским хребтом.
Прибытие в аэропорт Иркутска.
Размещение в гостинице.
Питание включено: завтрак.
Авиатранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Отъезд
Проводы в аэропорт или на ж/д вокзал Иркутска.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице, на турбазе и корабле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
При размещении Стандарт:
- Размещение: Иркутск — Гостиница Виктория — 2-местный номер (удобства в номере). 2 ночи: ночь 1, 7
- Размещение: Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр — 2-местный номер (удобства в номере). 1 ночь: ночь 2
- Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 4-6
|Количество человек в группе:
|2
|4
|6
|8
|10
|Обычные даты
|1 130 000
|605 500
|434 200
|387 300
|331 800
|Праздничные даты
|1 132 900
|608 400
|437 000
|390 200
|334 700
При размещении Премиум:
- Размещение: Иркутск — Бутик-отель Хистори — 2-местный благоустроенный номер повышенной комфортности. 2 ночи: ночь 1, 7
- Размещение: Листвянка — Гостиница Анастасия — 2-местный благоустроенный номер повышенной комфортности. 1 ночь: ночь 2
- Размещение: Ольхон — Эко-отель Байкал Вуд — 2-местный благоустроенный номер повышенной комфортности. 3 ночи: ночь 4-6
|Количество человек в группе:
|2
|4
|6
|8
|10
|все даты
|1 190 400
|665 800
|494 500
|447 600
|392 200
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 20 июля – 10 августа
Если даты тура не совпадают с праздничными датами, то тур рассчитывается по обычному тарифу.
Варианты проживания
Гостиница «Байкальский Кедр»
В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi
Корабль
Размещение на корабле.
Турбаза «Набаймар»
На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).
Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.
Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.
Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 2 – полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;
В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.
Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).
Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт.
Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.
Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт
Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель
Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Дополнительные услуги:
- Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
- Детская площадка бесплатно;
- Парковка бесплатно;
- Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение
- Питание: день 2, 4: обеддень 5-6: завтрак, обед, ужиндень 7: завтрак
- День 2, 4: обед
- День 5-6: завтрак, обед, ужин
- День 7: завтрак
- Транспортные услугидень 1: по Иркутскудень 3: Листвянка - Бухта Песчанаядень 4: Бухта Песчаная - Ольхондень 5: По Ольхонудень 6: По заливу Малое Моредень 7: Ольхон - Иркутскдень 8: по Иркутску
- День 1: по Иркутску
- День 3: Листвянка - Бухта Песчаная
- День 4: Бухта Песчаная - Ольхон
- День 5: По Ольхону
- День 6: По заливу Малое Море
- День 7: Ольхон - Иркутск
- День 8: по Иркутску
- Экскурсионные услуги: день 1: Обзорная по Иркутскудень 2: Посещение Тальцов музея под открытым небомдень 2: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея) день 2: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникедень 2: Посещение нерпинариядень 5: Поездка в северную часть острова Ольхондень 6: Водная прогулка до острова Огой и святых источников
- День 1: Обзорная по Иркутску
- День 2: Посещение Тальцов музея под открытым небом
- День 2: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
- День 2: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
- День 2: Посещение нерпинария
- День 5: Поездка в северную часть острова Ольхон
- День 6: Водная прогулка до острова Огой и святых источников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Удобная обувь и теплые носки
- Сменная обувь
- Теплая куртка и брюки
- Свитер или толстовка
- Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
- Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)
- Солнцезащитные очки
- Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
- Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой
Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько начинается маршрут?
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
Как проводятся круизы?
Круизы проводятся по предварительно согласованной программе только в условиях удовлетворительной погоды. Если погодные условия неудовлетворительные: сильные ветер и волны, то программа может быть скорректирована капитаном на месте. Капитан ставит в известность туристов, что, учитывая погодные условия, программа запланированного маршрута не может быть выполнена и предлагает туристам на выбор альтернативные варианты круиза. В этом случае стоимость криуза не меняется.
Может ли измениться программа?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.
Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!