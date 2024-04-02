От истока Ангары к Сердцу Байкала

Групповой тур в Листвянке
5
3 отзыва
Вы хотите насладиться комфортабельным водным отдыхом? Совершив круиз по Байкалу, вы увидите невероятной красоты водные просторы и ощутите мощнейшую энергетику этих мест, насладитесь тишиной и чистейшим воздухом. А байкальский закат останется в Вашей памяти навсегда. Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты с июня по сентябрь для групп от 2-х человек.
От истока Ангары к Сердцу Байкала
От истока Ангары к Сердцу Байкала
От истока Ангары к Сердцу Байкала
Ближайшие даты:
1
июн
1
июл
11
авг
1
сен
22
сен

Что вас ожидает:

Шоу в нерпинарии
Шоу в нерпинарии
Увидим единственное в своем роде представление байкальской нерпы
Водное путешествие
Водное путешествие
Сможем увидеть с палубы корабля дно озера, находящееся на глубине нескольких десятков метров
Над просторами Байкала
Над просторами Байкала
Совершим незабываемую воздушную прогулку на вертолете
Песчаные берега
Песчаные берега
Насладимся изумительной красотой бухты Песчаной и совершенством Северного Байкала

Программа тура по дням

1 день

Иркутск

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Автомобильно-пешеходная экскурсия по историческому центру города.

Размещение в гостинице.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 15 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

2 день

Листвянка

Переезд в поселок Листвянку, расположенный на байкальском побережье.

По пути остановка в музее деревянного зодчества под открытым небом «Тальцы».

Продолжение пути в Листвянку.

Остановка у истока Ангары, у культового места «Шаман-камень».

Обед в ресторане на берегу озера.

Далее – посещение Лимнологического музея.

После музея Вы отправитесь на обзорную площадку «Камень Черского», чтобы взглянуть на Байкал и исток Ангары (самый широкий в мире!) с высоты птичьего полета.

Подъем по канатной дороге.

Затем Вы посетите представление байкальской нерпы – единственного в мире пресноводного тюленя-эндемика.

Заселение в гостиницу.

Питание включено: обед.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км. Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 8 ч.

3 день

Бухта Песчаная

Водный переход от Листвянки до бухты Песчаной.

Размещение на корабле.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Водным транспортом: примерно 90 км
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

4 день

Ольхон

Водный переход из бухты Песчаной до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: обед.
Водным транспортом: примерно 160 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 12 ч.

5 день

Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 100 км, без сопровождения гидом.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

6 день

Остров Огой

Водная прогулка по проливу Малое Море до острова Огой и святых источников.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Водным транспортом: примерно 60 км, без сопровождения гидом.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

7 день

Воздушный маршрут над Байкалом

Перелёт с острова Ольхон до города Иркутска.

Воздушный маршрут будет пролегать вдоль береговой линии Байкала над кромкой воды и Байкальским хребтом.

Прибытие в аэропорт Иркутска.

Размещение в гостинице.

Питание включено: завтрак.
Авиатранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

8 день

Отъезд

Проводы в аэропорт или на ж/д вокзал Иркутска.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице, на турбазе и корабле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

При размещении Стандарт:

  • Размещение: Иркутск — Гостиница Виктория — 2-местный номер (удобства в номере). 2 ночи: ночь 1, 7
  • Размещение: Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр — 2-местный номер (удобства в номере). 1 ночь: ночь 2
  • Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 4-6
Количество человек в группе:246810
Обычные даты 1 130 000605 500434 200387 300331 800
Праздничные даты1 132 900608 400437 000390 200334 700

При размещении Премиум:

  • Размещение: Иркутск — Бутик-отель Хистори — 2-местный благоустроенный номер повышенной комфортности. 2 ночи: ночь 1, 7
  • Размещение: Листвянка — Гостиница Анастасия — 2-местный благоустроенный номер повышенной комфортности. 1 ночь: ночь 2
  • Размещение: Ольхон — Эко-отель Байкал Вуд — 2-местный благоустроенный номер повышенной комфортности. 3 ночи: ночь 4-6
Количество человек в группе:246810
все даты1 190 400665 800494 500447 600392 200

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 20 июля – 10 августа

Если даты тура не совпадают с праздничными датами, то тур рассчитывается по обычному тарифу.

Варианты проживания

Гостиница «Байкальский Кедр»

3 ночи

В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi

Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»

Корабль

1 ночь

Размещение на корабле.

Турбаза «Набаймар»

3 ночи

На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).

Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.

Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.

Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 2 полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;

В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.

Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).

Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт.

Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт

Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Дополнительные услуги:

  • Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
  • Детская площадка бесплатно;
  • Парковка бесплатно;
  • Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение
  • Питание: день 2, 4: обеддень 5-6: завтрак, обед, ужиндень 7: завтрак
  • День 2, 4: обед
  • День 5-6: завтрак, обед, ужин
  • День 7: завтрак
  • Транспортные услугидень 1: по Иркутскудень 3: Листвянка - Бухта Песчанаядень 4: Бухта Песчаная - Ольхондень 5: По Ольхонудень 6: По заливу Малое Моредень 7: Ольхон - Иркутскдень 8: по Иркутску
  • День 1: по Иркутску
  • День 3: Листвянка - Бухта Песчаная
  • День 4: Бухта Песчаная - Ольхон
  • День 5: По Ольхону
  • День 6: По заливу Малое Море
  • День 7: Ольхон - Иркутск
  • День 8: по Иркутску
  • Экскурсионные услуги: день 1: Обзорная по Иркутскудень 2: Посещение Тальцов музея под открытым небомдень 2: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея) день 2: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникедень 2: Посещение нерпинариядень 5: Поездка в северную часть острова Ольхондень 6: Водная прогулка до острова Огой и святых источников
  • День 1: Обзорная по Иркутску
  • День 2: Посещение Тальцов музея под открытым небом
  • День 2: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
  • День 2: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
  • День 2: Посещение нерпинария
  • День 5: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 6: Водная прогулка до острова Огой и святых источников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки
  • Сменная обувь
  • Теплая куртка и брюки
  • Свитер или толстовка
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
  • Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)
  • Солнцезащитные очки
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
  • Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой

Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько начинается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

Как проводятся круизы?

Круизы проводятся по предварительно согласованной программе только в условиях удовлетворительной погоды. Если погодные условия неудовлетворительные: сильные ветер и волны, то программа может быть скорректирована капитаном на месте. Капитан ставит в известность туристов, что, учитывая погодные условия, программа запланированного маршрута не может быть выполнена и предлагает туристам на выбор альтернативные варианты круиза. В этом случае стоимость криуза не меняется.

Может ли измениться программа?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

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