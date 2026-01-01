-
Большое путешествие. Круиз по Байкалу
Начало: Россия, Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка
«Приглашаем вас в незабываемый круиз по самым заповедным уголкам славного озера-моря, чтобы полюбоваться необъятными водными просторами и ощутить ту почти мистическую энергию, что отдает священное море каждому, кто приходит на его берег»
22 июл в 10:00
1 авг в 10:00
от 130 000 ₽
140 000 ₽ за человека
-
14%
Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»
Начало: Россия, Иркутск
«Маршрут круизного туристического поезда мы можем проложить для вас таким образом: Порт Байкал – Иркутск – Красноярск – Новосибирск – Екатеринбург – Пермь – Москва»
31 июл в 10:00
от 135 000 ₽
157 000 ₽ за человека
-
5%
Золотое кольцо Байкала. Круиз
Начало: Россия, Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка
«Круиз по золотому кольцу Байкала на теплоходе комфорт-класса»
22 июл в 10:00
1 авг в 10:00
от 129 000 ₽
136 000 ₽ за человека
