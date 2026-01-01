Мои заказы

Круизы и туры по воде в Листвянке

Найдено 3 тура в категории «Круизы» в Листвянке, цены от 129 000 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Большое путешествие. Круиз по Байкалу
Круизы
7 дней
-
7%
3 отзыва
Большое путешествие. Круиз по Байкалу
Начало: Россия, Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка
«Приглашаем вас в незабываемый круиз по самым заповедным уголкам славного озера-моря, чтобы полюбоваться необъятными водными просторами и ощутить ту почти мистическую энергию, что отдает священное море каждому, кто приходит на его берег»
22 июл в 10:00
1 авг в 10:00
от 130 000 ₽140 000 ₽ за человека
Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»
На автобусе
На поезде
Ж/Д туры
Круизы
7 дней
-
14%
Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»
Начало: Россия, Иркутск
«Маршрут круизного туристического поезда мы можем проложить для вас таким образом: Порт Байкал – Иркутск – Красноярск – Новосибирск – Екатеринбург – Пермь – Москва»
31 июл в 10:00
от 135 000 ₽157 000 ₽ за человека
Золотое кольцо Байкала. Круиз
Круизы
6 дней
-
5%
Золотое кольцо Байкала. Круиз
Начало: Россия, Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка
«Круиз по золотому кольцу Байкала на теплоходе комфорт-класса»
22 июл в 10:00
1 авг в 10:00
от 129 000 ₽136 000 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Листвянке в феврале 2026
Сейчас в Листвянке в категории "Круизы" можно забронировать 3 тура от 129 000 до 135 000 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Заказывайте круизы и водные туры из Листвянки с гидом в 2026 году по доступной цене. Профессиональные гиды и организаторы помогут вам получить незабываемые впечатления и получить максимум от вашего путешествия