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Золотая пряжка Байкала. КБЖД и Листвянка. Лето-осень

Золотая пряжка Байкала
Листвянка — это самый короткий путь к священному Байкалу! Познавательные экскурсии, новые впечатления, комфортный отдых без долгих переездов.
Золотая пряжка Байкала. КБЖД и Листвянка. Лето-осеньФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Золотая пряжка Байкала. КБЖД и Листвянка. Лето-осеньФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Золотая пряжка Байкала. КБЖД и Листвянка. Лето-осеньФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - парк-музей Тальцы - Листвянка

Встреча в Иркутске и отправление в Листвянку.

Посещение этнографического парка-музея под открытым небом Тальцы: бурятские юрты, эвенкийские лабазы, тофаларские чумы, русские избы и усадьбы.

Прибытие и размещение в гостинице.

Во второй половине дня можно самостоятельно посетить музей Байкала, смотровую площадку Камень Черского (кресельный подъёмник, круглогодично), нерпинарий и рынок с сувенирами и байкальскими деликатесами.

  • Питание: не включено.
  • Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Иркутск - парк-музей Тальцы - ЛиствянкаИркутск - парк-музей Тальцы - ЛиствянкаИркутск - парк-музей Тальцы - Листвянка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия на катере или на Хивусе по КБЖД

Экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) до мыса Половинного на скоростном катере (летом) или на Хивусе (зимой).

КБЖД — это уникальный памятник инженерного искусства, известный во всем мире, занимающий одно из первых мест по количеству тоннелей, каменных галерей, мостов, виадуков.

Экскурсия с выходом на берег и пешей прогулкой, обед-пикник.

Возвращение в гостиницу.

*Экскурсия может быть заменена в зависимости от погодных условий.

  • Питание: завтрак, обед.
  • Продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Экскурсия на катере или на Хивусе по КБЖДЭкскурсия на катере или на Хивусе по КБЖДЭкскурсия на катере или на Хивусе по КБЖД
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Листвянка - Иркутск

Отправление из Листвянки, прибытие в Иркутск.

  • Питание: завтрак.
  • Продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Листвянка - ИркутскЛиствянка - Иркутск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице в двухместном номере.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

экономстандарт
обычные даты45 90053 200
доплата за одноместное размещение в обычные даты4 0008 000

Эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).

Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Варианты проживания

Гостевой дом «Байкальский кедр»

2 ночи

Гостевой дом «Baikal cedar» находится в Листвянке. Здесь вы всегда сможете подключиться к бесплатной сети Wi-Fi.

К размещению гостей предоставлено 23 комфортабельных номера. Все они включают в себя удобные спальные места и необходимую мебель.

В некоторых обустроен гостиный уголок либо балкон. Уборка проводится ежедневно. Стойка регистрации работает круглосуточно, а отзывчивый и приветливый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие вас вопросы.

Поесть можно в ближайших закусочных, столовых и кафе. Продукты питания можно купить в ближайших супермаркетах, магазинах и рынках. Из достопримечательностей, которые находятся рядом вы сможете посетить: музей «Тальцы», храм Николы угодника, совсем близко — озеро Байкал. Расстояние до аэропорта составляет примерно 59,5 километров.

Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Мини-гостиница «Арабеска»

2 ночи

Мини-гостиница «Арабеска» расположилась в поселке Листвянка, от нее идти до озера Байкала около 10-15 минут пешком. К услугам гостей бесплатная парковка, а также прачечная и бильярд. По запросу может быть организован комфортабельный трансфер.

Номерной фонд представляют светлые и уютные номера различной категории, каждый из которых оснащен всем необходимым, что может понадобиться во время отдыха.

Перекусить можно в любом кафе поселка, в них подают вкусные и сытные блюда различных кухонь мира. Также рядом есть магазины.

Мини-гостиница «Арабеска»Мини-гостиница «Арабеска»Мини-гостиница «Арабеска»Мини-гостиница «Арабеска»Мини-гостиница «Арабеска»Мини-гостиница «Арабеска»Мини-гостиница «Арабеска»Мини-гостиница «Арабеска»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной категории
  • Питание по программе
  • Рекреационные сборы
  • Трансферы и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и развлечения
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Тур входит в следующие категории Листвянки

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