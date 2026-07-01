Майский Байкал. Листвянка, Аршан, КБЖД
Начало: Иркутск
«После по Кругобайкальской железной дороге – уникальному памятнику инженерного зодчества – на поезде вы вернетесь в Иркутск»
30 апр в 10:00
7 мая в 10:00
56 500 ₽ за человека
Золотая пряжка Байкала. КБЖД и Листвянка. Лето-осень
Начало: Иркутск
«Экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) до мыса Половинного на скоростном катере (летом) или на Хивусе (зимой)»
Завтра в 10:00
16 июл в 10:00
от 45 900 ₽ за человека
-
15%
Золотая пряжка Байкала. КБЖД и Листвянка. Зима-весна
Начало: Иркутск
«Экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) до мыса Половинного на «Хивусе» (зимой)»
1 фев в 10:00
2 фев в 10:00
от 45 900 ₽
54 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Экскурсии по КБЖД»
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