Познавательные экскурсии на природе в Магадане

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Магадане, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Путешествие по побережью Охотского моря на авто
На машине
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
Путешествие по побережью Охотского моря на авто
Полюбоваться захватывающими дух морскими пейзажами в окрестностях Магадана
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от 7000 ₽ за человека
Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
Побывать на мысе Нюкля, Магаданском перевале и острове Недоразумения
Начало: От места вашего проживания
«По пути откроются живописные виды на природу и исторические объекты»
Завтра в 14:00
13 апр в 10:00
34 500 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
Увидеть магаданские мегалиты, Солёное и Глухое озёра, побережье Амахтонского залива и Янский лиман
Начало: От места вашего проживания
«У подножия гор, отделённое от моря галечной косой, находится небольшое озеро с чистой, слегка солоноватой водой»
Завтра в 14:00
13 апр в 10:00
34 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Магадану в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Магадане
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие по побережью Охотского моря на авто
  2. Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
  3. Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта
Сколько стоит экскурсия по Магадану в апреле 2025
Сейчас в Магадане в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 7000 до 34 500. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Магадане на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 8 ⭐ отзывов, цены от 7000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь