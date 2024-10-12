Интересные экскурсии для школьного возраста в Магадане

Найдено 3 экскурсии в категории «Для школьников» в Магадане, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Добро пожаловать в Магадан
На машине
36 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
Добро пожаловать в Магадан
Познакомиться с главными достопримечательностями города на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
28 окт в 09:30
от 5 000 за человека
Путешествие по побережью Охотского моря на авто
На машине
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
Путешествие по побережью Охотского моря на авто
Полюбоваться захватывающими дух морскими пейзажами в окрестностях Магадана
Завтра в 10:00
28 окт в 10:00
от 5 000 за человека
Мобильный квест в Магадане «Мамонтёнок Дима: дело о загадочной гибели»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Магадане «Мамонтёнок Дима: дело о загадочной гибели»
Провести собственное расследование и прикоснуться к доисторической и современной жизни Колымы
Начало: У Северо-Восточного комплексного научно-исследоват...
Завтра в 08:00
28 окт в 08:00
500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    12 октября 2024
    Добро пожаловать в Магадан
    Большое спасибо Сергею за экскурсию по побережью и бухтам.
  • Э
    Э.
    8 октября 2024
    Путешествие по побережью Охотского моря на авто
    Прекрасный край!! природа, отзывчивые, открытые люди!! За 3 дня пребывания очень прониклись судьбой города и края! За 3 дня увидели
    читать дальше

    яркое магаданское солнце, осенний дождь и первый снег! Удалось выяснить архивную информацию о родителях. Обязательно побывайте здесь! А Сергей был прекрасным проводником! С теплом из Казани тебе, мой Магадан!

  • Э
    Э.
    6 октября 2024
    Добро пожаловать в Магадан
    Отличная экскурсия. Спасибо Вам - Сергей за гостеприимство!
  • А
    Андрей
    4 сентября 2024
    Добро пожаловать в Магадан
    Большое спасибо Сергею за предложенный маршрут 👍, очень понравилось. 🌟 Рекомендую!!!!!!!!!!!!! 🌟

Ответы на вопросы от путешественников по Магадану в категории «Для школьников»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Магадан
  2. Путешествие по побережью Охотского моря на авто
  3. Мобильный квест в Магадане «Мамонтёнок Дима: дело о загадочной гибели»
Сколько стоит экскурсия по Магадану в октябре 2024
Сейчас в Магадане в категории "Для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Магадане на 2024 год для школьников, 37 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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