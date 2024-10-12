2.5 часа
Индивидуальная
Добро пожаловать в Магадан
Познакомиться с главными достопримечательностями города на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
28 окт в 09:30
от 5 000₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
Путешествие по побережью Охотского моря на авто
Полюбоваться захватывающими дух морскими пейзажами в окрестностях Магадана
Завтра в 10:00
28 окт в 10:00
от 5 000₽ за человека
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Магадане «Мамонтёнок Дима: дело о загадочной гибели»
Провести собственное расследование и прикоснуться к доисторической и современной жизни Колымы
Начало: У Северо-Восточного комплексного научно-исследоват...
Завтра в 08:00
28 окт в 08:00
500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга12 октября 2024Большое спасибо Сергею за экскурсию по побережью и бухтам.
- ЭЭ.8 октября 2024Прекрасный край!! природа, отзывчивые, открытые люди!! За 3 дня пребывания очень прониклись судьбой города и края! За 3 дня увидели
- ЭЭ.6 октября 2024Отличная экскурсия. Спасибо Вам - Сергей за гостеприимство!
- ААндрей4 сентября 2024Большое спасибо Сергею за предложенный маршрут 👍, очень понравилось. 🌟 Рекомендую!!!!!!!!!!!!! 🌟
Ответы на вопросы от путешественников по Магадану в категории «На выходные»
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