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15%
11 дней
Магаданский край. Путешествие к озеру Джека Лондона
Начало: Магадан, проспект Карла Маркса
17 авг в 10:00
130000110 000₽ за человека
9 дней
19 мар в 10:00
260 000₽ за человека
11 дней
Якутск - Ленские столбы - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Начало: Г. Якутск
17 мар в 10:00
290 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга10 сентября 2024Организация отличная.
- ЯЯковлева9 сентября 2024Огромное спасибо организаторам, что вошли в положение и подождали, так как я сильно опаздывала к назначенному времени встречи!
- ФФилиппова2 сентября 2024Очень понравилось путешествие! Нашему гиду - Катюше огромное спасибо! Всё организовано хорошо. Единственный минус- на совсем комфортное размещение по прилёту в Петропавловск- Камчатский (в общей комнате ночевали 5 человек)
- ЕЕлена31 июля 2024Отличный тур, профессиональный менеджмент от Большой Страны, изумительные сопровождающие! Корректируют тур по пожеланиям клиентов, очень внимательны! Спасибо Рустаму - лучший сопровождающий!
- ММарина27 февраля 2024Спасибо организатору за красивый тур
- ЕЕкатерина17 января 2024Великолепный организатор, такого не часто встретишь: ребята, которые работали с нами - гид/турлидер Айар Варламов, водители Антон, Алексей и Николай
Ответы на вопросы от путешественников по Магадану в категории «Рыболовные туры»
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