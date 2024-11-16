8 часов
Мини-группа
до 5 чел.
История и природа Ингушетии: экскурсия в прошлое и красота гор
Путешествие по горной Ингушетии: Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости, виды с Цейломского перевала. Узнайте богатую историю региона
Начало: Проспект Зязикова 2А, Магас (Отель Магас)
Расписание: По субботам в 09:00
Завтра в 09:00
23 ноя в 09:00
5 200₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие из Магаса в Чечню (всё включено)
Посетить три главных города Чеченской республики и прикоснуться к их истории
Начало: В районе башни Согласия
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 09:00
17 ноя в 10:00
18 ноя в 09:00
20 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Магасу в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Магасе
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Магасе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Магасу в ноябре 2024
Сейчас в Магасе в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Магасе из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Магаса по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь