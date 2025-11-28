Мои заказы

Башня Согласия – экскурсии в Магасе

Найдено 3 экскурсии в категории «Башня Согласия» в Магасе, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Тайны и мифы средневековой Ингушетии
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ассинскому ущелью и Таргимской котловине
Погрузитесь в атмосферу средневековой Ингушетии! Узнайте историю ингушей, осмотрите старинные башни и храмы, насладитесь видами с Цей-Лоамского перевала
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
На машине
4 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
Индивидуальная экскурсия по Магасу и Назрани, где вы узнаете об истории, культуре и традициях Ингушетии, посетите уникальные достопримечательности
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Средневековая Ингушетия
На машине
8 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Средневековая Ингушетия: экскурсия по башням и храмам
Индивидуальная экскурсия по башням и храмам Ингушетии. Узнайте историю края, традиции и обычаи, посетите уникальные архитектурные памятники
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    28 ноября 2025
    Тайны и мифы средневековой Ингушетии
    Добрый день. Хочу выразить огромную благодарность гиду Мавли. Экскурсия была потрясающая!
    Мы сами с Дагестана и что такое горы знаем не
    по наслышке и в связи с этим не ожидали ни чего сверхъестественного. Но то, что мы услышали, то что мы увидели поразило нас! По пути встречались отзывчивые, добрые люди. Этот край был закрыт и не изведан для нас, но с помощью данной экскурсии, мы смогли открыть перед собой новые горизонты.

  • А
    Алексей
    9 ноября 2025
    Тайны и мифы средневековой Ингушетии
    Отличная была поездка, Ибрагим - прекрасный рассказчик и знаток Ингушетии! Съездили по кругу Магас - Осетия - Джейрахское ущелье - Эгикал - Вовнушки - Ассинское ущелье - Магас, это немного больше чем по программе, точно как я хотел! Спасибо!
  • О
    Оксана
    5 ноября 2025
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    Было интересно и информативно, а еще получила массу позитива. Много исторических фактов и в целом дал больше,чем планировали.
  • Я
    Яна
    9 июля 2025
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    Замечательная обзорная экскурсия по двум "столицам" Ингушетии! Огромная благодарность гиду Батыру за интереснейший рассказ! Советуем всем!
  • Н
    Наумова
    25 июня 2025
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    Огромное СПАСИБО Батыру за экскурсию. Батыр прекрасно знает историю Ингушетии. Он отличный рассказчик. Смог настолько увлечь нас с мужем, что мы скупили всю литературу по истории Ингушетии в сувенирном магазине. Будем теперь изучать.
  • В
    Владимир
    14 июня 2025
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    Батыр - лучший гид, с которыми мне пришлось сталкиваться в путешествиях. Как говорит молодёжь, респект и уважуха! Спасибо!
  • К
    Ксения
    19 мая 2025
    Тайны и мифы средневековой Ингушетии
    Отличная экскурсия по очень интересным и живописным местам в сопровождении потрясающего гида Ибрагима
    Отличная экскурсия по очень интересным и живописным местам в сопровождении потрясающего гида Ибрагима
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2025
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    Экскурсию Магас и Назрань мы выбрали 9 мая неслучайно и не пожалели об этом. Наш гид Батыр показал нам столицу,
    значимые места. Столица была в праздничном убранстве, понравилось что здесь много разбито парков и скверов, везде чистота и порядок. Батыр очень интересный рассказчик, много знает событий из истории Ингушетии. Нашу группу очень впечатлило посещение башни Согласия, это уникальное сооружение и с его вершины увидели потрясающий вид города и гряду гор. Посетили Городской сквер и мемориал Памяти и Славы. Спасибо Батыру за прекрасный день и изложение истории Ингушетии!

  • О
    Оксана
    28 ноября 2024
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    Большое спасибо Батыру за нашу экскурсию. Весной обязательно приедем на экскурсию по горной Ингушетии 😌
  • О
    Ольга
    24 июля 2024
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    Профессионал своего дела. Всем рекомендую
  • С
    Сергей
    3 июля 2024
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    Были с супругой на данной экскурсии, всё понравилось. Батыр гид отличный рассказчик, сразу видно, что человек в теме, всё разказал и показал, отлично провели время. В конце экскурсии, Батыр завёз в кафе, где мы отведали национальную ингушскую кухню.
  • Н
    Наталья
    27 июня 2024
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    Очень понравилась экскурсия в Магас и Назрань (нашим экскурсоводом был Батыр). Доступное и интересное изложение информации, включая исторические факты, знакомство с национальной кухней и местными колоритом, традициями - всем остались довольны и будем советовать друзьям!
  • Ю
    Юлия
    14 июня 2024
    Тайны и мифы средневековой Ингушетии
    Большое спасибо за увлекательную поездку организаторам экскурсии и гиду Ибрагиму! Наша компания осталась очень довольна! Был организован чудесный пикник, интересный рассказ от гида)
    Несмотря на дожди, мы все посмотрели, сделали кучу прекрасных фото 😍
  • Н
    Наталья
    29 апреля 2024
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    Добрый день! Если Вам нужен высококвалифицированный, эрудированный профессионал, интеллектуал, который знает всё об Ингушетии, и может ещё все грамотно преподнести,
    то это к Батыру. Я считаю нам посчастливилось встретить такого гида, это большая редкость, высочайший уровень. Мы путешественники с большим стажем. и знаем в этом толк. Однозначно рекомендуем.

  • Р
    Руслана
    31 марта 2024
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    Самая лучшая экскурсия!
    Самая лучшая экскурсия!
  • И
    Ирина
    27 марта 2024
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    "5 марта мы посетили Магас и Назрань с Батыром. Он рассказал нам об истории народа Ингушетии, очень трагичной и драматичной.
    Боль за то, что происходило с народом этой небольшой республики, очень чувствовалась в его рассказе. Мы узнали много нового для себя. Надо признать, что мы практически ничего не знали об истории Ингушетии до посещения этой республики. Мы очень благодарны Батыру. А с учетом еще одного дня, который мы провели в горной Ингушетии, можем сказать, что этот короткий визит в Ингушетию станет для нас незабываемым.

  • Т
    Татьяна
    11 марта 2024
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    Мы очень рады, что Батыр был нашим гидом по Ингушетии. Редко встретишь человека, который так хорошо знает историю своего народа
    и может изложить это доступной и интересно! Мы узнали много интересных фактов и вообще узнали об Ингушетии и ее истории. Батыр очень профессиональный гид, аккуратный водитель, отличный собеседник и просто приятный человек. Спасибо большое ему за всё! Очень рекомендуем!

    и может изложить это доступной и интересно! Мы узнали много интересных фактов и вообще узнали об Ингушетии и ее истории. Батыр очень профессиональный гид, аккуратный водитель, отличный собеседник и просто приятный человек. Спасибо большое ему за всё! Очень рекомендуем!
  • Е
    Екатерина
    18 января 2024
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    Батыр прекрасно знает историю и любит свой город. Мне все очень понравилось. Однозначно рекомендую всем кто будет в Ингушетии взять эту экскурсию у Батыра. Потому что лучше чем он никто не расскажет!!! Огромное спасибо!
  • М
    Майя
    11 января 2024
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    По приезду в Ингушетию решили сразу не ехать в горы, а сначала познакомиться с историей и традициями республики, поэтому выбор
    данной экскурсии был очевиден. И мы нисколько не пожалели, что начали именно с Магаса и Назрани, в последующем знакомстве с Ингушетией нам это очень помогло. Наш гид Батыр великолепный гид и рассказчик, человек, по настоящему любящий свою родину и увлеченный своим делом, прекрасно знающий и постоянно изучающий историю родного края, умеющий понятно и просто говорить о важных и сложных вещах, автор книг о родном крае, эрудированный, деликатный и интеллигентный человек. Благодаря Батыру Ингушетия открылась для нас с самых неизвестных сторон и подарила массу приятных впечатлений!

    По приезду в Ингушетию решили сразу не ехать в горы, а сначала познакомиться с историей иПо приезду в Ингушетию решили сразу не ехать в горы, а сначала познакомиться с историей иПо приезду в Ингушетию решили сразу не ехать в горы, а сначала познакомиться с историей иПо приезду в Ингушетию решили сразу не ехать в горы, а сначала познакомиться с историей и
  • М
    Мария
    10 июня 2023
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    Это была самая интересная экскурсия в моей жизни. Возможно, в Назрани и Магасе и почти нечего смотреть, но гид однозначно лучший) Рекомендую!

