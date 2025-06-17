Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Горную Ингушетию
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Ингушетии. Узнайте историю и культуру ингушского народа, посетите башенные города и священные горы
Завтра в 08:00
5 июл в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
История и природа Ингушетии: экскурсия в прошлое и красота гор
Путешествие по горной Ингушетии: Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости, виды с Цейломского перевала. Узнайте богатую историю региона
Начало: Проспект Зязикова 2А, Магас (Отель Магас)
Расписание: По субботам в 09:00
5 июл в 09:00
12 июл в 09:00
5200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
В чудной Ингушетии - Стране башен и легенд
Путешествие по Ингушетии откроет вам тайны древних башен, средневековых замков и христианских храмов. Погрузитесь в атмосферу гор и легенд
Начало: По договоренности
Расписание: по запросу
Завтра в 09:00
5 июл в 09:00
12 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена17 июня 2025Нашу экскурсию немного подпортила погода. На горе было все в облаках и тумане, так что мы не успели насладиться красотой
- ССергей17 мая 2025Батыр, очень хорошо знает предмет. Весь день рассказывал много интересного и поучительного про историю Кавказа. Настоящий патриот ингушского народа. Кроме
- ТТатьяна11 мая 2025Мы посетили Горную Ингушетию с гидом Батыром. Это было очень интересное путешествие, мы увидели чудесные пейзажи гор, покрытых снегом, и
- ИИрина4 сентября 2023Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Батыру за его безупречную работу со своими клиентами. В этом туре мы узнали много
- ААнтон30 июля 2022Прекрасная экскурсия с настоящим профессионалом своего дела. Батыр знает каждый уголок Ингушетии. Однозначно рекомендую.
- OOlga18 июля 2022Очень интересная и познавательная получилась экскурсия. Нереальные виды. Очень рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Магасу в категории «Джейрахское ущелье»
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