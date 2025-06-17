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неповторимый ковёр альпийских лугов с цветущими растениями. Даже посчастливилось увидеть вершину величавого Казбека. Экскурсия длилась 8 часов, которые пролетели незаметно. Наш гид Батыр очень увлечённо и интересно рассказывал о своей Республике, об удивительной стране башен и легенд. Мы уехали и увезли с собой массу неповторимых впечатлений об Ингушетии, рады, что с нами был Батыр! Хочется пожелать успехов и процветания всей республике и её гостеприимному народу!