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Джейрахское ущелье – экскурсии в Магасе

Найдено 3 экскурсии в категории «Джейрахское ущелье» в Магасе, цены от 5200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Путешествие в Горную Ингушетию
На машине
8 часов
74 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Горную Ингушетию
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Ингушетии. Узнайте историю и культуру ингушского народа, посетите башенные города и священные горы
Завтра в 08:00
5 июл в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
История и природа Ингушетии: экскурсия в прошлое и красота гор
8 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
История и природа Ингушетии: экскурсия в прошлое и красота гор
Путешествие по горной Ингушетии: Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости, виды с Цейломского перевала. Узнайте богатую историю региона
Начало: Проспект Зязикова 2А, Магас (Отель Магас)
Расписание: По субботам в 09:00
5 июл в 09:00
12 июл в 09:00
5200 ₽ за человека
В чудной Ингушетии - Стране башен и легенд
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
В чудной Ингушетии - Стране башен и легенд
Путешествие по Ингушетии откроет вам тайны древних башен, средневековых замков и христианских храмов. Погрузитесь в атмосферу гор и легенд
Начало: По договоренности
Расписание: по запросу
Завтра в 09:00
5 июл в 09:00
12 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    17 июня 2025
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Нашу экскурсию немного подпортила погода. На горе было все в облаках и тумане, так что мы не успели насладиться красотой
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    гор. В целом экскурсия хорошая. Но мало остановок и пеших прогулок. Большую часть провели в машине. Это немного подпортило впечатление и ожидания. Экскурсовод хороший, много рассказывал, но не хватило побольше остановок.

  • С
    Сергей
    17 мая 2025
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Батыр, очень хорошо знает предмет. Весь день рассказывал много интересного и поучительного про историю Кавказа. Настоящий патриот ингушского народа. Кроме
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    того, прислушался к пожеланиям заказчика и скорректировал маршрут по моему желанию. А если вы не видели ингушских башен, то даже не сомневайтесь и выбирайте эту экскурсию, однозначно не пожалеете!

  • Т
    Татьяна
    11 мая 2025
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Мы посетили Горную Ингушетию с гидом Батыром. Это было очень интересное путешествие, мы увидели чудесные пейзажи гор, покрытых снегом, и
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    неповторимый ковёр альпийских лугов с цветущими растениями. Даже посчастливилось увидеть вершину величавого Казбека. Экскурсия длилась 8 часов, которые пролетели незаметно. Наш гид Батыр очень увлечённо и интересно рассказывал о своей Республике, об удивительной стране башен и легенд. Мы уехали и увезли с собой массу неповторимых впечатлений об Ингушетии, рады, что с нами был Батыр! Хочется пожелать успехов и процветания всей республике и её гостеприимному народу!

  • И
    Ирина
    4 сентября 2023
    В чудной Ингушетии - Стране башен и легенд
    Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Батыру за его безупречную работу со своими клиентами. В этом туре мы узнали много
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    нового о Республике Ингушетия, при чем информация подана так умело, что хотелось услышать и посмотреть как можно больше. Природа Ингушетии поражает и влюбляет в себя с первого взгляда. Мы остались очень довольны этой поездкой.

  • А
    Антон
    30 июля 2022
    В чудной Ингушетии - Стране башен и легенд
    Прекрасная экскурсия с настоящим профессионалом своего дела. Батыр знает каждый уголок Ингушетии. Однозначно рекомендую.
  • O
    Olga
    18 июля 2022
    В чудной Ингушетии - Стране башен и легенд
    Очень интересная и познавательная получилась экскурсия. Нереальные виды. Очень рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Магасу в категории «Джейрахское ущелье»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. В чудной Ингушетии - Стране башен и легенд
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  3. Храм Тхаба-Ерды
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  5. Самое главное
  6. Джейрахское ущелье
  7. Город Эрзи
Сколько стоит экскурсия по Магасу в июле 2025
Сейчас в Магасе в категории "Джейрахское ущелье" можно забронировать 3 экскурсии от 5200 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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