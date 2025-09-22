Индивидуальная
до 4 чел.
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
Индивидуальная экскурсия по Магасу и Назрани, где вы узнаете об истории, культуре и традициях Ингушетии, посетите уникальные достопримечательности
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ассинскому ущелью и Таргимской котловине
Погрузитесь в атмосферу средневековой Ингушетии! Узнайте историю ингушей, осмотрите старинные башни и храмы, насладитесь видами с Цей-Лоамского перевала
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Горную Ингушетию
Очароваться краем архитектурных чудес, народных преданий и великой природы
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
13 340 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Средневековая Ингушетия: экскурсия по башням и храмам
Индивидуальная экскурсия по башням и храмам Ингушетии. Узнайте историю края, традиции и обычаи, посетите уникальные архитектурные памятники
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья22 сентября 202511 сентября 2025 г. были на экскурсии в горах с Абдуллахом. Все замечательно. Может быть погода была не очень экскурсионная,
- ССергей16 сентября 2025Мы очень признательны и благодарны гиду Батыру! Путешествие в горную Ингушетию оказалось очень интересным, познавательным, заряжающим энергией. Красота горной Ингушетии завораживает, удивляет и даёт желание вернуться вновь. Спасибо большое!
- ММария11 августа 2025Спасибо нашему гиду Абдуллаху за экскурсию по Ингушетии. Узнали много нового об этом замечательное крае. Абдуллах проявил большую гибкость в нашем сопровождении: учитывал все наши пожелания касательно изменения маршрута и питания. Рекомендуем!
- ВВасильев29 июля 2025Здравствуйте, немного пречатлений об экскурсии. Гид: Абдуллах. Замечательный водитель, рассказчик, внимательный к гостям. Экскурсия была очень познавательная, мы узнали много
- ААлина22 июля 2025Экскурсия очень понравилась! У нас был гид Рамазан, ингуш. Так как экскурсия была индивидуальная, мы сами выбирали куда хотим заехать,
- ЯЯна9 июля 2025Это была наша вторая экскурсия с гидом Батыром. Сказать, что мы довольны - равно ничего не сказать. Мы остались в
- ИИрина9 июля 2025Спасибо Батыру за замечательную экскурсию по Горной Ингушетии. Приехал без опоздания, понятно и интересно рассказывал об истории республики, на локациях
- ММаргарита19 июня 2025Выражаем благодарность Абдуллаху за прекрасно проведенную и насыщенную экскурсию.
Мы были приятно впечатлены подбором локаций, количеством мест, гибкостью (возможностью заменять какие-то
- ААлена17 июня 2025Нашу экскурсию немного подпортила погода. На горе было все в облаках и тумане, так что мы не успели насладиться красотой
- ССветлана1 июня 2025Спасибо за экскурсию! Было невероятно красиво, интересно, история про отважную женщину и медведя вообще топ! А обед, ммм!! Гид не просто знает историю своего края, он живет этим, он душой переживает каждый момент. Однозначно рекомендую!
- ССергей17 мая 2025Батыр, очень хорошо знает предмет. Весь день рассказывал много интересного и поучительного про историю Кавказа. Настоящий патриот ингушского народа. Кроме
- ТТатьяна11 мая 2025Мы посетили Горную Ингушетию с гидом Батыром. Это было очень интересное путешествие, мы увидели чудесные пейзажи гор,
покрытых снегом, и
- ААнастасия30 апреля 2025Хочется написать много теплых слов об Ингушетии! Сказать что нам понравилось-ничего не сказать! Абдуллах просто отличный гид и человек! Очень
- ММаксим29 апреля 2025Все было просто классно! Только немного не повезло с погодой! Но это будет повод вернуться в Ингушетию и привезти друзей и родственников! Спасибо огромное
- РРоберт13 октября 2024Виды обложенные,гид отлично владеет информацией,и сильно знает цифры.
- ЖЖанна12 сентября 2024Нам очень повезло с гидом! Экскурсия была очень интересной, познавательной и полноценной. Абдуллах хорошо знает историю своего народа, подробно рассказал
- ЕЕлена27 августа 2024Экскурсия просто великолепная!
Аблуллах очень эрудированный гид, прекрасный собеседник, показал нам топовые локации, в которые не добираются экскурсионные автобусы. (Мы приехали
- ППавел19 августа 2024Большое спасибо Батыру за экскурсию! Живописнейшие локации по маршруту! Горная Ингушетия прекрасна! Люди здесь самые гостеприимные из всех кого я
- ММарина2 августа 2024Экскурсия очень понравилась. Батыр, очень внимательный. Учел все пожелания и интересы нашей группы. Рассказывал очень интересно. Места невероятно красочные. Одназначно, рекомендуем экскурсию.
- ММарина9 июля 2024Классная экскурсия:наш экскурсовод Абдуллах оказался очень разбирающимся в истории своей республики человеком,древнейшие деревни и боевые башни с многовековой историей,природа потрясающая(даже
