История и природа Ингушетии
Эта экскурсия по горной Ингушетии включает в себя посещение Джейрахо-Ассинского заповедника, средневековых башен и крепостей, а также невероятные виды с Цейломского перевала.
Туристы также познакомятся с богатой историей региона, посетив башенные комплексы «Эрзи», Эгикал, Таргим, Хамхи, Вовнушки, и древний храм Тхаба-Ерды. Незабываемое путешествие по культурным и природным богатствам Ингушетии.
Туристы также познакомятся с богатой историей региона, посетив башенные комплексы «Эрзи», Эгикал, Таргим, Хамхи, Вовнушки, и древний храм Тхаба-Ерды. Незабываемое путешествие по культурным и природным богатствам Ингушетии.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Джейрахо-Ассинский заповедник
- Башенное селение Эгикал
- Башенный поселок Таргим
- Башенный комплекс «Эрзи»
- Цейломский перевал
- Древний христианский храм Тхаба-Ерды
- Заезд к знаменитым башням Вовнушки
- Башенный комплекс «Эгикал»
- Башенный комплекс «Хамхи»
Описание
Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии
Посетим башенный комплекс «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком. Далее отправимся к Цейломскому перевалу, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину. Посмотрим на Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов. Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья. Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых — не только под землей, но и в наземных склепах. Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек. Посмотри на Таргим — относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках. Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности. Увидим Хамхи — башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе. Храм Тхаба-Ерды — это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры. Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно. Также споры ходят и о его названии — одни ученые считают, что оно переводится как «наша вера», другие – «наша святыня», а третьи уверены, что наименование означает: «2 000 святых». К общему знаменателю лингвисты пока не пришли. Также посмотрим Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России». Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей. Сейчас тяжело представить, сколько усилий пришлось приложить строителям Вовнушек пять веков назад, чтобы создать четырехэтажный комплекс в столь сложном для возведения месте. Место выбрано не случайно, это точка стыка горных ущелий, в древности здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Вазьмите с собой воду и легкий перекус.
по субботам в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Обед
- Что не входит
- Трансфер до места сбора
- Место начала и завершения?
- проспект Зязикова 2А, Магас (Отель Магас)
- Когда и сколько длится?
- Когда: по субботам в 09:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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