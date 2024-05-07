Увидеть самое главное в Магасе

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Магасе, цены от 6 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
Увидеть изнутри самую молодую республику России и влюбиться в ее красоту и гостеприимство
11 июня в 09:00
13 июня в 10:00
6 670 за всё до 3 чел.
Средневековая Ингушетия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Средневековая Ингушетия
Удивиться, сколько древних памятников хранит небольшой горный край, узнать о его традициях и обычаях
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 900 за всё до 4 чел.
Тайны и мифы средневековой Ингушетии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Тайны и мифы средневековой Ингушетии
Таргимская котловина, Ассинское ущелье, башенные комплексы и горные храмы за один день
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 17:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 мая 2024
    Средневековая Ингушетия
    Замечательный маршрут и очень интересный рассказ от знающего и интеллигентного человека. Отличные знания истории и современности родного края. Гибкость и готовность помочь на протяжении всего маршрута. Всем очень рекомендую выбрать гидом Абдуллаха, уверена останетесь довольны.
  • Н
    Наталья
    29 апреля 2024
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    Добрый день! Если Вам нужен высококвалифицированный, эрудированный профессионал, интеллектуал, который знает всё об Ингушетии, и может ещё все грамотно преподнести,
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    то это к Батыру. Я считаю нам посчастливилось встретить такого гида, это большая редкость, высочайший уровень. Мы путешественники с большим стажем. и знаем в этом толк. Однозначно рекомендуем.

  • Р
    Руслана
    31 марта 2024
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    Самая лучшая экскурсия!
    Самая лучшая экскурсия!Самая лучшая экскурсия!
  • И
    Ирина
    27 марта 2024
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    "5 марта мы посетили Магас и Назрань с Батыром. Он рассказал нам об истории народа Ингушетии, очень трагичной и драматичной.
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    Боль за то, что происходило с народом этой небольшой республики, очень чувствовалась в его рассказе. Мы узнали много нового для себя. Надо признать, что мы практически ничего не знали об истории Ингушетии до посещения этой республики. Мы очень благодарны Батыру. А с учетом еще одного дня, который мы провели в горной Ингушетии, можем сказать, что этот короткий визит в Ингушетию станет для нас незабываемым.

  • В
    Виолетта
    27 октября 2022
    Тайны и мифы средневековой Ингушетии
    За эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая история, невероятные виды и самые
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    вкусные пироги! Ингушетия украла мое сердечко ❤️ Но отдельно хочется выделить Мурада. Настолько внимательно я историю ещё никогда не слушала)) Расскажет вам всю историю Ингушетии ''от и до'', разные гипотезы по поводу некоторых фактов и самые интересные легенды гор. Очень светлый и добрый человек, которого хочется слушать весь день. Спасибо Вам большое за то, что познакомили и влюбили в Ингушетию. Мы обязательно вернёмся!! ❤️❤️❤️

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  • Ю
    Юрий
    17 августа 2022
    Тайны и мифы средневековой Ингушетии
    Было очень познавательно и интересно!
  • Т
    Татьяна
    5 августа 2022
    Тайны и мифы средневековой Ингушетии
    Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день! Я не перестаю рассказывать знакомым
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    и друзьям про наш маршрут и конечно про вас! Вы искренне и от всего сердца дарите нам свой знания и эмоции, любите свою работу и людей! Я была более чем в 30 городах наше страны, почти везде были экскурсии! Но вы лучший. Такого погружения в историю разных веков в сочетании с нереальными видами и вкусной едой не было ни разу. Я искренне желаю вам всего самого доброго, а туристам рекомендую не тратить время в поиске подходящего тура, а обращаться сразу к вам! Еще раз благодарю!

    Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день!Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день!Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день!Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день!Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день!

Ответы на вопросы от путешественников по Магасу в категории «Самое главное»

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Сколько стоит экскурсия по Магасу в июне 2024
Сейчас в Магасе в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 6 670 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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