1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
Увидеть изнутри самую молодую республику России и влюбиться в ее красоту и гостеприимство
11 июня в 09:00
13 июня в 10:00
6 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Средневековая Ингушетия
Удивиться, сколько древних памятников хранит небольшой горный край, узнать о его традициях и обычаях
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тайны и мифы средневековой Ингушетии
Таргимская котловина, Ассинское ущелье, башенные комплексы и горные храмы за один день
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 17:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 мая 2024Замечательный маршрут и очень интересный рассказ от знающего и интеллигентного человека. Отличные знания истории и современности родного края. Гибкость и готовность помочь на протяжении всего маршрута. Всем очень рекомендую выбрать гидом Абдуллаха, уверена останетесь довольны.
- ННаталья29 апреля 2024Добрый день! Если Вам нужен высококвалифицированный, эрудированный профессионал, интеллектуал, который знает всё об Ингушетии, и может ещё все грамотно преподнести,
- РРуслана31 марта 2024Самая лучшая экскурсия!
- ИИрина27 марта 2024"5 марта мы посетили Магас и Назрань с Батыром. Он рассказал нам об истории народа Ингушетии, очень трагичной и драматичной.
- ВВиолетта27 октября 2022За эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая история, невероятные виды и самые
- ЮЮрий17 августа 2022Было очень познавательно и интересно!
- ТТатьяна5 августа 2022Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день! Я не перестаю рассказывать знакомым
Ответы на вопросы от путешественников по Магасу в категории «Самое главное»
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