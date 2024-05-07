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и друзьям про наш маршрут и конечно про вас! Вы искренне и от всего сердца дарите нам свой знания и эмоции, любите свою работу и людей! Я была более чем в 30 городах наше страны, почти везде были экскурсии! Но вы лучший. Такого погружения в историю разных веков в сочетании с нереальными видами и вкусной едой не было ни разу. Я искренне желаю вам всего самого доброго, а туристам рекомендую не тратить время в поиске подходящего тура, а обращаться сразу к вам! Еще раз благодарю!