Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Магаса

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Магасе, цены от 9 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Средневековая Ингушетия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Средневековая Ингушетия
Удивиться, сколько древних памятников хранит небольшой горный край, узнать о его традициях и обычаях
«Осмотрите древний христианский храм 8 века»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 900 за всё до 4 чел.
Тайны и мифы средневековой Ингушетии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Тайны и мифы средневековой Ингушетии
Таргимская котловина, Ассинское ущелье, башенные комплексы и горные храмы за один день
Начало: По договоренности
«Кроме того, вы расшифруете изображения на фасаде старейшего христианского храма страны — Тхаба-Ерды — и рассмотрите более поздний, но не менее интересный храм Альби-Ерды»
10 июня в 09:00
11 июня в 17:00
12 000 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия: путешествие в край башен и храмов
Индивидуальная
8 часов
Горная Ингушетия: путешествие в край башен и храмов
Начало: По договорённости
«башни Цуровых и Бялган, • башенные комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим, Кели, Вовнушки, • храмы Тхаба ерды и Альби ерды»
Расписание: Пн-вс с 07:00-22:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
9 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 мая 2024
    Средневековая Ингушетия
    Замечательный маршрут и очень интересный рассказ от знающего и интеллигентного человека. Отличные знания истории и современности родного края. Гибкость и готовность помочь на протяжении всего маршрута. Всем очень рекомендую выбрать гидом Абдуллаха, уверена останетесь довольны.
  • В
    Виолетта
    27 октября 2022
    Тайны и мифы средневековой Ингушетии
    За эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая история, невероятные виды и самые
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    вкусные пироги! Ингушетия украла мое сердечко ❤️ Но отдельно хочется выделить Мурада. Настолько внимательно я историю ещё никогда не слушала)) Расскажет вам всю историю Ингушетии ''от и до'', разные гипотезы по поводу некоторых фактов и самые интересные легенды гор. Очень светлый и добрый человек, которого хочется слушать весь день. Спасибо Вам большое за то, что познакомили и влюбили в Ингушетию. Мы обязательно вернёмся!! ❤️❤️❤️

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  • Ю
    Юрий
    17 августа 2022
    Тайны и мифы средневековой Ингушетии
    Было очень познавательно и интересно!
  • Т
    Татьяна
    5 августа 2022
    Тайны и мифы средневековой Ингушетии
    Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день! Я не перестаю рассказывать знакомым
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    и друзьям про наш маршрут и конечно про вас! Вы искренне и от всего сердца дарите нам свой знания и эмоции, любите свою работу и людей! Я была более чем в 30 городах наше страны, почти везде были экскурсии! Но вы лучший. Такого погружения в историю разных веков в сочетании с нереальными видами и вкусной едой не было ни разу. Я искренне желаю вам всего самого доброго, а туристам рекомендую не тратить время в поиске подходящего тура, а обращаться сразу к вам! Еще раз благодарю!

    Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день!Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день!Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день!Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день!Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день!

Ответы на вопросы от путешественников по Магасу в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  2. Гора Цей-Лоам
  3. Эгикал
  4. Вовнушки
  5. Храм Тхаба-Ерды
  6. Город Эрзи
Сколько стоит экскурсия по Магасу в июне 2024
Сейчас в Магасе в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 9 500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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