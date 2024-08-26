Горная Ингушетия: путешествие в край башен и храмов

Горная Ингушетия предлагает уникальную возможность увидеть более 5 000 памятников истории и архитектуры.
В рамках экскурсии можно посетить средневековые башни Цуровых и Бялган, башенные комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим, Кели и Вовнушки,
В рамках экскурсии можно посетить средневековые башни Цуровых и Бялган, башенные комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим, Кели и Вовнушки,
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Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Что вас ждет Горная Ингушетия — уникальное место где сохранилось более 5 000 памятников истории и архитектуры. И часть из них мы увидим. Это средневековые объекты:
башни Цуровых и Бялган, • башенные комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим, Кели, Вовнушки, • храмы Тхаба ерды и Альби ерды.
древние могильники и святилище, • живописные виды со смотровой площадки на Цейламском перевале, • красивейшее Ассинское ущелье. Важно знать • возьмите паспорт РФ. Если вы иностранный гражданин, заранее получите разрешение на посещение приграничной зоны, • выбирайте одежду по погоде и удобную обувь, • людям с хроническими заболеваниями иметь при себе свои лекарства. В стоимость экскурсии включено:.
• трансфер, • услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
древние могильники и святилище, • живописные виды со смотровой площадки на Цейламском перевале, • красивейшее Ассинское ущелье. Важно знать • возьмите паспорт РФ. Если вы иностранный гражданин, заранее получите разрешение на посещение приграничной зоны, • выбирайте одежду по погоде и удобную обувь, • людям с хроническими заболеваниями иметь при себе свои лекарства. В стоимость экскурсии включено:.
обед — 1 000 руб., • плата за вход в заповедник — 160 руб., • сувениры и продукция местных пчеловодов от 500 руб.
Пн-вс с 07:00-22:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет (транспорт гида)
|9 500 ₽
|Стандартный билет (транспорт туристов)
|7 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дарьяльское, Джейрахское, Ассинское и Сялгинское ущелья
- Башни Цуровых и Бялган
- Смотровая площадка на Цейламском перевале, высота 2100м
- Башенные комплексы Эрзи, Кели, Эгикал, Таргим, Вовнушки
- Храмы Тхаба-Ерды и Альби-Ерды
- Столовая гора
- Таргимская котловина
Что включено
- Трансфер,
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Обед - 1 000 руб.,
- Плата за вход в заповедник - 160 руб.,
- Сувениры и продукция местных пчеловодов от 500 руб.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Пн-вс с 07:00-22:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Возьмите паспорт РФ. Если вы иностранный гражданин, заранее получите разрешение на посещение приграничной зоны
- Выбирайте одежду по погоде и удобную обувь
- Людям с хроническими заболеваниями иметь при себе свои лекарства
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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