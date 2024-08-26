Горная Ингушетия: путешествие в край башен и храмов

Индивидуальная экскурсия по Горной Ингушетии. Посетите средневековые башни, храмы и комплексы, наслаждаясь живописными видами и уникальной историей региона
Горная Ингушетия предлагает уникальную возможность увидеть более 5 000 памятников истории и архитектуры.

В рамках экскурсии можно посетить средневековые башни Цуровых и Бялган, башенные комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим, Кели и Вовнушки,
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а также храмы Тхаба-Ерды и Альби-Ерды.

Кроме того, туристы смогут насладиться видами со смотровой площадки на Цейламском перевале и красотами Ассинского ущелья. Экскурсия включает трансфер и услуги гида. Не забудьте взять паспорт и удобную одежду. Для иностранных граждан требуется разрешение на посещение приграничной зоны

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные средневековые башни и храмы
  • 🏞️ Живописные виды на Цейламском перевале
  • 🚶‍♂️ Удобный трансфер и услуги гида
  • 📜 Более 5 000 памятников истории и архитектуры
  • 🌄 Красивейшее Ассинское ущелье
    • Горная Ингушетия: путешествие в край башен и храмов
    Горная Ингушетия: путешествие в край башен и храмов
    Горная Ингушетия: путешествие в край башен и храмов
    Ближайшие даты:
    Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

    Что можно увидеть

  • Башни Цуровых
  • Башни Бялган
  • Башенные комплексы Эрзи
  • Башенные комплексы Эгикал
  • Башенные комплексы Таргим
  • Башенные комплексы Кели
  • Башенные комплексы Вовнушки
  • Храмы Тхаба-Ерды
  • Храмы Альби-Ерды
  • Древние могильники
  • Святилище

    • Описание экскурсии

    Что вас ждет Горная Ингушетия — уникальное место где сохранилось более 5 000 памятников истории и архитектуры. И часть из них мы увидим. Это средневековые объекты:

    башни Цуровых и Бялган, • башенные комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим, Кели, Вовнушки, • храмы Тхаба ерды и Альби ерды.
    древние могильники и святилище, • живописные виды со смотровой площадки на Цейламском перевале, • красивейшее Ассинское ущелье. Важно знать • возьмите паспорт РФ. Если вы иностранный гражданин, заранее получите разрешение на посещение приграничной зоны, • выбирайте одежду по погоде и удобную обувь, • людям с хроническими заболеваниями иметь при себе свои лекарства. В стоимость экскурсии включено:.

    • трансфер, • услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

    древние могильники и святилище, • живописные виды со смотровой площадки на Цейламском перевале, • красивейшее Ассинское ущелье. Важно знать • возьмите паспорт РФ. Если вы иностранный гражданин, заранее получите разрешение на посещение приграничной зоны, • выбирайте одежду по погоде и удобную обувь, • людям с хроническими заболеваниями иметь при себе свои лекарства. В стоимость экскурсии включено:.
    обед — 1 000 руб., • плата за вход в заповедник — 160 руб., • сувениры и продукция местных пчеловодов от 500 руб.

    Пн-вс с 07:00-22:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет (транспорт гида)9 500 ₽
    Стандартный билет (транспорт туристов)7 500 ₽
    Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Дарьяльское, Джейрахское, Ассинское и Сялгинское ущелья
    • Башни Цуровых и Бялган
    • Смотровая площадка на Цейламском перевале, высота 2100м
    • Башенные комплексы Эрзи, Кели, Эгикал, Таргим, Вовнушки
    • Храмы Тхаба-Ерды и Альби-Ерды
    • Столовая гора
    • Таргимская котловина
    Что включено
    • Трансфер,
    • Услуги гида.
    Что не входит в цену
    • Обед - 1 000 руб.,
    • Плата за вход в заповедник - 160 руб.,
    • Сувениры и продукция местных пчеловодов от 500 руб.
    Место начала и завершения?
    По договорённости
    Когда и сколько длится?
    Когда: Пн-вс с 07:00-22:00
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
    Важная информация
    • Возьмите паспорт РФ. Если вы иностранный гражданин, заранее получите разрешение на посещение приграничной зоны
    • Выбирайте одежду по погоде и удобную обувь
    • Людям с хроническими заболеваниями иметь при себе свои лекарства
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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