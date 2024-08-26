Горная Ингушетия: путешествие в край башен и храмов

Что вас ждет Горная Ингушетия — уникальное место где сохранилось более 5 000 памятников истории и архитектуры. И часть из них мы увидим. Это средневековые объекты:

башни Цуровых и Бялган, • башенные комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим, Кели, Вовнушки, • храмы Тхаба ерды и Альби ерды.

древние могильники и святилище, • живописные виды со смотровой площадки на Цейламском перевале, • красивейшее Ассинское ущелье. Важно знать • возьмите паспорт РФ. Если вы иностранный гражданин, заранее получите разрешение на посещение приграничной зоны, • выбирайте одежду по погоде и удобную обувь, • людям с хроническими заболеваниями иметь при себе свои лекарства. В стоимость экскурсии включено:.

• трансфер, • услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

древние могильники и святилище, • живописные виды со смотровой площадки на Цейламском перевале, • красивейшее Ассинское ущелье. Важно знать • возьмите паспорт РФ. Если вы иностранный гражданин, заранее получите разрешение на посещение приграничной зоны, • выбирайте одежду по погоде и удобную обувь, • людям с хроническими заболеваниями иметь при себе свои лекарства. В стоимость экскурсии включено:.

обед — 1 000 руб., • плата за вход в заповедник — 160 руб., • сувениры и продукция местных пчеловодов от 500 руб.