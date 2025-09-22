Мои заказы

Экскурсии Магаса об истории и архитектуре

Найдено 4 экскурсии в категории «История и архитектура» в Магасе, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
На машине
4 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
Индивидуальная экскурсия по Магасу и Назрани, где вы узнаете об истории, культуре и традициях Ингушетии, посетите уникальные достопримечательности
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Тайны и мифы средневековой Ингушетии
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ассинскому ущелью и Таргимской котловине
Погрузитесь в атмосферу средневековой Ингушетии! Узнайте историю ингушей, осмотрите старинные башни и храмы, насладитесь видами с Цей-Лоамского перевала
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие в Горную Ингушетию
На машине
8 часов
77 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Горную Ингушетию
Очароваться краем архитектурных чудес, народных преданий и великой природы
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
13 340 ₽ за всё до 4 чел.
Средневековая Ингушетия
На машине
8 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Средневековая Ингушетия: экскурсия по башням и храмам
Индивидуальная экскурсия по башням и храмам Ингушетии. Узнайте историю края, традиции и обычаи, посетите уникальные архитектурные памятники
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    22 сентября 2025
    Средневековая Ингушетия
    11 сентября 2025 г. были на экскурсии в горах с Абдуллахом. Все замечательно. Может быть погода была не очень экскурсионная,
    но это совсем не помешало, а может даже и прибавило, впечатлений от красоты и величественности горной Ингушетии. Абдуллаху огромное СПАСИБО за все. Очень-очень-очень еще тысячу раз ОЧЕНЬ, советую, тем кто еще не был там ПОБЫВАЙТЕ, не пожалеете.

  • С
    Сергей
    16 сентября 2025
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Мы очень признательны и благодарны гиду Батыру! Путешествие в горную Ингушетию оказалось очень интересным, познавательным, заряжающим энергией. Красота горной Ингушетии завораживает, удивляет и даёт желание вернуться вновь. Спасибо большое!
  • М
    Мария
    11 августа 2025
    Средневековая Ингушетия
    Спасибо нашему гиду Абдуллаху за экскурсию по Ингушетии. Узнали много нового об этом замечательное крае. Абдуллах проявил большую гибкость в нашем сопровождении: учитывал все наши пожелания касательно изменения маршрута и питания. Рекомендуем!
  • В
    Васильев
    29 июля 2025
    Средневековая Ингушетия
    Здравствуйте, немного пречатлений об экскурсии. Гид: Абдуллах. Замечательный водитель, рассказчик, внимательный к гостям. Экскурсия была очень познавательная, мы узнали много
    интересного о культуре и истории древней Ингушетии. Можно много говорить о красоте природы и древности построек. Мы очень рады, что выбрали данный маршрут.

  • А
    Алина
    22 июля 2025
    Средневековая Ингушетия
    Экскурсия очень понравилась! У нас был гид Рамазан, ингуш. Так как экскурсия была индивидуальная, мы сами выбирали куда хотим заехать,
    а куда нет. Это огромный плюс. Маршрут был очень классный и практически безлюдный. Рамазан прекрасный гид, рассказывает очень интересно, и в целом как человек очень приятный.

  • Я
    Яна
    9 июля 2025
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Это была наша вторая экскурсия с гидом Батыром. Сказать, что мы довольны - равно ничего не сказать. Мы остались в
    полном восторге! Красивейший регион нашей страны, где хотелось не отводить глаз от всего, что мы увидели. Выражаем огромную благодарность гиду Батыру за прекрасную передачу информации, теплый прием, ответы абсолютно на все наши вопросы, и даже организацию обеда. Теперь нам хочется вернуться сюда вновь! Спасибо Вам огромное! Обязательно рекомендуем всем к посещению!

  • И
    Ирина
    9 июля 2025
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Спасибо Батыру за замечательную экскурсию по Горной Ингушетии. Приехал без опоздания, понятно и интересно рассказывал об истории республики, на локациях
    не торопил, рассказывал чем примечательно место, давал время осмотреться и пофотографироваться. Не повезло с погодой на Цей Лоаме, будет повод вернуться. 🙂

  • М
    Маргарита
    19 июня 2025
    Средневековая Ингушетия
    Выражаем благодарность Абдуллаху за прекрасно проведенную и насыщенную экскурсию.

    Мы были приятно впечатлены подбором локаций, количеством мест, гибкостью (возможностью заменять какие-то
    точки и даже подняться к водопаду!), а также информативностью программы и вежливостью нашего гида.

    В целом, могу сказать, что горная Ингушетия - одно из самых красивых мест, которые можно посетить на Северном Кавказе, действительно стоит того!

  • А
    Алена
    17 июня 2025
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Нашу экскурсию немного подпортила погода. На горе было все в облаках и тумане, так что мы не успели насладиться красотой
    гор. В целом экскурсия хорошая. Но мало остановок и пеших прогулок. Большую часть провели в машине. Это немного подпортило впечатление и ожидания. Экскурсовод хороший, много рассказывал, но не хватило побольше остановок.

  • С
    Светлана
    1 июня 2025
    Средневековая Ингушетия
    Спасибо за экскурсию! Было невероятно красиво, интересно, история про отважную женщину и медведя вообще топ! А обед, ммм!! Гид не просто знает историю своего края, он живет этим, он душой переживает каждый момент. Однозначно рекомендую!
  • С
    Сергей
    17 мая 2025
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Батыр, очень хорошо знает предмет. Весь день рассказывал много интересного и поучительного про историю Кавказа. Настоящий патриот ингушского народа. Кроме
    того, прислушался к пожеланиям заказчика и скорректировал маршрут по моему желанию. А если вы не видели ингушских башен, то даже не сомневайтесь и выбирайте эту экскурсию, однозначно не пожалеете!

  • Т
    Татьяна
    11 мая 2025
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Мы посетили Горную Ингушетию с гидом Батыром. Это было очень интересное путешествие, мы увидели чудесные пейзажи гор,
    покрытых снегом, и
    неповторимый ковёр альпийских лугов с цветущими растениями. Даже посчастливилось увидеть вершину величавого Казбека. Экскурсия длилась 8 часов, которые пролетели незаметно. Наш гид Батыр очень увлечённо и интересно рассказывал о своей Республике, об удивительной стране башен и легенд. Мы уехали и увезли с собой массу неповторимых впечатлений об Ингушетии, рады, что с нами был Батыр! Хочется пожелать успехов и процветания всей республике и её гостеприимному народу!

  • А
    Анастасия
    30 апреля 2025
    Средневековая Ингушетия
    Хочется написать много теплых слов об Ингушетии! Сказать что нам понравилось-ничего не сказать! Абдуллах просто отличный гид и человек! Очень
    помог нам добраться до Магаса (так как у нас изменился маршрут) без проблем встретил и доставил до отеля! На следующий день приехал и провел целый день с нами) раскрыл нам Ингушетию во всей красе! Совершенно не хотелось уезжать((было очень комфортно и дружно!!! однозначно вернемся и свяжемся с Абдуллахом для дальнейшего сотрудничества) спасибо вам огромное, прекрасный гид! Всем мрекомендую

  • М
    Максим
    29 апреля 2025
    Средневековая Ингушетия
    Все было просто классно! Только немного не повезло с погодой! Но это будет повод вернуться в Ингушетию и привезти друзей и родственников! Спасибо огромное
  • Р
    Роберт
    13 октября 2024
    Средневековая Ингушетия
    Виды обложенные,гид отлично владеет информацией,и сильно знает цифры.
  • Ж
    Жанна
    12 сентября 2024
    Средневековая Ингушетия
    Нам очень повезло с гидом! Экскурсия была очень интересной, познавательной и полноценной. Абдуллах хорошо знает историю своего народа, подробно рассказал
    про башни и историю тейпов, которые проживали в них. Учел все наши интересы и предпочтения. Обязательно вернемся снова. Я думала, что знаю республику в которой жила 30 лет назад, но узнала очень много нового и интересного из рассказа нашего гида!!!

  • Е
    Елена
    27 августа 2024
    Средневековая Ингушетия
    Экскурсия просто великолепная!
    Аблуллах очень эрудированный гид, прекрасный собеседник, показал нам топовые локации, в которые не добираются экскурсионные автобусы. (Мы приехали
    на туристическом поезде "Жемчужина Кавказа", но решили себе взять индивидуальные экскурсии).
    Погода, горы, воздух, горная вода,вкусная еда, истории про Ингушетию просто завораживают!
    От души рекомендую гида и его программу, 1000% не пожалеете, поверьте👍🔥

  • П
    Павел
    19 августа 2024
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Большое спасибо Батыру за экскурсию! Живописнейшие локации по маршруту! Горная Ингушетия прекрасна! Люди здесь самые гостеприимные из всех кого я
    знаю (есть с кем сравнивать, проехал страну вдоль и поперек не раз). Узнали много нового об истории этого гордого и многострадального народа. Однозначно рекомендую! Обязательно вернёмся сюда!

  • М
    Марина
    2 августа 2024
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Экскурсия очень понравилась. Батыр, очень внимательный. Учел все пожелания и интересы нашей группы. Рассказывал очень интересно. Места невероятно красочные. Одназначно, рекомендуем экскурсию.
  • М
    Марина
    9 июля 2024
    Средневековая Ингушетия
    Классная экскурсия:наш экскурсовод Абдуллах оказался очень разбирающимся в истории своей республики человеком,древнейшие деревни и боевые башни с многовековой историей,природа потрясающая(даже
    у меня,видавшей много красот нашей страны,вырывалось:"Вау,как красиво!"),национальная кухня-вострог! (Абдуллах привёз нас в прекрасный ресторан с завораживающим видом на долину,кавказкий хребет и вершину горы Казбек,порекомендовал вкуснейшие блюда:баранину с галушками(тут целая церемония-сначала вы едите мясо и галушки,макая их в супчик,а потом запиваете это всё вкуснейшим бараньим бульоном),хингал с тыквой(оочень вкусный),кодр-сискал(это картофель с интереснейшим соусом на основе творога и масла),интересные и необычные факты из современной жизни народа! Очень понравилось!

