1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Горную Ингушетию
Очароваться краем архитектурных чудес, народных преданий и великой природы
«Восхождение на эту гору — мечта многих альпинистов»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
11 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Средневековая Ингушетия
Удивиться, сколько древних памятников хранит небольшой горный край, узнать о его традициях и обычаях
«Со смотровой площадки полюбуетесь горами и Сялгинским ущельем»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
История и природа Ингушетии: экскурсия в прошлое и красота гор
Начало: Проспект Зязикова 2А, Магас (Отель Магас)
«Далее отправимся к Цейломскому перевалу, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину»
Расписание: По субботам в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Мифы и тайны горной Ингушетии
Начало: По согласованию
«Обед у подножия Обед у подножия горы Цей-лоам с прекрасными видами на ущелья по обе стороны перевала станет очередной жемчужной в ожерелье этой экскурсии»
Расписание: Ежедневно, кроме пятницы с 09.00 до 17.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
Начало: По договоренности
«Увлекательный туристический поход в горы Ингушетии»
Расписание: Ежедневно с 09:00
11 июня в 12:00
12 июня в 09:00
20 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Горная Ингушетия: путешествие в край башен и храмов
Начало: По договорённости
«Что вас ждет Горная Ингушетия — уникальное место где сохранилось более 5 000 памятников истории и архитектуры»
Расписание: Пн-вс с 07:00-22:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей20 мая 2024Тур очень понравился! Очень красивый и интересный маршрут. Батыр - отличный гид и очень комфортно все организовал и помог нам
- ЕЕлена7 мая 2024Замечательный маршрут и очень интересный рассказ от знающего и интеллигентного человека. Отличные знания истории и современности родного края. Гибкость и готовность помочь на протяжении всего маршрута. Всем очень рекомендую выбрать гидом Абдуллаха, уверена останетесь довольны.
- ЕЕкатерина18 января 2024Батыр потрясающий гид и рассказчик. Слушать можно часами, очень интересно. А какие места красивые. Супер! Лучше увидеть своими глазами, никакие фото не передадут красоту тех мест.
- ММайя11 января 2024Много и часто путешествуя мы не ожидали ничего особенного от поездки в Ингушетию. Но экскурсия с Батыром превзошла все наши
- ЕЕвгения2 октября 2023Замечательная поездка по горной Ингушетии. Поразило большое количество башен. Магомет - отличный гид и веселый человек!
Ответы на вопросы от путешественников по Магасу в категории «Горы»
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