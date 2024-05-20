Экскурсии к горам Магаса

Найдено 6 экскурсий в категории «Горы» в Магасе, цены от 4 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Горную Ингушетию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
68 отзывов
Путешествие в Горную Ингушетию
Очароваться краем архитектурных чудес, народных преданий и великой природы
«Восхождение на эту гору — мечта многих альпинистов»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
11 400 за всё до 4 чел.
Средневековая Ингушетия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Средневековая Ингушетия
Удивиться, сколько древних памятников хранит небольшой горный край, узнать о его традициях и обычаях
«Со смотровой площадки полюбуетесь горами и Сялгинским ущельем»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 900 за всё до 4 чел.
История и природа Ингушетии: экскурсия в прошлое и красота гор
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
История и природа Ингушетии: экскурсия в прошлое и красота гор
Начало: Проспект Зязикова 2А, Магас (Отель Магас)
«Далее отправимся к Цейломскому перевалу, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину»
Расписание: По субботам в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
4 200 за человека
Мифы и тайны горной Ингушетии
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Мифы и тайны горной Ингушетии
Начало: По согласованию
«Обед у подножия Обед у подножия горы Цей-лоам с прекрасными видами на ущелья по обе стороны перевала станет очередной жемчужной в ожерелье этой экскурсии»
Расписание: Ежедневно, кроме пятницы с 09.00 до 17.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
Мини-группа
10 часов
Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
Начало: По договоренности
«Увлекательный туристический поход в горы Ингушетии»
Расписание: Ежедневно с 09:00
11 июня в 12:00
12 июня в 09:00
20 000 за человека
Горная Ингушетия: путешествие в край башен и храмов
Индивидуальная
8 часов
Горная Ингушетия: путешествие в край башен и храмов
Начало: По договорённости
«Что вас ждет Горная Ингушетия — уникальное место где сохранилось более 5 000 памятников истории и архитектуры»
Расписание: Пн-вс с 07:00-22:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
9 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    20 мая 2024
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Тур очень понравился! Очень красивый и интересный маршрут. Батыр - отличный гид и очень комфортно все организовал и помог нам
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    по всем вопросам. Мы особо отметили, что Батыр находит баланс между своими энциклопедическими знаниями об Ингушетии, ее жителях и истории с одной стороны и возможностью для гостей подумать о своем. Он ненавязчиво рассказывает об основных моментах и достопримечательностях и отвечает на вопросы, которые гостей интересуют. Получается не стандартный тур с заученным текстом, а диалог.

  • Е
    Елена
    7 мая 2024
    Средневековая Ингушетия
    Замечательный маршрут и очень интересный рассказ от знающего и интеллигентного человека. Отличные знания истории и современности родного края. Гибкость и готовность помочь на протяжении всего маршрута. Всем очень рекомендую выбрать гидом Абдуллаха, уверена останетесь довольны.
  • Е
    Екатерина
    18 января 2024
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Батыр потрясающий гид и рассказчик. Слушать можно часами, очень интересно. А какие места красивые. Супер! Лучше увидеть своими глазами, никакие фото не передадут красоту тех мест.
  • М
    Майя
    11 января 2024
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Много и часто путешествуя мы не ожидали ничего особенного от поездки в Ингушетию. Но экскурсия с Батыром превзошла все наши
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    ожидания! Батыр потрясающий рассказчик, человек, по настоящему увлеченный своим делом и искренне любящий свою родину, эрудированный, прекрасно знающий и постоянно изучающий историю родного края, владеющий грамотной и красивой речью, умеющий понятно, просто и ненавязчиво говорить о сложных вещах! Очень грамотно выстроен маршрут, великолепно выбраны локации для посещения, ненавязчиво и неторопливо Батыр управляет временем, чтобы можно было не торопиться, но в тоже время все успеть! Прекрасно и аккуратно водит автомобиль. Ювелирная и уникальная работа гида чувствуется в каждой мелочи! Благодаря Батыру мы влюбились с страну башен и легенд - Ингушетию! Кстати, Батыр является и автором книги под этим названием. Если кто то сомневается ехать в Ингушетию или нет, то однозначно ехать! И однозначно с Батыром! От всего сердца благодарим Батыра за эмоции и желаем счастья, здоровья и успехов во всех делах и начинаниях!

    Много и часто путешествуя мы не ожидали ничего особенного от поездки в Ингушетию. Но экскурсия сМного и часто путешествуя мы не ожидали ничего особенного от поездки в Ингушетию. Но экскурсия сМного и часто путешествуя мы не ожидали ничего особенного от поездки в Ингушетию. Но экскурсия сМного и часто путешествуя мы не ожидали ничего особенного от поездки в Ингушетию. Но экскурсия сМного и часто путешествуя мы не ожидали ничего особенного от поездки в Ингушетию. Но экскурсия сМного и часто путешествуя мы не ожидали ничего особенного от поездки в Ингушетию. Но экскурсия сМного и часто путешествуя мы не ожидали ничего особенного от поездки в Ингушетию. Но экскурсия сМного и часто путешествуя мы не ожидали ничего особенного от поездки в Ингушетию. Но экскурсия с
  • Е
    Евгения
    2 октября 2023
    Мифы и тайны горной Ингушетии
    Замечательная поездка по горной Ингушетии. Поразило большое количество башен. Магомет - отличный гид и веселый человек!

Ответы на вопросы от путешественников по Магасу в категории «Горы»

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