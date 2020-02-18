21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Очароваться краем архитектурных чудес, народных преданий и великой природы

Batyr
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Batyr – ваш гид
В этом путешествии вы посетите удивительный уголок Северного Кавказа — сказочную горную Ингушетию, пройдете по ее дорогам и тропам, ближе узнаете жизнь и быт ингушского народа, его историю и культуру.

В пути вы ознакомитесь с историческими и архитектурными памятниками, воспетыми в легендах и преданиях, побываете в ущельях, запрятанных в глубине гор, с цветущих альпийских лугов и горных перевалов рассмотрите мощные Кавказские хребты с заснеженными вершинами во главе с красавцем Казбеком.
7600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии21 отзыв
4.81
Путешествие в Горную Ингушетию
Путешествие в Горную Ингушетию

Программа

  • Магас. Из Магаса, преодолев на комфортабельном автомобиле 60 км по современной автотрассе и  Военно-Грузинской дороге, вы попадете в Солнечную долину Армхи.
  • Джейрахское ущелье. Солнечная долина — такое название закрепилось за Джейрахским ущельем, по дну которого протекает река Армхи, из-за обилия здесь солнца и света. Здесь вы насладитесь разнообразие флоры и фауны, прекрасными пейзажами и огромным количеством исторических памятников.
  • Долина Армхи, имеющая направление с востока на запад, на редкость долго освещается солнцем не только летом, но и зимой. Зима здесь сказочно красива, синее небо редко затягивается облаками. Кругом все укрыто искрящимся на солнце пушистым снегом, а воздух на столько чист и прозрачен, что звук шагов расходится далеко по округе. Путешествие по Солнечной долине зимой не менее привлекательно, чем летом.
  • Башенный город Эрзи Эрзи — один из крупнейших в горной Ингушетии средневековых башенных посёлков замкового типа. В прошлом замок окружала   высокая  каменная  оборонительная стена с широкими воротами. Вы узнаете, как в Ингушетии зародилась и развивалась башенная архитектура, услышите народные предания об этом городе.
  • Цей-лоамский горный перевал. С высоты горного перевала (2100 м надо уровнем моря) открывается великолепный вид на Джейрахское ущелье и заснеженный конус Казбека — одной из высочайших вершин Кавказа (5033 метра). Особенно красив и величествен Казбек ранним ясным утром, когда его белоснежная ледяная вершина, не успевшая еще окутаться облаками, как алмаз, сияет на фоне синего неба. Восхождение на эту гору — мечта многих альпинистов.
  • «Тронная гора бога Селы» — священная гора Цей-Лоам (3171м). Священная гора Цей-Лоам часто скрыта туманом или окутана облаками — это придает ей таинственную мрачность и зловещий вид. Изменчивый вид горы, ее настроения придавал ей ореол святости и таинственности. Я познакомлю вас с древней ингушской мифологией, расскажу, с чем отождествлялась гора у местных жителей, в каких богов они верили и как эта вера отразилась в ингушских реалиях.
  • Средневековый «башенный город Эгикал». Это один из крупнейших башенных комплексов на территории горной Ингушетии, состоящий из классической ингушской боевой башни и более 60 руинированных полубоевых и жилых башенных сооружений с различными пристройками. Вы узнаете об устройстве и облике, об их отличии от жилых. На стенах разнотипных башен Эгикала просматриваются оттиски кистей и пальцев мастеров строителей, многочисленные петроглифы, тамги и рисунки краской.
  • Циклопические дома-крепости. Мегалитические (циклопические) постройки — остатки домов-крепостей, сложены из огромных каменных блоков. Учёные датируют их второй половиной II тыс. до н.э.
  • Замковый комплекс Вовнушки. Позднесредневековый замковый комплекс — уникальный памятник архитектуры. Расположен на высоких гребнях сланцевых скал в ущелье реки Гулой-хи и состоит из двух отдельных замков, соединявшихся когда-то подвесным мостиком. В 2008 году Вовнушки стал финалистом всероссийского конкурса «Семь рукотворных чудес России» — я объясню почему.
  • Храм Тхаба-Ерды (VIII в.). Христианский храм, один из древнейших в России и самый загадочный памятник истории, архитектуры и религиозного культа древних обитателей горной Ингушетии. Возведен на месте древнего языческого капища. Я расскажу историю и особенности храма, объясню, как в нем причудливо переплетаются символы христианской религии с элементами местной истории и дохристианских воззрений ингушей. Вы также узнаете об интересных находках, сделанных в храме.
  • Ассинский каньон величествен и суров. Он кажется тёмным и неуютным. Над дорогой, вырубленной в известняках, нависают мрачные скалы. Внизу бушует, сжатая  берегами, неистовая река Асса. Глухо стучат перекатываемые по дну большие валуны. Брызги воды насыщают воздух, они, как дождь или обильная роса, рассыпаются на прибрежных скалах. Дикая красота ущелья довлеет над путешественником, хочется скорее вырваться из его объятий.
  • Возвращение в г. Магас.

В результате экскурсии вы откроете край архитектурных чудес — средневековых башенных замков, древних языческих и христианских храмов, познакомитесь с историей, старинными преданиями и легендами ингушского народа и поразитесь величием и красотой кавказской природы.

Организационные детали

  • Экскурсия однодневная (7 часов), круглогодичная. Зимой из-за сокращения светового дня, соответственно сокращается время экскурсии.
  • Дополнительные расходы: экологический сбор в заповеднике (100 руб./чел.), питание в пути (сухпаёк (500 руб./чел.) или небольшой пикник (1000 руб./чел)).
  • Пунктом отправления могут быть также города Назрань и Владикавказ (Северная Осетия).
  • По желанию туристов можно сделать сокращённую программу на 5 часов.
  • Внимание! Территория Горной Ингушетии находится в пограничной зоне, без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан, стран СНГ необходимо оформление пограничного пропуска, подача документов за 2 месяца на сайте Погран. Управления в г.Магас (Ингушетия).
Путешествие в Горную Ингушетию
Путешествие в Горную Ингушетию
Путешествие в Горную Ингушетию
Путешествие в Горную Ингушетию
Путешествие в Горную Ингушетию
Путешествие в Горную Ингушетию
Путешествие в Горную Ингушетию
Путешествие в Горную Ингушетию
Путешествие в Горную Ингушетию
Путешествие в Горную Ингушетию
Путешествие в Горную Ингушетию
Путешествие в Горную Ингушетию
Путешествие в Горную Ингушетию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Batyr
Batyr
Профессиональный гид-проводник, экскурсовод, член Ингушского отделения Русского географического общества. Автор альбома по средневековой Ингушетии. Образование высшее историческое, экономическое. До этого работал в журналистике и органах госвласти региона. Я доступно и ненавязчиво рассказываю о крае, его особенностях и достопримечательностях на основе фактов, анализа и личных наблюдений. Отлично знаю русский язык, литературу, всемирную историю, историю народов Кавказа и их взаимоотношений. На экскурсиях широко охватываю смежные области знаний. Экскурсии провожу по состоянию души. Рассказывать о родных местах, делиться с гостями их красотами — это как дышать, радоваться новому дню, любоваться закатом... Мой образ жизни. Задача максимум — как можно больше людей познакомить с достопримечательностями, гармонией и красотой горной Ингушетии.
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

18 февраля 2020
Очень интересная экскурсия, по времени даже больше семи часов заняла. Практически без перерыва мы узнавали новую информации об Ингушетии, народе республики, её истории. Наслаждались невероятно красивыми горами и архитектурными чудесами. Даже поели шашлыков в горах. Забрали от дома, вернули к башне согласия. Всем рекомендую, это того стоит. Заранее смотрите погоду. Мы ездили в ясный, солнечный день, видимость была отличная. Батыр молодец, компетентный экскурсовод
15 декабря 2019
Организация, встреча, маршрут - выше всяких похвал! Меня, как человека с равнин, легко удивить горами, но эта экскурсия превзошла все ожидания + очень повезло с погодой. Как сказал сам Батыр самые красивые горы бывают в апреле-мае. Так что если хотите увидеть красоту по мнению местных жителей - планируйте этот период.
28 сентября 2019
Очень понравилось! Спасибо большое Батыру. Прекрасный рассказчик, интересный и красочный маршрут, много узнали нового. Очень познавательная и содержательная экскурсия. Нам действительно повезло,что возил нас человек,который любит свою землю,знает её историю, и умеет интересно о ней рассказать. Хочется вернуться снова и узнать ещё больше!
12 сентября 2019
Отличная экскурсия! Увидели роскошные пейзажи, великолепные горы, поразила архитектура башен! Получили много интересной и познавательной информации об Ингушетии, ее традициях! Рекомендую эту экскурсию!Большое спасибо гиду и компании за организацию этой поездки!
18 июля 2019
Всё очень понравилось, Батыр очень дружелюбный, интересный собеседник, очень много нового и познавательного узнал от него. Маршрут тоже порадовал, все содержательно и очень красиво. Рекомендую всем
10 июля 2019
Огромное спасибо Батыру за экскурсию. Объекты показа просто уникальны. Рассказ очень содержательный, в экскурсии всё продумано до мелочей. Всем рекомендуем!
5 июля 2019
Экскурсия очень интересная и содержательная. Батыр много рассказал об истории и нравах ингушского народа. Посетили все заявленные места. Экскурсия оставила благоприятное впечатление
6 мая 2019
Большое спасибо Батыру за экскурсию!
Батыр профессионально проводит экскурсии по Ингушетии, рассказывает понятно и фокусирует внимание на самом важном.
Но главное, он является не только гидом, но и рассказывает личную историю, выступает носителем традиций и охотно делится ими. А вы знаете почему муж никогда не общается с зятем и тёщей???
Гостеприимно, очень вкусно. Будет интересно как новичкам, так и людям, интересующимся и знающим историю. Рекомендую.
6 мая 2019
Хотим поблагодарить Батыра за прекрасно проведённую экскурсию в Ингушетию.
Батыр внимательный, пунктуальный. С любовью рассказывал о родной земле. Отвечал на все вопросы, даже каверзные. Подача информации лёгкая, экскурсия очень интересная. Батыр очень внимательно относится к туристам. С собой у Батыра была питьевая вода, яблоки. Было здорово не только послушать рассказ и насладиться красотами вокруг, но и попробовать местную кухню в небольшом домашнем кафе. Очень вкусно! Обязательно порекомендуем друзьям и знакомым посетить Ингушетию в сопровождении Батыра.
25 марта 2019
Это было не экскурсия, а скорее всего такси на хорошей машине. Путешествуйте по Европе.
Ещё 11 отзывов

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