21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Экскурсионные поездки в Ингушетию — это возможность увидеть удивительный уголок Северного Кавказа.Вы пройдёте по её дорогам и тропам, ближе узнаете жизнь и быт ингушского народа, его историю и культуру.В пути

ознакомитесь с историческими и архитектурными памятниками, воспетыми в легендах и преданиях, побываете в ущельях, запрятанных в глубине гор, с цветущих альпийских лугов и горных перевалов рассмотрите мощные Кавказские хребты с заснеженными вершинами во главе с красавцем Казбеком.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Магас. Из Магаса, преодолев на комфортабельном автомобиле 60 км по современной автотрассе и Военно-Грузинской дороге, вы попадёте в Солнечную долину Армхи

Из Магаса, преодолев на комфортабельном автомобиле 60 км по современной автотрассе и Военно-Грузинской дороге, вы попадёте в Солнечную долину Армхи Джейрахское ущелье. Солнечная долина — такое название закрепилось за Джейрахским ущельем, по дну которого протекает река Армхи, из-за обилия здесь солнца и света. Здесь вы насладитесь разнообразие флоры и фауны, прекрасными пейзажами и огромным количеством исторических памятников

Солнечная долина — такое название закрепилось за Джейрахским ущельем, по дну которого протекает река Армхи, из-за обилия здесь солнца и света. Здесь вы насладитесь разнообразие флоры и фауны, прекрасными пейзажами и огромным количеством исторических памятников Долина Армхи , имеющая направление с востока на запад, на редкость долго освещается солнцем не только летом, но и зимой. Зима здесь сказочно красива, синее небо редко затягивается облаками. Кругом все укрыто искрящимся на солнце пушистым снегом, а воздух на столько чист и прозрачен, что звук шагов расходится далеко по округе. Путешествие по Солнечной долине зимой не менее привлекательно, чем летом

, имеющая направление с востока на запад, на редкость долго освещается солнцем не только летом, но и зимой. Зима здесь сказочно красива, синее небо редко затягивается облаками. Кругом все укрыто искрящимся на солнце пушистым снегом, а воздух на столько чист и прозрачен, что звук шагов расходится далеко по округе. Путешествие по Солнечной долине зимой не менее привлекательно, чем летом Башенный город Эрзи — один из крупнейших в горной Ингушетии средневековых башенных посёлков замкового типа. В прошлом замок окружала высокая каменная оборонительная стена с широкими воротами. Вы узнаете, как в Ингушетии зародилась и развивалась башенная архитектура, услышите народные предания об этом городе

— один из крупнейших в горной Ингушетии средневековых башенных посёлков замкового типа. В прошлом замок окружала высокая каменная оборонительная стена с широкими воротами. Вы узнаете, как в Ингушетии зародилась и развивалась башенная архитектура, услышите народные предания об этом городе Цей-лоамский горный перевал. С высоты горного перевала (2100 м н. у. м.) открывается великолепный вид на Джейрахское ущелье и заснеженный конус Казбека — одной из высочайших вершин Кавказа (5033 метра). Особенно красив и величествен Казбек ранним ясным утром, когда его белоснежная ледяная вершина, не успевшая еще окутаться облаками, как алмаз, сияет на фоне синего неба. Восхождение на эту гору — мечта многих альпинистов

С высоты горного перевала (2100 м н. у. м.) открывается великолепный вид на Джейрахское ущелье и заснеженный конус Казбека — одной из высочайших вершин Кавказа (5033 метра). Особенно красив и величествен Казбек ранним ясным утром, когда его белоснежная ледяная вершина, не успевшая еще окутаться облаками, как алмаз, сияет на фоне синего неба. Восхождение на эту гору — мечта многих альпинистов «Тронная гора бога Селы» — священная гора Цей-Лоам (3171 м). Священная гора Цей-Лоам часто скрыта туманом или окутана облаками — это придаёт ей таинственную мрачность и зловещий вид. Изменчивый вид горы, её настроения придавал ей ореол святости и таинственности. Я познакомлю вас с древней ингушской мифологией, расскажу, с чем отождествлялась гора у местных жителей, в каких богов они верили и как эта вера отразилась в ингушских реалиях

Священная гора Цей-Лоам часто скрыта туманом или окутана облаками — это придаёт ей таинственную мрачность и зловещий вид. Изменчивый вид горы, её настроения придавал ей ореол святости и таинственности. Я познакомлю вас с древней ингушской мифологией, расскажу, с чем отождествлялась гора у местных жителей, в каких богов они верили и как эта вера отразилась в ингушских реалиях Средневековый «башенный город Эгикал». Это один из крупнейших башенных комплексов на территории горной Ингушетии, состоящий из классической ингушской боевой башни и более 60 руинированных полубоевых и жилых башенных сооружений с различными пристройками. Вы узнаете об устройстве и облике, об их отличии от жилых. На стенах разнотипных башен Эгикала просматриваются оттиски кистей и пальцев мастеров строителей, многочисленные петроглифы, тамги и рисунки краской

Это один из крупнейших башенных комплексов на территории горной Ингушетии, состоящий из классической ингушской боевой башни и более 60 руинированных полубоевых и жилых башенных сооружений с различными пристройками. Вы узнаете об устройстве и облике, об их отличии от жилых. На стенах разнотипных башен Эгикала просматриваются оттиски кистей и пальцев мастеров строителей, многочисленные петроглифы, тамги и рисунки краской Циклопические дома-крепости. Мегалитические (циклопические) постройки — остатки домов-крепостей, сложены из огромных каменных блоков. Учёные датируют их второй половиной II тыс. до н. э.

Мегалитические (циклопические) постройки — остатки домов-крепостей, сложены из огромных каменных блоков. Учёные датируют их второй половиной II тыс. до н. э. Замковый комплекс Вовнушки. Позднесредневековый замковый комплекс — уникальный памятник архитектуры. Расположен на высоких гребнях сланцевых скал в ущелье реки Гулой-хи и состоит из двух отдельных замков, соединявшихся когда-то подвесным мостиком. В 2008 году Вовнушки стал финалистом всероссийского конкурса «Семь рукотворных чудес России» — я объясню почему

Позднесредневековый замковый комплекс — уникальный памятник архитектуры. Расположен на высоких гребнях сланцевых скал в ущелье реки Гулой-хи и состоит из двух отдельных замков, соединявшихся когда-то подвесным мостиком. В 2008 году Вовнушки стал финалистом всероссийского конкурса «Семь рукотворных чудес России» — я объясню почему Храм Тхаба-Ерды (8 в). Христианский храм, один из древнейших в России и самый загадочный памятник истории, архитектуры и религиозного культа древних обитателей горной Ингушетии. Возведен на месте древнего языческого капища. Я расскажу историю и особенности храма, объясню, как в нем причудливо переплетаются символы христианской религии с элементами местной истории и дохристианских воззрений ингушей. Вы также узнаете об интересных находках, сделанных в храме

Христианский храм, один из древнейших в России и самый загадочный памятник истории, архитектуры и религиозного культа древних обитателей горной Ингушетии. Возведен на месте древнего языческого капища. Я расскажу историю и особенности храма, объясню, как в нем причудливо переплетаются символы христианской религии с элементами местной истории и дохристианских воззрений ингушей. Вы также узнаете об интересных находках, сделанных в храме Ассинский каньон величествен и суров. Он кажется тёмным и неуютным. Над дорогой, вырубленной в известняках, нависают мрачные скалы. Внизу бушует, сжатая берегами, неистовая река Асса. Глухо стучат перекатываемые по дну большие валуны. Брызги воды насыщают воздух, они, как дождь или обильная роса, рассыпаются на прибрежных скалах. Дикая красота ущелья довлеет над путешественником, хочется скорее вырваться из его объятий

величествен и суров. Он кажется тёмным и неуютным. Над дорогой, вырубленной в известняках, нависают мрачные скалы. Внизу бушует, сжатая берегами, неистовая река Асса. Глухо стучат перекатываемые по дну большие валуны. Брызги воды насыщают воздух, они, как дождь или обильная роса, рассыпаются на прибрежных скалах. Дикая красота ущелья довлеет над путешественником, хочется скорее вырваться из его объятий Возвращение в г. Магас

В результате экскурсии вы откроете край архитектурных чудес — средневековых башенных замков, древних языческих и христианских храмов, познакомитесь с историей, старинными преданиями и легендами ингушского народа и поразитесь величием и красотой кавказской природы.

Организационные детали

Внимание! Территория Горной Ингушетии находится в пограничной зоне, без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан, стран СНГ необходимо оформление пограничного пропуска, подача документов за 2 месяца на сайте Погран. Управления в г. Магас (Ингушетия).

Как проходит экскурсия

Экскурсия однодневная, круглогодичная. Зимой из-за сокращения светового дня, соответственно сокращается время экскурсии

Пунктом отправления могут быть также города Назрань и Владикавказ (Северная Осетия)

По желанию мы можем сделать сокращённую программу на 5 часов

Дополнительные расходы