21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Профессиональный гид-проводник, экскурсовод, член Ингушского отделения Русского географического общества. Автор альбома по средневековой Ингушетии. Образование высшее историческое, экономическое. До этого работал в журналистике и органах госвласти региона. Я доступно и ненавязчиво рассказываю о крае, его особенностях и достопримечательностях на основе фактов, анализа и личных наблюдений. Отлично знаю русский язык, литературу, всемирную историю, историю народов Кавказа и их взаимоотношений. На экскурсиях широко охватываю смежные области знаний. Экскурсии провожу по состоянию души. Рассказывать о родных местах, делиться с гостями их красотами — это как дышать, радоваться новому дню, любоваться закатом... Мой образ жизни. Задача максимум — как можно больше людей познакомить с достопримечательностями, гармонией и красотой горной Ингушетии.