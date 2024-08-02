Однодневные – экскурсии в Магасе

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Магасе, цены от 9 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Путешествие в Горную Ингушетию
На машине
70 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Магасу и его окрестностям: башенные города и священные горы
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Ингушетии. Узнайте историю и культуру ингушского народа, посетите башенные города и священные горы
Завтра в 08:00
12 авг в 09:00
11 400 за всё до 4 чел.
Тайны и мифы средневековой Ингушетии
На машине
13 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ассинскому ущелью и Таргимской котловине
Погрузитесь в атмосферу средневековой Ингушетии! Узнайте историю ингушей, осмотрите старинные башни и храмы, насладитесь видами с Цей-Лоамского перевала
Начало: По договоренности
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Из Магаса - в возрожденный Грозный
На машине
4 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Магаса - в возрожденный Грозный
Автомобильное путешествие в яркую столицу Чеченской Республики с профессиональным гидом
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Средневековая Ингушетия
На машине
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Средневековая Ингушетия: экскурсия по башням и храмам
Индивидуальная экскурсия по башням и храмам Ингушетии. Узнайте историю края, традиции и обычаи, посетите уникальные архитектурные памятники
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
9 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    2 августа 2024
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Экскурсия очень понравилась. Батыр, очень внимательный. Учел все пожелания и интересы нашей группы. Рассказывал очень интересно. Места невероятно красочные. Одназначно, рекомендуем экскурсию.
    Экскурсия очень понравилась. Батыр, очень внимательный. Учел все пожелания и интересы нашей группы. Рассказывал очень интересноЭкскурсия очень понравилась. Батыр, очень внимательный. Учел все пожелания и интересы нашей группы. Рассказывал очень интересноЭкскурсия очень понравилась. Батыр, очень внимательный. Учел все пожелания и интересы нашей группы. Рассказывал очень интересноЭкскурсия очень понравилась. Батыр, очень внимательный. Учел все пожелания и интересы нашей группы. Рассказывал очень интересноЭкскурсия очень понравилась. Батыр, очень внимательный. Учел все пожелания и интересы нашей группы. Рассказывал очень интересно
  • Ю
    Юлия
    10 июля 2024
    Из Магаса - в возрожденный Грозный
    Путешествие прошло на 100000%Лучше гида Ибрагима ещё не встречала. Его рассказы вдохновляют и ты как будто окунаешься в те времена.
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    Он с такой любовью относиться к своей работе,видно сразу что от всего сердца и души он доносит для людей информацию. Ибрагим,вы супер👍 Обязательно порекомендую своим друзьям. Спасибо большое Вам. Желаю Вам здоровья,продуктивных дней,хороших туристов.

    Путешествие прошло на 100000%Лучше гида Ибрагима ещё не встречала. Его рассказы вдохновляют и ты как будтоПутешествие прошло на 100000%Лучше гида Ибрагима ещё не встречала. Его рассказы вдохновляют и ты как будтоПутешествие прошло на 100000%Лучше гида Ибрагима ещё не встречала. Его рассказы вдохновляют и ты как будтоПутешествие прошло на 100000%Лучше гида Ибрагима ещё не встречала. Его рассказы вдохновляют и ты как будтоПутешествие прошло на 100000%Лучше гида Ибрагима ещё не встречала. Его рассказы вдохновляют и ты как будтоПутешествие прошло на 100000%Лучше гида Ибрагима ещё не встречала. Его рассказы вдохновляют и ты как будтоПутешествие прошло на 100000%Лучше гида Ибрагима ещё не встречала. Его рассказы вдохновляют и ты как будтоПутешествие прошло на 100000%Лучше гида Ибрагима ещё не встречала. Его рассказы вдохновляют и ты как будто
  • М
    Марина
    9 июля 2024
    Средневековая Ингушетия
    Классная экскурсия:наш экскурсовод Абдуллах оказался очень разбирающимся в истории своей республики человеком,древнейшие деревни и боевые башни с многовековой историей,природа потрясающая(даже
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    у меня,видавшей много красот нашей страны,вырывалось:"Вау,как красиво!"),национальная кухня-вострог! (Абдуллах привёз нас в прекрасный ресторан с завораживающим видом на долину,кавказкий хребет и вершину горы Казбек,порекомендовал вкуснейшие блюда:баранину с галушками(тут целая церемония-сначала вы едите мясо и галушки,макая их в супчик,а потом запиваете это всё вкуснейшим бараньим бульоном),хингал с тыквой(оочень вкусный),кодр-сискал(это картофель с интереснейшим соусом на основе творога и масла),интересные и необычные факты из современной жизни народа! Очень понравилось!

    Классная экскурсия:наш экскурсовод Абдуллах оказался очень разбирающимся в истории своей республики человеком,древнейшие деревни и боевые башниКлассная экскурсия:наш экскурсовод Абдуллах оказался очень разбирающимся в истории своей республики человеком,древнейшие деревни и боевые башниКлассная экскурсия:наш экскурсовод Абдуллах оказался очень разбирающимся в истории своей республики человеком,древнейшие деревни и боевые башниКлассная экскурсия:наш экскурсовод Абдуллах оказался очень разбирающимся в истории своей республики человеком,древнейшие деревни и боевые башни
  • Р
    Роман
    9 июля 2024
    Средневековая Ингушетия
    Если вы любите историю и хотите прогуляться по древним поселениям - вам сюда. Если вы любите познавать народы и их историю
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    - вам сюда. Если вы любите гастротуры и пробовать различные национальные блюда - вам сюда. Если вы любите природу и горы - вам сюда. За почти что 9 часов экскурсии Абдуллах показал нам и рассказал про старинные города и храмы, по которым можно погулять. Чего стоит только один замковый комплекс Вовнушки, попадая в который оказываешься словно в декорациях Игры Престолов или Властелина Колец. Абдуллах также проведет вам экскурс по интересной и сложной истории Ингушетии, покажет древний храм Тхаба-Ерды 8 века в византийском стиле, и расскажет про интересную деталь, что в истории ингушского народа издревле была "парламентская" система (ну в контексте средневековья конечно:)), в которой собирались представители родов (тейпов) и ими принимались основные решения как раз в этом храме. И таких интересностей и деталей будет много на вашем пути. В общем однозначно рекомендую. P.S. так как программа очень насыщенная и если хотите подольше погулять везде и полазить, лучше начинать поездку как можно раньше.

    Если вы любите историю и хотите прогуляться по древним поселениям - вам сюдаЕсли вы любите историю и хотите прогуляться по древним поселениям - вам сюдаЕсли вы любите историю и хотите прогуляться по древним поселениям - вам сюдаЕсли вы любите историю и хотите прогуляться по древним поселениям - вам сюдаЕсли вы любите историю и хотите прогуляться по древним поселениям - вам сюдаЕсли вы любите историю и хотите прогуляться по древним поселениям - вам сюда
  • А
    Артём
    1 июля 2024
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Не уверен что можно найти гида настолько знающего историю своей родины! Батыр так же прекрасный рассказчик. Не смотря на то что с погодой нам не повезло, мы остались максимально довольны поездкой. По ингушетии - только с Батыром!)
  • Ю
    Юлия
    14 июня 2024
    Тайны и мифы средневековой Ингушетии
    Большое спасибо за увлекательную поездку организаторам экскурсии и гиду Ибрагиму! Наша компания осталась очень довольна! Был организован чудесный пикник, интересный рассказ от гида) Несмотря на дожди, мы все посмотрели, сделали кучу прекрасных фото 😍
  • Л
    Лариса
    1 июня 2024
    Из Магаса - в возрожденный Грозный
    Ибрагим -интересный рассказчик и приятный собеседник. Узнали очень много фактов, как из новейшей истории Северного Кавказа, так и средневековой. Будем рекомендовать данную экскурсию своим знакомым. Благодарим за прекрасно проведённое время.
    Ибрагим -интересный рассказчик и приятный собеседник. Узнали очень много фактов, как из новейшей истории Северного Кавказа, так и средневековой
  • С
    Сергей
    20 мая 2024
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Тур очень понравился! Очень красивый и интересный маршрут. Батыр - отличный гид и очень комфортно все организовал и помог нам
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    по всем вопросам. Мы особо отметили, что Батыр находит баланс между своими энциклопедическими знаниями об Ингушетии, ее жителях и истории с одной стороны и возможностью для гостей подумать о своем. Он ненавязчиво рассказывает об основных моментах и достопримечательностях и отвечает на вопросы, которые гостей интересуют. Получается не стандартный тур с заученным текстом, а диалог.

  • Е
    Елена
    7 мая 2024
    Средневековая Ингушетия
    Замечательный маршрут и очень интересный рассказ от знающего и интеллигентного человека. Отличные знания истории и современности родного края. Гибкость и готовность помочь на протяжении всего маршрута. Всем очень рекомендую выбрать гидом Абдуллаха, уверена останетесь довольны.
    Замечательный маршрут и очень интересный рассказ от знающего и интеллигентного человека. Отличные знания истории и современностиЗамечательный маршрут и очень интересный рассказ от знающего и интеллигентного человека. Отличные знания истории и современностиЗамечательный маршрут и очень интересный рассказ от знающего и интеллигентного человека. Отличные знания истории и современностиЗамечательный маршрут и очень интересный рассказ от знающего и интеллигентного человека. Отличные знания истории и современности
  • Е
    Екатерина
    17 января 2024
    Из Магаса - в возрожденный Грозный
    У меня был гид Ибрагим. Прекрасный человек и рассказчик. Чечня и ранее у меня была в плане самостоятельной поездки, а
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    благодаря Ибрагиму однозначно.))) Грозный, то сколько в него сейчас вкладывают и правильно делают, просто великолепен! Меня очаровал этот город! Однозначно всем рекомендую к посещению. Спасибо большое!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Магасу в категории «Однодневные»

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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Гора Цей-Лоам
  3. Эгикал
  4. Вовнушки
  5. Храм Тхаба-Ерды
  6. Город Эрзи
Сколько стоит экскурсия по Магасу в августе 2024
Сейчас в Магасе в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 9 900 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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