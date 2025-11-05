Индивидуальная
до 4 чел.
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
Индивидуальная экскурсия по Магасу и Назрани, где вы узнаете об истории, культуре и традициях Ингушетии, посетите уникальные достопримечательности
«Республиканский музей краеведения им»
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Магаса - в возрожденный Грозный
Автомобильное путешествие в яркую столицу Чеченской Республики с профессиональным гидом
«Путина, увидим мемориальный комплекс Аллея Славы и зайдем в музей, посвященный Ахмат-Хаджи Кадырову»
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Средневековая Ингушетия: экскурсия по башням и храмам
Индивидуальная экскурсия по башням и храмам Ингушетии. Узнайте историю края, традиции и обычаи, посетите уникальные архитектурные памятники
«Дополнительно оплачиваются въезд в музей-заповедник Тхаба-Ерды — 160 руб»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана5 ноября 2025Было интересно и информативно, а еще получила массу позитива. Много исторических фактов и в целом дал больше,чем планировали.
- ЯЯна9 июля 2025Замечательная обзорная экскурсия по двум "столицам" Ингушетии! Огромная благодарность гиду Батыру за интереснейший рассказ! Советуем всем!
- ННаумова25 июня 2025Огромное СПАСИБО Батыру за экскурсию. Батыр прекрасно знает историю Ингушетии. Он отличный рассказчик. Смог настолько увлечь нас с мужем, что мы скупили всю литературу по истории Ингушетии в сувенирном магазине. Будем теперь изучать.
- ВВладимир14 июня 2025Батыр - лучший гид, с которыми мне пришлось сталкиваться в путешествиях. Как говорит молодёжь, респект и уважуха! Спасибо!
- ТТатьяна12 мая 2025Экскурсию Магас и Назрань мы выбрали 9 мая неслучайно и не пожалели об этом. Наш гид Батыр показал нам столицу,
- ООксана28 ноября 2024Большое спасибо Батыру за нашу экскурсию. Весной обязательно приедем на экскурсию по горной Ингушетии 😌
- ООльга24 июля 2024Профессионал своего дела. Всем рекомендую
- ССергей3 июля 2024Были с супругой на данной экскурсии, всё понравилось. Батыр гид отличный рассказчик, сразу видно, что человек в теме, всё разказал и показал, отлично провели время. В конце экскурсии, Батыр завёз в кафе, где мы отведали национальную ингушскую кухню.
- ННаталья27 июня 2024Очень понравилась экскурсия в Магас и Назрань (нашим экскурсоводом был Батыр). Доступное и интересное изложение информации, включая исторические факты, знакомство с национальной кухней и местными колоритом, традициями - всем остались довольны и будем советовать друзьям!
- ННаталья29 апреля 2024Добрый день! Если Вам нужен высококвалифицированный, эрудированный профессионал, интеллектуал, который знает всё об Ингушетии, и может ещё все грамотно преподнести,
- РРуслана31 марта 2024Самая лучшая экскурсия!
- ИИрина27 марта 2024"5 марта мы посетили Магас и Назрань с Батыром. Он рассказал нам об истории народа Ингушетии, очень трагичной и драматичной.
- ТТатьяна11 марта 2024Мы очень рады, что Батыр был нашим гидом по Ингушетии. Редко встретишь человека, который так хорошо знает историю своего народа
- ЕЕкатерина18 января 2024Батыр прекрасно знает историю и любит свой город. Мне все очень понравилось. Однозначно рекомендую всем кто будет в Ингушетии взять эту экскурсию у Батыра. Потому что лучше чем он никто не расскажет!!! Огромное спасибо!
- ММайя11 января 2024По приезду в Ингушетию решили сразу не ехать в горы, а сначала познакомиться с историей и традициями республики, поэтому выбор
- ММария10 июня 2023Это была самая интересная экскурсия в моей жизни. Возможно, в Назрани и Магасе и почти нечего смотреть, но гид однозначно лучший) Рекомендую!
- ЕЕлена8 мая 2023Замечательный, интеллигентный экскурсовод с отличным знанием своей родины. Настоятельно рекомендую всем!
- ААндрей7 января 2023Экскурсовод супер профессионал, было очень интересно. Спасибо за экскурсию!
- ДДарья17 октября 2022Батыр из тех кто прекрасно обладает прекрасными познаниями истории и красиво рассказывает. Если вам хочется именно углубиться в историю, то лучшего гида не найти
- РРоман3 октября 2022Это было мудрое решение начать знакомство с регионом именно с обзорной экскурсией со столицами. Мой совет туристам: не спешите в
