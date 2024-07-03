Экскурсии выходного дня в Магасе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Магасе, цены от 6 670 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
Увидеть изнутри самую молодую республику России и влюбиться в ее красоту и гостеприимство
8 июля в 09:00
18 июля в 10:00
6 670 за всё до 3 чел.
Путешествие в Горную Ингушетию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
69 отзывов
Путешествие по Магасу и его окрестностям: башенные города и священные горы
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Ингушетии. Узнайте историю и культуру ингушского народа, посетите башенные города и священные горы
8 июля в 09:00
18 июля в 08:00
11 400 за всё до 4 чел.
Из Магаса - в возрожденный Грозный
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Из Магаса - в возрожденный Грозный
Автомобильное путешествие в яркую столицу Чеченской Республики с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    3 июля 2024
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    Были с супругой на данной экскурсии, всё понравилось. Батыр гид отличный рассказчик, сразу видно, что человек в теме, всё разказал и показал, отлично провели время. В конце экскурсии, Батыр завёз в кафе, где мы отведали национальную ингушскую кухню.
  • А
    Артём
    1 июля 2024
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Не уверен что можно найти гида настолько знающего историю своей родины! Батыр так же прекрасный рассказчик. Не смотря на то что с погодой нам не повезло, мы остались максимально довольны поездкой. По ингушетии - только с Батыром!)
  • Н
    Наталья
    27 июня 2024
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    Очень понравилась экскурсия в Магас и Назрань (нашим экскурсоводом был Батыр). Доступное и интересное изложение информации, включая исторические факты, знакомство с национальной кухней и местными колоритом, традициями - всем остались довольны и будем советовать друзьям!
  • Л
    Лариса
    1 июня 2024
    Из Магаса - в возрожденный Грозный
    Ибрагим -интересный рассказчик и приятный собеседник. Узнали очень много фактов, как из новейшей истории Северного Кавказа, так и средневековой. Будем рекомендовать данную экскурсию своим знакомым. Благодарим за прекрасно проведённое время.
    Ибрагим -интересный рассказчик и приятный собеседник. Узнали очень много фактов, как из новейшей истории Северного Кавказа, так и средневековой
  • С
    Сергей
    20 мая 2024
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Тур очень понравился! Очень красивый и интересный маршрут. Батыр - отличный гид и очень комфортно все организовал и помог нам
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    по всем вопросам. Мы особо отметили, что Батыр находит баланс между своими энциклопедическими знаниями об Ингушетии, ее жителях и истории с одной стороны и возможностью для гостей подумать о своем. Он ненавязчиво рассказывает об основных моментах и достопримечательностях и отвечает на вопросы, которые гостей интересуют. Получается не стандартный тур с заученным текстом, а диалог.

  • Н
    Наталья
    29 апреля 2024
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    Добрый день! Если Вам нужен высококвалифицированный, эрудированный профессионал, интеллектуал, который знает всё об Ингушетии, и может ещё все грамотно преподнести,
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    то это к Батыру. Я считаю нам посчастливилось встретить такого гида, это большая редкость, высочайший уровень. Мы путешественники с большим стажем. и знаем в этом толк. Однозначно рекомендуем.

  • Е
    Екатерина
    18 января 2024
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Батыр потрясающий гид и рассказчик. Слушать можно часами, очень интересно. А какие места красивые. Супер! Лучше увидеть своими глазами, никакие фото не передадут красоту тех мест.
  • Е
    Екатерина
    17 января 2024
    Из Магаса - в возрожденный Грозный
    У меня был гид Ибрагим. Прекрасный человек и рассказчик. Чечня и ранее у меня была в плане самостоятельной поездки, а
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    благодаря Ибрагиму однозначно.))) Грозный, то сколько в него сейчас вкладывают и правильно делают, просто великолепен! Меня очаровал этот город! Однозначно всем рекомендую к посещению. Спасибо большое!!!

  • Д
    Дарья
    26 февраля 2023
    Из Магаса - в возрожденный Грозный
    Огромное спасибо ЗА ВСЁ Мураду и Ибрагиму!!! Спасибо за прекрасную организацию экскурсий! Всё вовремя, чётко, комфортно, в удобном для нас ритме,
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    с учётом всех наших пожеланий и интересов! Машины комфортные, водят очень аккуратно и безопасно. Слушать рассказ гидов безумно интересно, потому что рассказывают не только от ума, образованности и глубоких знаний, но и от души и от сердца, с любовью и уважением к своей истории, традициям и своей земле. С удовольствием впитывали каждое слово. С каждым из них сразу же "на одной волне", такое чувство, что знакомы уже 1000 лет)) Спасибо огромное за Ваше чуткое, тёплое отношение, за гостеприимство, за прекрасно проведённое с Вами время! Мы обязательно вернёмся! На экскурсии теперь только с Вами! Успехов и удачи Вам в развитии туризма в Ингушетии!

Ответы на вопросы от путешественников по Магасу в категории «На выходные»

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  3. Эгикал
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  5. Храм Тхаба-Ерды
  6. Город Эрзи
Сколько стоит экскурсия по Магасу в июле 2024
Сейчас в Магасе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 6 670 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Магасе на 2024 год на выходные, 92 ⭐ отзыва, цены от 6670₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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