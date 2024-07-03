1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
Увидеть изнутри самую молодую республику России и влюбиться в ее красоту и гостеприимство
8 июля в 09:00
18 июля в 10:00
6 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Магасу и его окрестностям: башенные города и священные горы
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Ингушетии. Узнайте историю и культуру ингушского народа, посетите башенные города и священные горы
8 июля в 09:00
18 июля в 08:00
11 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Магаса - в возрожденный Грозный
Автомобильное путешествие в яркую столицу Чеченской Республики с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей3 июля 2024Были с супругой на данной экскурсии, всё понравилось. Батыр гид отличный рассказчик, сразу видно, что человек в теме, всё разказал и показал, отлично провели время. В конце экскурсии, Батыр завёз в кафе, где мы отведали национальную ингушскую кухню.
- ААртём1 июля 2024Не уверен что можно найти гида настолько знающего историю своей родины! Батыр так же прекрасный рассказчик. Не смотря на то что с погодой нам не повезло, мы остались максимально довольны поездкой. По ингушетии - только с Батыром!)
- ННаталья27 июня 2024Очень понравилась экскурсия в Магас и Назрань (нашим экскурсоводом был Батыр). Доступное и интересное изложение информации, включая исторические факты, знакомство с национальной кухней и местными колоритом, традициями - всем остались довольны и будем советовать друзьям!
- ЛЛариса1 июня 2024Ибрагим -интересный рассказчик и приятный собеседник. Узнали очень много фактов, как из новейшей истории Северного Кавказа, так и средневековой. Будем рекомендовать данную экскурсию своим знакомым. Благодарим за прекрасно проведённое время.
- ССергей20 мая 2024Тур очень понравился! Очень красивый и интересный маршрут. Батыр - отличный гид и очень комфортно все организовал и помог нам
- ННаталья29 апреля 2024Добрый день! Если Вам нужен высококвалифицированный, эрудированный профессионал, интеллектуал, который знает всё об Ингушетии, и может ещё все грамотно преподнести,
- ЕЕкатерина18 января 2024Батыр потрясающий гид и рассказчик. Слушать можно часами, очень интересно. А какие места красивые. Супер! Лучше увидеть своими глазами, никакие фото не передадут красоту тех мест.
- ЕЕкатерина17 января 2024У меня был гид Ибрагим. Прекрасный человек и рассказчик. Чечня и ранее у меня была в плане самостоятельной поездки, а
- ДДарья26 февраля 2023Огромное спасибо ЗА ВСЁ Мураду и Ибрагиму!!! Спасибо за прекрасную организацию экскурсий! Всё вовремя, чётко, комфортно, в удобном для нас ритме,
Ответы на вопросы от путешественников по Магасу в категории «На выходные»
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