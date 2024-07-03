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с учётом всех наших пожеланий и интересов! Машины комфортные, водят очень аккуратно и безопасно. Слушать рассказ гидов безумно интересно, потому что рассказывают не только от ума, образованности и глубоких знаний, но и от души и от сердца, с любовью и уважением к своей истории, традициям и своей земле. С удовольствием впитывали каждое слово. С каждым из них сразу же "на одной волне", такое чувство, что знакомы уже 1000 лет)) Спасибо огромное за Ваше чуткое, тёплое отношение, за гостеприимство, за прекрасно проведённое с Вами время! Мы обязательно вернёмся! На экскурсии теперь только с Вами! Успехов и удачи Вам в развитии туризма в Ингушетии!