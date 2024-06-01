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ожидания! Батыр потрясающий рассказчик, человек, по настоящему увлеченный своим делом и искренне любящий свою родину, эрудированный, прекрасно знающий и постоянно изучающий историю родного края, владеющий грамотной и красивой речью, умеющий понятно, просто и ненавязчиво говорить о сложных вещах! Очень грамотно выстроен маршрут, великолепно выбраны локации для посещения, ненавязчиво и неторопливо Батыр управляет временем, чтобы можно было не торопиться, но в тоже время все успеть! Прекрасно и аккуратно водит автомобиль. Ювелирная и уникальная работа гида чувствуется в каждой мелочи! Благодаря Батыру мы влюбились с страну башен и легенд - Ингушетию! Кстати, Батыр является и автором книги под этим названием. Если кто то сомневается ехать в Ингушетию или нет, то однозначно ехать! И однозначно с Батыром! От всего сердца благодарим Батыра за эмоции и желаем счастья, здоровья и успехов во всех делах и начинаниях!