Выездные экскурсии из Магаса

Найдено 5 экскурсий в категории «Выездные» в Магасе, цены от 6 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
Увидеть изнутри самую молодую республику России и влюбиться в ее красоту и гостеприимство
11 июня в 09:00
13 июня в 10:00
6 670 за всё до 3 чел.
Путешествие в Горную Ингушетию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
68 отзывов
Путешествие в Горную Ингушетию
Очароваться краем архитектурных чудес, народных преданий и великой природы
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
11 400 за всё до 4 чел.
Средневековая Ингушетия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Средневековая Ингушетия
Удивиться, сколько древних памятников хранит небольшой горный край, узнать о его традициях и обычаях
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 900 за всё до 4 чел.
Из Магаса - в возрожденный Грозный
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Из Магаса - в возрожденный Грозный
Автомобильное путешествие в яркую столицу Чеченской Республики с профессиональным гидом
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Тайны и мифы средневековой Ингушетии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Тайны и мифы средневековой Ингушетии
Таргимская котловина, Ассинское ущелье, башенные комплексы и горные храмы за один день
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 17:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    1 июня 2024
    Из Магаса - в возрожденный Грозный
    Ибрагим -интересный рассказчик и приятный собеседник. Узнали очень много фактов, как из новейшей истории Северного Кавказа, так и средневековой. Будем рекомендовать данную экскурсию своим знакомым. Благодарим за прекрасно проведённое время.
    Ибрагим -интересный рассказчик и приятный собеседник. Узнали очень много фактов, как из новейшей истории Северного Кавказа, так и средневековой
  • С
    Сергей
    20 мая 2024
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Тур очень понравился! Очень красивый и интересный маршрут. Батыр - отличный гид и очень комфортно все организовал и помог нам
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    по всем вопросам. Мы особо отметили, что Батыр находит баланс между своими энциклопедическими знаниями об Ингушетии, ее жителях и истории с одной стороны и возможностью для гостей подумать о своем. Он ненавязчиво рассказывает об основных моментах и достопримечательностях и отвечает на вопросы, которые гостей интересуют. Получается не стандартный тур с заученным текстом, а диалог.

  • Е
    Елена
    7 мая 2024
    Средневековая Ингушетия
    Замечательный маршрут и очень интересный рассказ от знающего и интеллигентного человека. Отличные знания истории и современности родного края. Гибкость и готовность помочь на протяжении всего маршрута. Всем очень рекомендую выбрать гидом Абдуллаха, уверена останетесь довольны.
  • Н
    Наталья
    29 апреля 2024
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    Добрый день! Если Вам нужен высококвалифицированный, эрудированный профессионал, интеллектуал, который знает всё об Ингушетии, и может ещё все грамотно преподнести,
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    то это к Батыру. Я считаю нам посчастливилось встретить такого гида, это большая редкость, высочайший уровень. Мы путешественники с большим стажем. и знаем в этом толк. Однозначно рекомендуем.

  • Р
    Руслана
    31 марта 2024
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    Самая лучшая экскурсия!
    Самая лучшая экскурсия!Самая лучшая экскурсия!
  • И
    Ирина
    27 марта 2024
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    "5 марта мы посетили Магас и Назрань с Батыром. Он рассказал нам об истории народа Ингушетии, очень трагичной и драматичной.
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    Боль за то, что происходило с народом этой небольшой республики, очень чувствовалась в его рассказе. Мы узнали много нового для себя. Надо признать, что мы практически ничего не знали об истории Ингушетии до посещения этой республики. Мы очень благодарны Батыру. А с учетом еще одного дня, который мы провели в горной Ингушетии, можем сказать, что этот короткий визит в Ингушетию станет для нас незабываемым.

  • Е
    Екатерина
    18 января 2024
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Батыр потрясающий гид и рассказчик. Слушать можно часами, очень интересно. А какие места красивые. Супер! Лучше увидеть своими глазами, никакие фото не передадут красоту тех мест.
  • Е
    Екатерина
    17 января 2024
    Из Магаса - в возрожденный Грозный
    У меня был гид Ибрагим. Прекрасный человек и рассказчик. Чечня и ранее у меня была в плане самостоятельной поездки, а
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    благодаря Ибрагиму однозначно.))) Грозный, то сколько в него сейчас вкладывают и правильно делают, просто великолепен! Меня очаровал этот город! Однозначно всем рекомендую к посещению. Спасибо большое!!!

  • М
    Майя
    11 января 2024
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Много и часто путешествуя мы не ожидали ничего особенного от поездки в Ингушетию. Но экскурсия с Батыром превзошла все наши
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    ожидания! Батыр потрясающий рассказчик, человек, по настоящему увлеченный своим делом и искренне любящий свою родину, эрудированный, прекрасно знающий и постоянно изучающий историю родного края, владеющий грамотной и красивой речью, умеющий понятно, просто и ненавязчиво говорить о сложных вещах! Очень грамотно выстроен маршрут, великолепно выбраны локации для посещения, ненавязчиво и неторопливо Батыр управляет временем, чтобы можно было не торопиться, но в тоже время все успеть! Прекрасно и аккуратно водит автомобиль. Ювелирная и уникальная работа гида чувствуется в каждой мелочи! Благодаря Батыру мы влюбились с страну башен и легенд - Ингушетию! Кстати, Батыр является и автором книги под этим названием. Если кто то сомневается ехать в Ингушетию или нет, то однозначно ехать! И однозначно с Батыром! От всего сердца благодарим Батыра за эмоции и желаем счастья, здоровья и успехов во всех делах и начинаниях!

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  • Д
    Дарья
    26 февраля 2023
    Из Магаса - в возрожденный Грозный
    Огромное спасибо ЗА ВСЁ Мураду и Ибрагиму!!! Спасибо за прекрасную организацию экскурсий! Всё вовремя, чётко, комфортно, в удобном для нас ритме,
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    с учётом всех наших пожеланий и интересов! Машины комфортные, водят очень аккуратно и безопасно. Слушать рассказ гидов безумно интересно, потому что рассказывают не только от ума, образованности и глубоких знаний, но и от души и от сердца, с любовью и уважением к своей истории, традициям и своей земле. С удовольствием впитывали каждое слово. С каждым из них сразу же "на одной волне", такое чувство, что знакомы уже 1000 лет)) Спасибо огромное за Ваше чуткое, тёплое отношение, за гостеприимство, за прекрасно проведённое с Вами время! Мы обязательно вернёмся! На экскурсии теперь только с Вами! Успехов и удачи Вам в развитии туризма в Ингушетии!

Ответы на вопросы от путешественников по Магасу в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Магасе
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  1. Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
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  3. Средневековая Ингушетия
  4. Из Магаса - в возрожденный Грозный
  5. Тайны и мифы средневековой Ингушетии
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  3. Эгикал
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  5. Храм Тхаба-Ерды
  6. Город Эрзи
Сколько стоит экскурсия по Магасу в июне 2024
Сейчас в Магасе в категории "Выездные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 6 670 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии по окрестностям Магаса и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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