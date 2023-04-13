Что вас ожидает:

Вы побываете на Аллее Славы и посетите крупнейший в стране мемориал, посвящённый Великой Отечественной Войне. Также мы прогуляемся по скверу Журналистов, остановимся у стелы при входе в парк, полюбуемся мраморным фонтаном.

Далее мы посетим Цветочный парк, который был открыт в день Чеченской женщины. Название парку дали посаженные на его территории 150000 цветов. Приготовьтесь сделать множество красивых фото на фоне топиарных фигур!

Также мы увидим Дерево, представляющее собой точную копию растения, в тени которого отдыхал Пророк Мухаммед, побываем в Мечети «Сердце Чечни», осмотрим отделку ее внутренних стен.

Затем мы отправимся к современному комплексу Грозный-Сити: поднимемся на вертолётную площадку бизнес-центра на скоростном лифте, увидим комплекс небоскрёбов, которые отражают все цвета небосвода.

Позднее мы увидим Храм Архангела Михаила — красивейший памятник архитектуры 19 века с тремя куполами и колокольней. Вы узнаете историю его разрушения и восстановления.

Дополнительно можно посетить города Аргун и Шали, увидеть мечеть «Гордость Мусульман» имени Пророка Мухаммеда и «Сердце Матери», меняющую цвет в зависимости от погоды.

По желанию можно организовать экскурсию по ночному Грозному.