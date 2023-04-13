Влюбиться в Грозный за один день

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Познакомьтесь с историей и культурой города Грозный за один день! Вы посетите Аллею Славы и Цветочный парк, поднимитесь на смотровую площадку Грозный-Сити, побываете в Мечети «Сердце Чечни» и Храме Архангела Михаила.

Этот прекрасный город запомнится вам ультрасовременным обликом, чистотой, прогрессивной архитектурой и гостеприимством.
Влюбиться в Грозный за один день
Влюбиться в Грозный за один день
Влюбиться в Грозный за один день
Влюбиться в Грозный за один день
Влюбиться в Грозный за один день
Влюбиться в Грозный за один день
Влюбиться в Грозный за один день
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Город Грозный
  • Аллея Славы
  • Цветочный парк
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Комплекс Грозный-Сити
  • Храм Архангела Михаила
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Вы побываете на Аллее Славы и посетите крупнейший в стране мемориал, посвящённый Великой Отечественной Войне. Также мы прогуляемся по скверу Журналистов, остановимся у стелы при входе в парк, полюбуемся мраморным фонтаном.
Далее мы посетим Цветочный парк, который был открыт в день Чеченской женщины. Название парку дали посаженные на его территории 150000 цветов. Приготовьтесь сделать множество красивых фото на фоне топиарных фигур!
Также мы увидим Дерево, представляющее собой точную копию растения, в тени которого отдыхал Пророк Мухаммед, побываем в Мечети «Сердце Чечни», осмотрим отделку ее внутренних стен.
Затем мы отправимся к современному комплексу Грозный-Сити: поднимемся на вертолётную площадку бизнес-центра на скоростном лифте, увидим комплекс небоскрёбов, которые отражают все цвета небосвода.
Позднее мы увидим Храм Архангела Михаила — красивейший памятник архитектуры 19 века с тремя куполами и колокольней. Вы узнаете историю его разрушения и восстановления.
Дополнительно можно посетить города Аргун и Шали, увидеть мечеть «Гордость Мусульман» имени Пророка Мухаммеда и «Сердце Матери», меняющую цвет в зависимости от погоды.
По желанию можно организовать экскурсию по ночному Грозному.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Вход в музей и посещение смотровой площадки 250 руб/чел.
  • Обед — от 400 руб/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Магас, по запросу
Завершение: Грозный, Магас, Владикавказ, Махачкала - по запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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