Познакомьтесь с историей и культурой города Грозный за один день! Вы посетите Аллею Славы и Цветочный парк, поднимитесь на смотровую площадку Грозный-Сити, побываете в Мечети «Сердце Чечни» и Храме Архангела Михаила.
Этот прекрасный город запомнится вам ультрасовременным обликом, чистотой, прогрессивной архитектурой и гостеприимством.
Этот прекрасный город запомнится вам ультрасовременным обликом, чистотой, прогрессивной архитектурой и гостеприимством.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Город Грозный
- Аллея Славы
- Цветочный парк
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Комплекс Грозный-Сити
- Храм Архангела Михаила
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Вы побываете на Аллее Славы и посетите крупнейший в стране мемориал, посвящённый Великой Отечественной Войне. Также мы прогуляемся по скверу Журналистов, остановимся у стелы при входе в парк, полюбуемся мраморным фонтаном.
Далее мы посетим Цветочный парк, который был открыт в день Чеченской женщины. Название парку дали посаженные на его территории 150000 цветов. Приготовьтесь сделать множество красивых фото на фоне топиарных фигур!
Также мы увидим Дерево, представляющее собой точную копию растения, в тени которого отдыхал Пророк Мухаммед, побываем в Мечети «Сердце Чечни», осмотрим отделку ее внутренних стен.
Затем мы отправимся к современному комплексу Грозный-Сити: поднимемся на вертолётную площадку бизнес-центра на скоростном лифте, увидим комплекс небоскрёбов, которые отражают все цвета небосвода.
Позднее мы увидим Храм Архангела Михаила — красивейший памятник архитектуры 19 века с тремя куполами и колокольней. Вы узнаете историю его разрушения и восстановления.
Дополнительно можно посетить города Аргун и Шали, увидеть мечеть «Гордость Мусульман» имени Пророка Мухаммеда и «Сердце Матери», меняющую цвет в зависимости от погоды.
По желанию можно организовать экскурсию по ночному Грозному.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Вход в музей и посещение смотровой площадки 250 руб/чел.
- Обед — от 400 руб/чел
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Магас, по запросуЗавершение: Грозный, Магас, Владикавказ, Махачкала - по запросу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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