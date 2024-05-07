Абдуллах — ваш гид в Магасе

Я профессиональный гид с высшим образованием. Более 30 лет живу в Ингушетии. Экскурсовод — это для меня не работа, а призвание и образ жизни. Горы — это мой мир и моя стихия. Я очень хорошо знаю историю, жизнь и быт ингушского общества, традиции и обычаи.