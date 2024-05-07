Между гор Скалистого и Кавказского хребтов среди сотен башен, склепов и святилищ вы увидите настоящее чудо инженерной мысли — замок Вовнушки, а также древние христианские храмы и келийские могильники. В
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Башня Цуровых. Вы посетите 30-метровую боевую башню 16 века, по деревянным лестницам подниметесь до самого верхнего этажа.
- Башенный комплекс Эрзи. Здесь в первозданном виде наряду с десятками жилых башен сохранилось 8 боевых. Мы осмотрим их все, а также дойдём до смотровой площадки на улице Путина.
- Башня Бялган. Вы увидите боевую башню 13 века.
- Цейлоамский перевал высотой 2100 метров. Со смотровой площадки полюбуетесь горами и Сялгинским ущельем.
- Серебряный источник. Попробуете воду с целебными свойствами.
- Таргимская котловина. Взглянете на неё с обзорной площадки.
- Башенный комплекс Кели. Посетите малоизвестное место, где можно найти могильники 15 века.
- Башенный комплекс Эгикал. Это один из крупнейших средневековых комплексов в России, который сохранил более 100 памятников архитектуры. С высоты 1000 метров нам откроется живописная панорама.
- Башенный комплекс Таргим. Вы прогуляетесь по одному из самых красивых посёлков Ингушетии.
- Храм Тхаба-Ерды. Осмотрите древний христианский храм 8 века.
- Замок Вовнушки. Посетите знаменитое фортификационное сооружение 13 века, воздвигнутое прямо на вершине скалы.
- Ассинское ущелье. Увидите одно из самых красивых природных мест Ингушетии.
Вы узнаете:
- Какими событиями богата история Ингушетии и всего Кавказа.
- Почему ингушские семьи самые крепкие, а тёща никогда не ругает зятя.
- Чем занимались предки ингушей и почему жили в таком достатке.
- Отчего в этом крае никогда не было князей и царей.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида.
- Поездка пройдёт на автомобиле Шевроле Нива или Лада Приора.
- Дополнительно оплачиваются въезд в музей-заповедник Тхаба-Ерды — 160 руб. /чел., обед — от 1000 руб. /чел., личные расходы.
- Обязательно возьмите с собой паспорта, свидетельства о рождении (если с вами дети) и наличные деньги.
- Можно взять тару для родниковой воды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдуллах — ваш гид в Магасе
Я профессиональный гид с высшим образованием. Более 30 лет живу в Ингушетии. Экскурсовод — это для меня не работа, а призвание и образ жизни. Горы — это мой мир и моя стихия. Я очень хорошо знаю историю, жизнь и быт ингушского общества, традиции и обычаи.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
7 мая 2024
Замечательный маршрут и очень интересный рассказ от знающего и интеллигентного человека. Отличные знания истории и современности родного края. Гибкость и готовность помочь на протяжении всего маршрута. Всем очень рекомендую выбрать гидом Абдуллаха, уверена останетесь довольны.
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