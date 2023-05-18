Чеченская республика
Вы сможете насладиться современной архитектурой, проникнуться духом истории и культуры Чечни. Каждая остановка на нашем пути принесет нам новые открытия и впечатления.
Помимо грандиозных мечетей и современных архитектурных шедевров, Чеченская республика удивит нас своим уникальным духом и гостеприимством местных жителей.
Помимо грандиозных мечетей и современных архитектурных шедевров, Чеченская республика удивит нас своим уникальным духом и гостеприимством местных жителей.
Ближайшие даты:
18
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Грозный
- Шали
- Аргун
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Величественные мечети и современная архитектура.
- С первых шагов вы окунетесь в атмосферу города Грозного, с его чистыми и ухоженными улицами, величественными мечетями и современными небоскребами, которые восхищают своей архитектурой. На нашем маршруте мы не пропустим самые известные достопримечательности Грозного. Мы также пройдемся по цветочному парку, который известен под названием «Парк чудес» или «Парк влюбленных аллея сердец». Впереди нас ждет современный квартал «Грозный Сити», а с его смотровой площадки на 32-м этаже мы сможем насладиться завораживающими видами города с высоты.
- Величественная мечеть «Сердце матери» имени Аймани Кадировой, расположенная в городе Аргун, поразит вас своей красотой и великолепием. Продолжая наше путешествие, мы посетим одну из самых величественных мечетей в мире — «Сердце Чечни». Это место расположено на берегу живописной реки Сунжа, в окружении огромного парка, и оставит в вас глубокое впечатление своей мощью и красотой. Также мы отправимся в город Шали. Этот город имеет свою особенность — самую большую мечеть в Европе, известную как «Гордость мусульман». Своеобразие и величие этого места впечатляют, а внутри мечети может уместиться до 30 тысяч человек.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную, скромную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Услуги транспорта
- Что не входит
- Обед
- Входные билеты
- Ваши личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную
- Скромную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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