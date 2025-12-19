Чеченская Республика — это край с богатейшей историей и самобытной культурой. В этом путешествии мы покажем вам три города Чечни — Грозный, Шали и Аргун.
Раскроем величие каждого из них, поможем проникнуться духом мирного созидания и оценить удивительный синтез традиций, веры и современной архитектуры.
Раскроем величие каждого из них, поможем проникнуться духом мирного созидания и оценить удивительный синтез традиций, веры и современной архитектуры.
Описание экскурсии
За день вы познакомитесь с главными достопримечательностями региона:
- Города: Аргун, Шали, Грозный
- Религиозная архитектура:
— мечеть «Сердце Матери» им. Аймани Кадыровой (Аргун)
— мечеть «Гордость Мусульман» (Шали)
— мечеть «Сердце Чечни» им. Ахмата Кадырова (Грозный)
— храм Михаила Архангела (Грозный)
- Современные символы:
— деловой комплекс «Грозный-Сити» со смотровой площадкой
— Цветочный парк
Примерный тайминг
8:30 — выезд из Махачкалы
В дороге вы узнаете ключевые факты о регионах, которые будем проезжать.
10:30 — прибытие в Аргун. Мечеть «Сердце Матери»
11:30 — переезд в Шали
12:10 — мечеть «Гордость мусульман»
13:10 — обед в Шали или по дороге в Грозный
14:20 — переезд в Грозный
15:00 — мечеть «Сердце Чечни»
16:00 — «Грозный-Сити» и смотровая площадка на 30-м этаже
17:00 — Цветочный парк и храм Михаила Архангела
17:30 — свободное время, покупка сувениров
18:00 — выезд из Грозного в Махачкалу
19:30 — возвращение в Махачкалу
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes
- С вами поедет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Билет на смотровую «Грозный-Сити» — 200 ₽
- Питание (от 500 ₽ с чел.)
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3000 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|2850 ₽
|Дети от 4 до 11 лет
|2750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Амет-хана Султана
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Махачкале
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории, и ещё больше люблю делиться этим с вами. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то я и моя большая команда, создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!
Входит в следующие категории Махачкалы
Похожие экскурсии из Махачкалы
Групповая
до 19 чел.
Чечня во всей красе: поездка из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
Познакомиться с историей республики через архитектуру и традиции
Начало: У «Южной автостанции»
Расписание: ежедневно в 08:15
1 янв в 08:15
2 янв в 08:15
2800 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия 3 в 1 из Махачкалы: Шали, Аргун и Грозный
Изучить топовые локации Чечни, посетить мечети и познакомиться с местной культурой
Начало: У автовокзала
Расписание: в понедельник, среду и воскресенье в 08:30
21 дек в 08:30
22 дек в 08:30
8000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Грозный, Шали и Аргун
Из Махачкалы - в Чечню, увидеть главные достопримечательности трёх городов
Начало: Обговаривается после бронирования
Завтра в 18:00
21 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.