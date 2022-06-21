Дагестан на 5 дней из Москвы

Авторский тур в Дагестан на 5 дней из Москвы

4.7
3 отзыва
Авторский тур в Дагестан на 5 дней из Москвы.

Мы решили включить в этот тур все скрытые платежи: перелет из Москвы, проживание на все дни в комфортных номерах и гостевых домах, национальная кухня (завтрак, обед и ужин). Все входные билеты.

Выбрали для вас самые лучшие места для посещения в Дагестане, а также подобрали время, чтобы минимизировать пересечение с большим потоком туристов. Тур рассчитан на 8 человек, 2 джипа, 5 дней Более 30 локаций для фотосессии.

Приглашаем в Дагестан, где вы сможете окунуться в атмосферу гостеприимства и уюта, познакомиться с Кавказской культурой, увидеть большое количество достопримечательностей со своей первобытной колоритностью.
Дагестан на 5 дней из Москвы
Дагестан на 5 дней из Москвы
Дагестан на 5 дней из Москвы
Дагестан на 5 дней из Москвы
Дагестан на 5 дней из Москвы
Дагестан на 5 дней из Москвы
Дагестан на 5 дней из Москвы
Дагестан на 5 дней из Москвы
Дагестан на 5 дней из Москвы
Дагестан на 5 дней из Москвы
Дагестан на 5 дней из Москвы
Дагестан на 5 дней из Москвы
Дагестан на 5 дней из Москвы
Дагестан на 5 дней из Москвы
Дагестан на 5 дней из Москвы
Дагестан на 5 дней из Москвы
Дагестан на 5 дней из Москвы
Дагестан на 5 дней из Москвы
Дагестан на 5 дней из Москвы
Дагестан на 5 дней из Москвы
Дагестан на 5 дней из Москвы
Ближайшие даты:
8
авг
15
авг
22
авг
29
авг
5
сен

Что вас ожидает 🤩

Бархан Сары-Кум
Бархан Сары-Кум
Кусочек азиатской пустыни в самом сердце дагестанских гор
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Местные пейзажи напоминают фьорды Норвегии
Карадахская теснина
Карадахская теснина
Уникальный памятник природы Дагестана
Аул-призрак Гамсутль
Аул-призрак Гамсутль
Уникален необычной архитектурой, схожей с городом в Перу – Мачу-Пикчу
Экраноплан Лунь
Экраноплан Лунь
Уникальный гибрид корабля и самолета
Крепость Нарын-Кала
Крепость Нарын-Кала
Визитная карточка Дербента, возраст древней крепости насчитывает более 5000 лет!

Программа тура по дням

1 день

Вылет из Москвы. Экскурсия на Бархан

Вылет из г. Москва (рейс Победа). Аэропорт Внуково. В полете 3ч 20 минут.

Встреча проводником группы в аэропорту Махачкала.

Переезжаем в кафе, чтобы пообедать.

Отправляемся насладиться закатом на бархан Сары-Кум.

Это второй по величине песчаный бархан в мире.

Этот кусочек азиатской пустыни в самом сердце дагестанских гор насчитывает несколько сотен тысяч лет.

Большинство туристов, посетивших это место, говорят, что испытывали невероятные ощущения – вроде телепортации, когда за считанные секунды оказываешься в совершенно другом месте.

После заката нас ждет заселение в гостиницу.

При желании можно прогуляться по вечерней Махачкале.

Ужин в кафе.

Вылет из Москвы. Экскурсия на БарханВылет из Москвы. Экскурсия на БарханВылет из Москвы. Экскурсия на БарханВылет из Москвы. Экскурсия на БарханВылет из Москвы. Экскурсия на Бархан
2 день

Сулакский каньон. Прогулка на катере

Ранний подъем, чтобы спокойно собрать все свои вещи.

Завтрак в отеле.

Далее нас ждёт прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу – крупнейшее на Северном Кавказе.

Глубина 220м. Его береговая линия сильно изрезана, местами встречаются каньоны и пещеры.

Местные пейзажи напоминают фьорды Норвегии.

Переезд в пос. Янтарное, к форелевому хозяйству.

Здесь нас ждёт обед в ресторанном комплексе на берегу реки Сулак.

Едем дальше по каньону, горному Дагестану.

При необходимости останавливаемся, фотографируемся.

Заселяемся в гостевой дом вблизи красивых пейзажей.

После насыщенного дня принимаем душ и идём кушать домашнюю, национальную еду.

Сулакский каньон. Прогулка на катереСулакский каньон. Прогулка на катереСулакский каньон. Прогулка на катереСулакский каньон. Прогулка на катереСулакский каньон. Прогулка на катере
3 день

Край башен и водопадов

Ранний подъем.

Мы заселились вблизи Карадахской теснины, поэтому утром отправляемся на исследование этой достопримечательности.

Завтрак.

“Ворота чудес","Сланцевое ущелье", Бецъкварили - все это неформальные названия Карадахской теснины, уникального памятника природы Дагестана.

Выезд в аул Гоор - край знаменитых кавказских башен.

Когда-то это был неприступный оборонительный комплекс из семи башен и жилых домов, расположенных на краю отвесной пропасти.

Именно здесь мы сделаем яркие фотографии на дагестанском"языке тролля" - 5-метровый скальный выступ над пропастью.

Обед прямо на смотровой площадке с шикарными видами.

Здесь вас ждут самые вкусные чуду в Дагестане и другие блюда. после плотного обеда отправляемся в сторону водопада Тобот.

Посетим Каменную чашу, водопады Матласа, где сможем испытать себя на прочность, прыгнув с веревкой в пропасть или прокатиться на зиплайне.

Возвращение в гостевой дом.

Отдых.

Ужин. Домашняя, национальная кухня.

Край башен и водопадовКрай башен и водопадовКрай башен и водопадовКрай башен и водопадовКрай башен и водопадов
4 день

Дагестанский Мачу-Пикчу Гамсутль

Ранний подъем.

Сегодня нам предстоит увидеть много интересного:

  • Сначала мы посетим аул-призрак Гамсутль.
  • Затем отправимся на смотровые площадки Гунибской крепости и аул Чох.
  • Еще спустимся к подземному Салтинскому водопаду и переедем в г. Дербент.

Завтрак.

Собираем вещи.

Возвращаться сюда уже не будем.

Переезд в аул Гамсутль – одно из древнейших поселений в Дагестане. Располагается на высоте 1500м.

Аул-призрак уникален необычной архитектурой, схожей с городом в Перу – Мачу-Пикчу.

Чтобы избежать изнурительного подъема, мы обычно договариваемся, чтобы нашу группу завезли на лошадях до вершины.

Посетим горный аул Чох. Здесь расположено множество земледельческих террас горцев, которые возделывали многие поколения дагестанцев.

Переезд в Гуниб.

Здесь у нас будет обед.

Гуниб – один из самых живописных районов Дагестана. Здесь 300 солнечных дней в году.

Высшей точкой Гунибского плато является гора Маяк (2352м).

Вид закатных гор собирают умопомрачительное количество лайков в социальных сетях!

Мы также посетим горный Кегер и поляну Айвазовского (откуда художник с натуры рисовал горный Гуниб).

Салтинский водопад. Прогуляемся по Салтинской теснине.

Если повезет, то увидим уникальный гротовый водопад.

Г. Дербент. Заселение в гостиницу. Ужин в кафе по дороге.

Дагестанский Мачу-Пикчу ГамсутльДагестанский Мачу-Пикчу ГамсутльДагестанский Мачу-Пикчу ГамсутльДагестанский Мачу-Пикчу ГамсутльДагестанский Мачу-Пикчу Гамсутль
5 день

Г. Дербент, вылет в Москву

Самое классное время, чтобы пойти, встретить рассвет на Каспийском море.

Это лучшее время, чтобы сделать яркие фотографии без толп туристов на фоне уникального гибрида корабля и самолета – экраноплан Лунь.

В целом, можно поехать позже.

Завтрак в отеле.

Экскурсия по древней крепости Нарын-Кала – визитная карточка Дербента.

Это цитадель входит в перечень ЮНЕСКО, как значимый исторический и культурный памятник.

Возраст древней крепости насчитывает более 5000 лет!

Толщина сохранившихся стен крепости в некоторых местах достигает 3,5 метров!

Обед.

Отправимся в Дербентский коньячный завод, узнаем историю завода, тонкости производства, побываем в хранилищах и, конечно, нас ждет дегустация коньяка.

Отправляемся в аэропорт г. Махачкала. Вылет в г. Москва (Аэрофлот или S7). Время в пути - 3ч, 25мин.

Приземление в аэропорту Шереметьево.

Г. Дербент, вылет в МосквуГ. Дербент, вылет в МосквуГ. Дербент, вылет в МосквуГ. Дербент, вылет в МосквуГ. Дербент, вылет в Москву

Проживание

Тур предполагает проживание:

  • в отеле 4*, г. Махачкала (1 ночь);
  • в отеле 3*, пос. Дербент (1 ночь);
  • в гостевом доме (2 ночи).
Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Отель 3*

1 ночь

Отель 4*

1 ночь

Гостевой дом

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Авиаперелет Москва-Махачкала-Москва
  • Проживание в отеле 4*, Махачкала (1 ночь)
  • Проживание в отеле 3*, Дербент (1 ночь)
  • Проживание в гостевом доме (2 ночи)
  • Завтрак, обед, ужин по программе
  • Сопровождение гидами от начала программы и до конца
  • Организация всех перевозок
  • Прогулка на катере по Сулакскому каньону
  • Подъем на конях (при их наличии) в аул Гамсутль
  • Страховка от НС до 100 000р
  • Все экскурсии и входные билеты
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Провоз багажа в самолете (от 6000р)
  • Сувениры, подарки
  • Питание вне программы
Место начала и завершения?
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда
Ветрозащитные куртка или ветровка1 штукаЖелательна мембранная ткань, отталкивающая воду и позволяет дышать коже.
Плащ-дождевик 1-2 штукиЛучше брать ПОНЧО (закрывает вас и рюкзак сразу), либо хороший дождевик
Треккинговые штаны1 штукаЛегкие ветро влагозащитные штаны, лучше из синтетики.
Флисовая кофта / толстовка1 штукаДополнительное утепление под куртку-ветровку.
Комплект термобелья1 штукафутболка с длинным рукавом и штаны
Футболка и Шорты3 футболки, 1 шортыФутболок можно взять примерно 3 шт. Одну, рекомендуем, взять с длинным рукавом, либо это будет легкая рубашка.
Головной убор2 штукиПанама, кепка или бандана.
Купальник, полотенце1-2 штукиЕсть возможность искупаться и позагорать
Носки3 штукивысокие, плотно облегающие ногу
Набор обычной городской одежды
Обувь
Треккинговые кроссовки1 штукаЕсли их нет и не хочется покупать, то можно взять кроссовки на толстой подошве с протектором.
Сандалии на липучках1 штукаУдобны для дороги и для туристических маршрутов
Средства личной гигиены
Солнцезащитный крем1-2 штукиС максимальным фактором защиты!
Умывальные принадлежности Зубная щетка, зубная паста, ср-во для умывания, мыло
Личная аптечка Аптечка от «любимых» болезней, специфические препараты, которые вы применяете и то, что тяжело взять на всех: противопростудные (терафлю и т. д.),
мозольные пластыри, пару блистеров активированного угля или Энтеросгель, эластичный бинт, драмина (от укачивания), зеленку или йод в маркере.
Включены ли билеты в стоимость тура?

В стоимость тура включены авиабилеты Москва-Махачкала-Москва. До Москвы Вы добираетесь самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
21 июня 2022
Всем рекомендую. Как организаторы, так и гиды на высоте. В городе 30С. В горах при высокой влажности и ночью холодно. Берите серьёзные спальники и больше термо белья. Есть в прокате спальники, надо предупредить. Можно и днем на вершине попасть в сильный ветер туман и холод. Одного часа будет достаточно, чтобы прихворать.
Ю
16 авг 2021
Координатор Евгения, наверно не была в этом туре, поэтому не в полном объёме смогла ответить на вопросы
Е
4 авг 2021
На пожелания и вопросы организатор реагировал и решал достаточно быстро

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

🧳Многодневные туры5-дневные туры🗻Сулакский каньон🍀Природа и пейзажи🗽Популярные местаЭкраноплан «Лунь»Карадахская теснина🧐Авторские

Похожие туры в Махачкале

Топовый тур в Дагестан
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии ЭтноМир
ЭтноМир
5
5 отзывов
Топовый тур в Дагестан
Дагестан - одно из интереснейших мест в России. Республику невозможно изучить за один день
Аэропорт Махачкалы
25 июля
1 авг
8 авг
15 авг
50 000 за 1 человека
«Лакшери тур» по Дагестану на 5 дней для самых искушенных
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии ЭтноМир
ЭтноМир
Нет отзывов
«Лакшери тур» по Дагестану на 5 дней для самых искушенных
Для тех, кто ценит настоящий комфорт на отдыхе, этот тур побьет все рекорды
Аэропорт Махачкалы
25 июля
1 авг
8 авг
15 авг
205 000 за 1 человека
Пятидневный тур «Истоки Дагестана»
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Шамиль
Шамиль
Нет отзывов
Пятидневный тур «Истоки Дагестана»
Наш тур составлен так, чтобы вы успели ощутить на себе дагестанское гостеприимство
Республика Дагестан, г. Махачкала, аэропорт Уйташ
35 000 за 1 человека
«Лайт тур» 7 дней, 6 ночей
7 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии ЭтноМир
ЭтноМир
Нет отзывов
«Лайт тур» 7 дней, 6 ночей
7 дней по Дагестану
Аэропорт Махачкалы
71 000 за 1 человека
«Сердце Дагестана» - тур из Махачкалы на 4 дня
3 дня 7 часов
🛣 Джиппинг
Авторский тур
Организатор экскурсии ЭтноМир
ЭтноМир
Нет отзывов
«Сердце Дагестана» - тур из Махачкалы на 4 дня
Добро пожаловать в Дагестан. На 4 дня мы покинем шумную Махачкалу и отправимся на исследование красот республики
Аэропорт Махачкалы
21 июля
22 июля
23 июля
24 июля
60 000 за 1 человека
Трёхдневный тур по горному Дагестану
2 дня 20 часов
Авторский тур
Организатор экскурсии «Сафар-Чалда»
«Сафар-Чалда»
Нет отзывов
Трёхдневный тур по горному Дагестану
В этом туре вы узнаете, каким должно быть кавказское гостеприимство, и побываете в разных частях горного Дагестана
По договоренности с туристом
30 000 за 1 человека
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Кочевник
Кочевник
5
7 отзывов
Очень популярно сейчас
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Предлагаю вам окунуться в авторский тур по Сулакскому каньону
По договоренности с туристом
20 июля
21 июля
22 июля
23 июля
от 23 000 за всё до 2 чел.
Трёхдневный тур в Тляратинский район
3 дня
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 38 чел.
Организатор экскурсии ЭтноМир
ЭтноМир
Нет отзывов
Трёхдневный тур в Тляратинский район
После знакомства со столицей Дагестана стоит посмотреть и другие места
пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, 19 дом
1 авг
15 авг
8 500 за 1 человека
Дагестан: путешествие-погружение
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Юрий
Юрий
Дагестан: путешествие-погружение
Познакомиться с традициями Дагестана через национальные блюда, плетение ковров и общение с местными
Аэропорт Махачкалы, 11:20
22 июля
29 июля
5 авг
12 авг
29 500 за 1 человека
Тур выходного дня
3 дня
🛣 Джиппинг
Авторский тур
Организатор экскурсии ЭтноМир
ЭтноМир
Нет отзывов
Тур выходного дня
В Дагестан влюбляются навсегда за три дня. Потому что они пройдут в самых впечатляющих локациях горного края
Аэропорт Махачкалы
47 000 за 1 человека
Бархан Сарыкум и Сулакский каньон с прогулкой на катере
10 часов
Групповая
до 38 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
Бархан Сарыкум и Сулакский каньон с прогулкой на катере
Приглашаю вас в однодневный тур по самым красивым местам Дагестана
3 500 за 1 человека
Невероятный Дагестан
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
Нет отзывов
Невероятный Дагестан
Горное село Гуниб, бирюзовое Ирганайское водохранилище и прогулка по Карадахской теснине за 1 день
на пр. Али-Гаджи Акушинского
23 июля
30 июля
6 авг
13 авг
3 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Махачкале
ХОРОШО
🧭
ТАМ