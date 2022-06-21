1 день

Вылет из Москвы. Экскурсия на Бархан

Вылет из г. Москва (рейс Победа). Аэропорт Внуково. В полете 3ч 20 минут.

Встреча проводником группы в аэропорту Махачкала.

Переезжаем в кафе, чтобы пообедать.

Отправляемся насладиться закатом на бархан Сары-Кум.

Это второй по величине песчаный бархан в мире.

Этот кусочек азиатской пустыни в самом сердце дагестанских гор насчитывает несколько сотен тысяч лет.

Большинство туристов, посетивших это место, говорят, что испытывали невероятные ощущения – вроде телепортации, когда за считанные секунды оказываешься в совершенно другом месте.

После заката нас ждет заселение в гостиницу.

При желании можно прогуляться по вечерней Махачкале.

Ужин в кафе.